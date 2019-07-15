Владимир Петров обзавелся информационным телеканалом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 11 июля пролицензировал спутниковый телеканал «Исландия». Его формат – информационно-познавательный. Соответствующая лицензия после оплаты лицензионного сбора сроком на 10 лет будет выдана юридическому лицу телеканала – ООО «Ісландія» (г. Буча).

Конечными бенефициарными владельцами телеканала указаны Владимир Петров (91%); Татьяна Микитенко, Александр Барабошко и Павел Немерюк (он же директор). В уставном фонде предприятия числится 1 млн гривен. Согласно данным ресурса Оpendatabot, до 4 марта бенефициаром телеканала числился блогер Василий Крутчак.

Телеканал планирует вести вещание в открытом виде (DVB- S/S2 MPEG-2) со спутника AMOS-7 израильской компании SpaceCom, аплинк (передающая станция) – госпредприятия «Укркосмос».

В лицензии вещателя прописано 17 часов национального и собственного продукта в сутки (7 часов иностранного). Согласно информации, прописанной в лицензии, программное наполнение телеканала в выходные дни будет отличаться от будних:

На Facebook-странице проекта указано, что «Исландия» – это «сообщество людей, которые посвящают свое время и деятельность интеллектуально-творческому развитию себя и других». Онлайн-платформа имеет также одноименный канал на YouTube, где выходят проекты «Агенція медійної безпеки», #12, #Начиталашоу, #Рагулi, #Часкласики, #Лекторiй, #Стоунхендж, #Школакорупції. Детальное описание каждого из этих проектов доступно по ссылке.

Напомним, Владимир Петров принимал участие в выборах президента Украины 30 апреля 2019 года. Политтехнолог смог набрать 15,5 тыс. голосов, обойдя в итоге таких политиков, как Сергей Каплин, Александр Мороз, Виталий Куприй, Роман Насиров. Во время избирательной кампании он находился под домашним арестом из-за участия в так называемом Tinder-скандале. 27 мая Владимир сообщил о создании партии «Право-консервативна партія України “Північний шлях”» и своем участии в выборах в Верховную Раду по округу в Печерском районе Киева.

Фото: Facebook