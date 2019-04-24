📢 Президентская четверка Нацсовета собирается продлить лицензию сателлиту «Зеонбуда»

Компания «Эфир» (ООО «ТРК «Етер») единственная, у которой есть лицензия провайдера устаревшей технологии эфирного мобильного телевидения в общенациональной сети цифрового мультиплекса МХ-6 стандарта DVB-H, готовится 25 апреля продлить свою лицензию еще на 10 лет. На рассмотрении вопроса настаивает президентская четверка регулятора – возможность развития технологии DVB-H была прописана в Плане развития телерадиопространства на 2019-й – документ был направлен Нацсоветом в Министерство юстиции, которое изначально отказывалось его регистрировать.

Изначально вопрос продления лицензии «Эфира» фигурировал на заседании регулятора 18 апреля, но тогда члены ведомства не дошли до рассмотрения этого вопроса. 23 апреля, когда члены ведомства продолжили заседание, рассмотреть вопрос снова не удалось из-за отсутствия кворума (заседание покинул Олег Черныш, еще один член регулятора – Ольга Герасимьюк, отсутствовала). После этого вопрос был перенесен на заседание 25 апреля. О перенесении вопроса «Эфира» на это заседание настояла заместитель регулятора Ульяна Фещук. Во время заседания 18 апреля в проекте решений, отображенном на экране, было прописано намерение регулятора продлить лицензию. При этом в проекте решений не были указаны результаты обязательной проверки компании, которую она должна была пройти перед вынесением вопроса о продлении лицензии.

Компания «Эфир» получила лицензию стандарта DVB-H на МХ-6 8 января 2009 года. Соответственно, она истекла 8 января 2019 года, но остается действительной, поскольку регулятор не принял решения по продлению лицензии (по закону лицензия остается действительной до момента рассмотрения вопроса регулятором). За 10 лет провайдер не запустил национальную сеть мобильного телевидения и все это время существовал только на бумаге. Стандарт DVB-H считается устаревшим – последние телефоны с поддержкой DVB-H и специальные адаптеры, способные принимать данный формат, были сняты с производства несколько лет назад.

Ранее у компании была также отдельная лицензия цифрового провайдера мультиплекса стандарта DVB-H на 49 ТВК в Киеве, которая на сегодняшний день аннулирована. Эту частоту использует «Зеонбуд» для эфирной цифры DVB-Т2 (мультиплекс МХ-3). По условиям киевской лицензии провайдер должен был ретранслировать на 49 ТВК три телеканала: «Киев», «К1» и «ПлюсПлюс» (в национальной лицензии не прописан список телеканалов для ретрансляции). Компания «Эфир» получила киевскую лицензию в январе 2008-го, в январе 2018 года срок ее действия истек, и провайдер не стал ее продлевать.

У компании непрозрачная структура собственности. Официально «Эфиром» владеют киевская компания «Цифровой портал Украины» (99,99%) и Игорь Герман (0,01%), который числится директором «Эфира». Владельцем «Цифрового портала Украины» указан офшор «Джек инвест энд трейд лимитед» с БВО. Ранее этот офшор вместе с «ММДС-Украина» фигурировал в списке собственников компании «Кейбл ТВ-финансы», руководителем которой два года – до того, как возглавил «Зеонбуд» – числился Виктор Галич (ныне покойный). Компания «Эфир» тесно связана с «Зеонбудом» и компанией из холдинга СКМ – «ММДС-Украина», которая владеет частотами, пригодными для запуска связи 4G. «Куратором» всех трех компаний СМИ не раз называли нардепа от «Оппозиционного блока» Юрия Мороко. У «Эфира» и «ММДС-Украина» общий адрес. Юрий Мороко в 2002–2008 годах работал директором «ММДС-Украина». До июня 2014-го директором «Эфира» числился Александр Ильющенко, который в 2010–2013 годах параллельно работал директором «ММДС-Украина».

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