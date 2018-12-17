Нацсовет надумал развивать старую технологию эфирного мобильного ТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 декабря принял План развития национального телерадиоинформационного пространства, в котором, в частности, прописал возможность развития эфирного мобильного телевидения в общенациональной сети цифрового мультиплекса МХ-6 стандарта DVB-H.

Документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции, после чего получит статус официального. В прошлые годы чиновники исключали технологию DVB-H из Плана. Но в этот раз за принятие изменений выступила президентская часть регулятора. Против выступили Олег Черныш и Ольга Герасимьюк, указав на устарелость технологии, а компания «Эфир», которая единственная владеет такой лицензией, хочет застолбить за собой частоты. Глава регулятора считает технологию перспективной, приводя в пример Южную Корею.

Что такое эфирное мобильное цифровое телевидение

Компания «Эфир» (ООО «ТРК «Етер») единственная, у которой есть лицензия провайдера эфирного мобильного телевидения в общенациональной сети цифрового мультиплекса МХ-6 стандарта DVB-H. Эту лицензию компания получила 8 января 2009 года, она истекает 8 января 2019 года. Но за 10 лет провайдер так и не запустил национальную сеть мобильного телевидения и все это время существовал только на бумаге. Стандарт DVB-H считается устаревшим – последние телефоны с поддержкой DVB-H и специальные адаптеры, способные принимать данный формат, сняты с производства несколько лет назад.

Осенью 2014-го регулятор объявил «Эфиру» предупреждение из-за отсутствия общенациональной сети мобильного телевидения, после чего потерял интерес к компании. Компания должна подать заявление на продление лицензии за 60 дней до ее окончания. Непогашенное предупреждение или непрозрачная собственность позволяет Нацсовету отказать в продлении лицензии. Ранее у компании была также отдельная лицензия цифрового провайдера мультиплекса стандарта DVB-H на 49 ТВК в Киеве, но эту частоту использует «Зеонбуд» для эфирной цифры DVB-Т2 (мультиплекс МХ-3). По условиям киевской лицензии провайдер должен был ретранслировать на 49 ТВК три телеканала: «Киев», «К1» и «ПлюсПлюс» (в национальной лицензии не прописан список телеканалов для ретрансляции). Компания «Эфир» получила киевскую лицензию в январе 2008-го, в январе этого года срок ее действия истек, и провайдер не стал ее продлевать.

У компании непрозрачная структура собственности. Официально «Эфиром» владеют киевская компания «Цифровой портал Украины» (99,99%) и Игорь Герман (0,01%), который числится директором «Эфира». Владельцем «Цифрового портала Украины» указан офшор «Джек инвест энд трейд лимитед» с БВО. Ранее этот офшор вместе с «ММДС-Украина» фигурировал в списке собственников компании «Кейбл ТВ-финансы», руководителем которой два года – до того, как возглавил «Зеонбуд», – числился Виктор Галич (ныне покойный). Компания «Эфир» тесно связана с «Зеонбудом» и компанией из холдинга СКМ – «ММДС-Украина», которая владеет частотами, пригодными для запуска связи 4G. «Куратором» всех трех компаний СМИ не раз называли нардепа «Оппозиционного блока» Юрия Мороко. У «Эфира» и «ММДС-Украина» общий адрес. Юрий Мороко в 2002–2008 годах работал директором «ММДС-Украина». До июня 2014-го директором «Эфира» числился Александр Ильющенко, который в 2010–2013 годах параллельно работал директором «ММДС-Украина».

Обсуждение вопроса

Член Нацсовета Олег Черныш указал на устарелость технологии DVB-H: «В свое время это была перспективная технология, но сегодня по всему миру эксплуатация частот под эту технологию приостановлена. Каждый год мы ее не включали в наш План развития. В этом году она появляется перед продлением срока действия лицензии компании «Эфир»», — сообщил чиновник.

Он предполагает, что компания хочет «застолбить» за собой частоту: «Вещание по технологии DVB-H нигде не проводится. Нацсовет не проводил конкурс на вещание в этом мультиплексе. Вещание не осуществляется, некому вещать. После вчера я звонил в Концерн РРТ, они сообщили, что в свое время было установлено 70 передатчиков по 60 Вт, были получены разрешения на эксплуатацию, но они так и не были задействованы», – добавил Олег Черныш. Его поддерживает первый заместитель главы Ольга Герасимьюк, акцентируя на том, что лицензия у компании истекает в начале года. Им парирует глава регулятора Юрий Артеменко: «В Южной Корее – это технология №1».

Александр Ильяшенко, который курирует в Нацсовете цифровое вещание, другого мнения: «Мы не имеем права не указывать в Плане эту технологию, поскольку есть лицензиат, который проходил наши проверки. Де-юре технология существует и это указано в наших лицензиях. Де-факто технология существует, мы же проверяли ее!»

Заместитель главы Ульяна Фещук советует не привязывать технологию к конкретной компании, несмотря на то что это единственная компания, которая имеет лицензию на эту технологию: «Я не понимаю, почему мы привязываемся к некой компании, если речь идет о технологии, общем документе. Если будет подано заявление на продление лицензии в определенные законом сроки, у нас не будет возможности ее непродления», – подметила чиновница, указав также на устарелость технологий ММДС и МИТРИС.

Олег Черныш предложил Сергею Костинскому, который курирует вопросы проверок лицензиатов, проверить компанию на предмет осуществления деятельности. Тот отказал, указав Чернышу на его предвзятость к «Эфиру».

В итоговом голосовании документ поддержали пятеро членов Нацсовета (не поддержали Олег Черныш и Ольга Герасимьюк).

«Телекритика» будет следить за дальнейшим развитием событий вокруг технологии DVB-H и компании «Эфир».

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