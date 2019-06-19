🚀 Алексей Семенов обещает вывести ZIK в тройку лидеров информационной ниши

Телеканал ZIK должен войти в тройку лидеров новостной ниши и новое руководство будет делать акцент на запуске линеек ток-шоу. Об этом Алексей Семенов рассказал на встрече с коллективом телеканала 15 июня, на которой представил нового гендиректора Наталью Витрук. Аудиозапись встречи оказалась в распоряжении theБабеля.

Вместе с тем Алексей Семенов, называя себя «прокладкой между владельцем и сотрудниками», пообещал не вводить цензуру: «Чего вы ожидали, что я приду и скажу: “Ребят, вот вам новые темники”? Вы хотите, чтобы я вам сказал то, с чем вы не согласитесь? И вы мне ответите: “Нах*р пошел” и сами уйдете? Я – прокладка между владельцами и сотрудниками. Я работаю на свою репутацию. Ну хорошо, давайте напишем коллективное заявление: “Мы все против”. Но с чем вы боретесь? Не мое дело, что Дыминский продает ZIK. Ситуация с каналом [покупкой его Медведчуком] произошла мгновенно, не тянулась долгое время. Придет ли цензор на канал? Не придет, я буду с вами работать. В полях буду с вами сидеть, проекты будем делать».

Ситуацию с уходом менеджмента, редакторов и телеведущих генпродюсер комментирует так: «Я пришел работать. Моя работа заключается в том, чтобы все было нормально. Понимаю, что все настроены решительно и готовы уходить. В этой ситуации для меня нет ничего страшного. Я готов к тому, что весь канал уйдет и останется пустой эфир. Для меня это немного непонятно, но я с этой ситуацией справлюсь». Уход Сергея Рахманина Семенов связывает с его вступлением в партию «Голос» Святослава Вакарчука: «Если ты честный, напиши, что ты идешь в партию [«Голос» Святослава Вакарчука], зачем привязывать [свой уход] к этой истории. И это все построено на такой маленькой лжи».

Также Алексей Семенов рассказал о перезапуске канала – вещатель должен стать третьим в информационной нише, акцент будет на ток-шоу: «Моя цель — канал сделать эффективным с точки зрения бизнес-модели и сделать его третьим ресурсом в стране. (…) Я сейчас не могу менять сетку вещания. Мне нужно входить в процессы, понять, что происходит внутри канала. Одновременно начинаем готовить редизайн канала, новые форматы, определяем дату ребрендинга и после него меняем нашу сетку. Например, запускаем линейку дневных ток-шоу, определяем состав ведущих».

Тем временем, телеканал впервые подвергся цензуре. 18 июня с повтора было снято и удалено с YouTube-канала ток-шоу «Игра с огнем» с Татьяной Даниленко, в которой вместе с журналистами, в частности, Соней Кошкиной и Василием Апасовым обсуждалось приобретение телеканала соратником Виктора Медведчука. Телеведущая указывает, что Апасова ей навязали и допускает, что теперь могут быть удалены с YouTube все программы с ее участием.

Напомним, 14 июня стало известно о том, что народный депутат от «Оппозиционного блока» и многолетний партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил информационный телеканал ZIK. Сразу после выхода этой новости ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров телеканала заявили о своем уходе. Для Тараса Козака телеканал ZIK стал третьим информационным вещателем, приобретенным за последний год, после «112 Украина» и NewsOne. Все три канала вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканала «Прямой».

После смены владельца из ZIK ушли гендиректор Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, авторы и ведущие Вахтанг Кипиани, Сергей Рахманин и Татьяна Даниленко.

Фото: Facebook-страница Алексея Семенова