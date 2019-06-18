📺 Все, кроме Влащенко: на телеканале ZIK массовый отток кадров из-за нового владельца

Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак купил телеканала ZIK у львовского бизнесмена Петра Дыминского, который владел вещателем изначально. Сумма сделки не озвучивается. Для Тараса Козака телеканал ZIK стал третьим информационным вещателем, приобретенным за последний год, после «112 Украина» и NewsOne. Все три канала вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканала «Прямой».

Сразу после обнародования этой информации журналисты, редакторы и телеведущие канала сообщили на Facebook-страницах о своем уходе, аргументируя это грядущей сменой редакционной политики. Телеканал ZIK отличался от других информационных телеканалов в первую очередь наличием авторских проектов ведущих журналистов. Все они заявили о возможной угрозе использования вещателя в антиукраинской риторике.

Ведущий программы «Историческая правда» Вахтанг Кипиани посвятил процессам на канале уже два поста. В первом сообщил об уходе с телеканала, где 6 лет выходила программа:

Во втором рассказал, что 15 июня вышел последний выпуск программы на этом канале. Автор проекта намерен найти новый телеканал-транслятор. Также журналист сообщил о поиске финансирования для еще одного телепроекта:

Автор программы «Игра в классику» Сергей Рахманин сообщил, что прекращает сотрудничество с телеканалом:

Автор программы-интервью Drozdov и политического ток-шоу «Прямым текстом» Остап Дроздов сообщил, что в ближайший четверг выйдет архивная запись программы «Прямым текстом», «пока новое руководство не озвучит свою редакционную политику» по его программам. Сотрудничество с телеканалом может продолжиться только в том случае, если новое руководство канала гарантирует журналисту «автономию» и соблюдение трех принципов: 100% украинского языка, недопуск пророссийских политиков и жесткая антироссийская риторика.

Телеведущая, автор программы-интервью FACE 2 FACE и политического ток-шоу «Игра с огнем» Татьяна Даниленко о своем уходе сообщила в блоге на «Украинской правде». Ведущая рассказала, что «не хочет стрелять людям в головы». «Весь мой жизненный путь против того, чтобы читать в эфире о “гражданском конфликте на юго-востоке Украины” или спрашивать у Виктора Владимировича, как ему удается быть умным и красивым одновременно», – объяснила Татьяна Даниленко.

Руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан напомнила, что в прошлом году в медиасреде уже ходили слухи о грядущей продаже телеканала:

Шеф-редактор службы новостей Роман Недзельский сообщил, что в субботу, 15 июня, вышел последний выпуск новостей «Детали» под его руководством:

Главный редактор информагентства ZIK Татьяна Вергелес сообщила, что покинет вещатель 1 июля:

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что больше не будет появляться на канале ZIK, и призвал политиков «прекратить ходить на каналы Медведчука». Об этом он сказал 14 июня в эфире ток-шоу «Народ против», где был приглашенным гостем. «Сегодня идет контрреволюция, которую осуществляет государство под названием Российская Федерация. Под ее руководством в Украине идет контрреволюция. И на острие этой контрреволюции – господин [Виктор] Медведчук и его партия. […] В знак протеста против постоянного, системного появления Медведчука на телеканалах 112 и NewsOne, – когда ты сидишь завтракаешь 7 минут, и за 7 минут 3 появления с идеями “русского мира” – в знак протеста против этого я ушел с этих каналов. Я хочу сказать, что я сегодня добуду на программе до конца. Я не подведу вас, я сказал, что приеду, значит добуду до конца. Но я хочу сказать официально: это мое последнее появление на канале ZIK, я никогда не буду появляться на каналах, которые купил Медведчук», – заявил он.

Генеральный продюсер телеканала, ведущая программ-интервью Hard, «Перші-другі» и политического ток-шоу «Народ против» Наталья Влащенко сообщила, что остается на телеканале на нынешней должности. Влащенко уверяет, что новый менеджмент и собственник гарантировали ей невмешательство в редакционную политику телеканала. «Перед тем, как я приняла решение – я провела ряд консультаций, и с топ-менеджментом холдинга, и с владельцем канала. Меня заверили, что редакционная политика не изменится», – сообщила она. Вместе с тем телеведущая никак не прокомментировала смену собственности вещателя:

Из-за волны негатива телеведущая сообщила, что готова банить тех, кто не смирился с ее позицией:

Покупка соратником Медведчука третьего вещателя не оставила без внимания политиков. Глава «Народного фронта» Максим Бурбак сообщил, что фракция требует от президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса информационной безопасности. Прогосударственные силы, по мнению политика, должны «противостоять информационной оккупации».

Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что покупка украинских телеканалов представителями пророссийских сил — это оккупация информационного пространства. «Я убежден, что государственные органы власти должны сделать из этого определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства не менее опасна, чем оккупация украинских областей и Крыма», – говорится в распространенном релизе.

Напомним, народный депутат и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак в октябре 2018 года купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн). Сопредседателями политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Глава политсовета и председатель стратегического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – Виктор Медведчук.

Фото: ZIK