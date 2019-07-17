Михайло Царьов: «В StarLightMedia була присутня клановість»

Нещодавно співробітники StarLightMedia мали можливість поспілкуватись із СЕО компанії Михайлом Царьовим й задати своєму керівнику питання про те, куди рухається компанія. Короткий конспект почутого 16 липня був оприлюднений в корпоративному блозі StarLightMedia Spring Wing. «Телекритика» пропонує ознайомитися з ключовими меседжами від Михайла Царьова.

«Я — менеджер. У мене фінансова освіта і, так склались обставини, що моєю професією став порятунок компаній під час криз. Коли ти бачиш, як великий організм виходить із кризи та перероджується — для мене це колосальний емоційний вплив! Звичайно, можна запитати, навіщо було допомагати StarLightMedia, адже і так все було добре?», — розповідає Михайло Царьов.

«Є випадки, коли компанія не до кінця розуміє, що криза є, або що її вірогідність дуже висока. І найважча управлінська функція в цьому випадку — донести до колег, переконати їх, що щось дійсно потрібно змінювати. Так, у нас були високі рейтинги, ми найбільші в країні, у нас сильний імідж. Але повернемось до питання чесного діагнозу — а чи це дійсно так чи нам просто комфортно продовжувати так думати?», — переповідає SLM слова Михайла Царьова у корпоративному блозі.

Чому було зрозуміло, що в компанії назріла необхідність змін? Михайло Царьов дає свою оцінку: «Ми втрачали людей, і важко було знайти їм достойну заміну. Була присутня певна клановість на каналах і в групі. Були питання з довірою та вірою в потенціал розвитку, питання прозорості та можливості переходу з позиції на позицію. Співробітники виснажувались та вигорали, їм ставало нецікаво працювати в StarLightMedia», — акцентував СЕО телегрупи.

«Так, ми з вами створили багато крутих шоу. Але успіх (як і труднощі) — не постійний. Час змінився, і наш глядач теж змінився. Ми розуміли це. Як і розуміли нашу неготовність до нових викликів. І тут постало питання прибутковості бізнесу. Тому що прибуток — це не тільки статус. Це — лакмусовий папірець, який демонструє ефективність компанії. А також — можливість інвестувати в майбутнє, чого раніше ми не робили.

Сьогодні глядач має більше вибору, він все активніше мігрує в інтернет. А що ми, як компанія, зробили для того, щоб бути в інтернеті разом з глядачем? Нам потрібно розвивати нові напрямки, нові професії. Для цього потрібні інвестиції. А де їх взяти? А що, як вартість і цінність телевізійної реклами впаде? (а для нас це основний прибуток…) А що, як в один момент акціонери перестануть вкладати гроші в наш бізнес? Що тоді?

Якби ми продовжили працювати в такому, як здавалось, стабільному режимі і далі — ми рано чи пізно перейшли б в режим застою. Ринок і конкуренти все одно змусили б нас змінюватись — але це було значно болючіше і менш контрольовано».

Мені завжди чогось не вистачало! І я шукав нові виклики, і так складалось, що мене перенаправляли на ці нові виклики.

Окремо СЕО телегруппи торкнувся теми управління кризи, виділивши три періоди її управління. Він зазначив, що для нього цей повний цикл — три роки.

Перший рік — найважчий. Все виходить назовні, одні складнощі породжують інші. Другий рік — починає вимальовуватись певне взаєморозуміння. Ти починаєш бачити контури перспективного майбутнього твоєї компанії і позитив починає витісняти негатив. Третій рік — ти лише направляєш, коригуєш речі, і починаєш бачити результати перебудови, бачиш вивільнену енергію, новий потенціал компанії, людей і бізнесу.

«Коли настає четвертий рік, я починаю задумуватись над тим, що можна було б зупинитись. І в моєму житті були випадки, коли дійсно можна було б зупинитись і просто «відпочивати на лаврах» ще 5–10 років. Але мені завжди чогось не вистачало! І я шукав нові виклики, і так складалось, що мене перенаправляли на ці нові виклики», — сказав Михайло Царьов.

Зокрема, Михайло Царьов виділяє такі ключові компетенції менеджера для боротьби з кризовою ситуацією:

Головне правило — не панікувати! Є дві ситуації, в які ви можете потрапити. Перша — коли ти приходиш в компанію, де «все пропало»: всі явно розуміють, що настала криза, що люди звільняються, що процеси не працюють… Тебе відразу закручують у вир подій. І друга ситуація — коли в компанії ще не розуміють, що криза прийшла. В обох випадках тобі потрібна «холодна голова», щоб не застрягти в проблемах, які на тебе навалюються.

Дати чесний діагноз компанії, що тут насправді відбувається. Для Михайла — це один із ключових факторів успіху — вміти зробити крок назад та поглянути на всю ситуацію зі сторони.

Ми втрачали людей і важко було знайти їм достойну заміну. Була присутня певна клановість на каналах і в групі. Були питання з довірою та вірою в потенціал розвитку, питання прозорості та можливості переходу від позиції на позицію. Співробітники виснажувались та вигорали, їм ставало нецікаво працювати в StarLightMedia.

Абстрагуватись від персональних висновків щодо колег. Не потрібно оцінювати людей: хто що зробив або не зробив. Як менеджер, ви маєте вивчати ситуацію, яка склалась, дивитись на проблему, зрозуміти її систему і суть.

Не загрузнути в операційних питаннях. Потрібно чітко розуміти вашу мету. Стати прибутковою компанією — це не мета. Справжня мета — створити компанію майбутнього. А прибутковість бізнесу — це обов’язкова умова, але не мета.

Вміння дивитись наперед. Михайло віднедавна захопився грою в хокей. Є така «фішка» у хокеїстів-початківців — вони грають, дивлячись на шайбу. І тренер постійно нагадує їм, що не варто концентруватись на шайбі — треба дивитись на лід, вперед. Це до того, що ми часто «дивимось на шайбу» у своїй роботі. А для менеджера потрібно вміти дивитись вперед — на лід. І про це потрібно завжди пам’ятати.

Вміння задавати правильні питання: «А що буде, якщо…?», «А про ось це ми подумали?», «А якщо ми вирішимо це питання зараз таким чином, що це нам дасть у майбутньому?».

Найголовніше в компанії – люди: «З досвідом я зрозумів, що найдосконаліша система, сформована без врахування людей просто не працюватиме в жодній компанії. І не важливо, наскільки ця компанія залежить від персоналу — все обертається тільки навколо людей. Поки ми не зрозуміємо, що заважає людям працювати по-новому, доки ми не допоможемо працівникам знайти свій сенс, нам буде важко щось змінити в компанії» — акцентував Михайло Царьов.

Компанія майбутнього на думку Царьова – це медіакомпанія, яка є «серйозним гравцем на міжнародній арені» та яка займається в тому числі виробництвом інтернет-контенту для платної дистрибуції: «Ми — це компанія, яка розвиває напрямки бізнесу майбутнього. Ми вирішили для себе, що ми не просто телевізійно-мовленнєва компанія, яка продає рекламу рекламодавцям. Ще в рамках трансформації ми сформували 4 рівноправних напрямки бізнесу, які однаково важливі для нас. Це новини — новий напрямок, який може і буде функціонувати як прибутковий бізнес. В нас є виробництво контенту, і ми хочемо зробити цей напрямок серйозним гравцем на міжнародній арені. І ми впевнені, що в нас є таланти і можливість досягнути такого рівня. Це, в тому числі, новий напрямок платного телебачення та діджитал. І ми плануємо активно розвивати цифрові технології, щоб у найближчому майбутньому дивізіон Pay TV замовляв власний контент у Виробництва, на рівні з Мовленням», – додав СЕО телегруппі.

В нас є виробництво контенту, і ми хочемо зробити цей напрямок серйозним гравцем на міжнародній арені. І ми впевнені, що в нас є таланти і можливість досягнути такого рівня. Це, в тому числі, новий напрямок платного телебачення та діджитал. І ми плануємо активно розвивати цифрові технології, щоб у найближчому майбутньому дивізіон Pay TV замовляв власний контент у Виробництва, на рівні з Мовленням.

Також холдинг має намір працювати над суспільним іміджем: «StarLightMedia — це компанія з особливою репутацією в суспільстві. Ми — компанія, яка розділяє потреби суспільства (рівність, екологічність, інклюзивність), та позитивно впливає на його інститути. Ми — компанія з новим менталітетом. І наш розвиток не зупиниться після трансформаційних змін. Ми будемо вдосконалювати компанію і кожного співробітника постійно. Ми – це компанія зі стійким та прогресивним майндсетом, яка здатна витримати нові виклики в майбутньому. І ми вже працюємо над цим зараз», – резюмував Михайло Царев.

Нагадаємо, 10 липня СЕО StarLightMedia на зустрічі з партнерами розповів, що цього року холдинг хоче стати прибутковим і змінити вектор розвитку – з broadcast company перетворитися на media company, сконцентрувавшись на виробництві контенту як для ТВ, так і для digital.

Фото: SLM