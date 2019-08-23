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«Зеонбуд» продолжает расширять сеть своего первого мультиплекса

от Telekritika
От Telekritika 516
Главная Новости «Зеонбуд» продолжает расширять сеть своего первого мультиплекса

Эфирное цифровое телевидение появится в ряде населенных пунктов возле западной границы.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 22 августа переоформил лицензию единственному провайдеру эфирного цифрового телевидения – компании «Зеонбуд», с целью расширения покрытия первого мультиплекса (МХ-1). Компания расширит сеть МХ-1, доставив передатчики в 14 населенных пунктах 4 областей – Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской.

Новые передатчики будут установлены в следующих населенных пунктах:

  • Волынская область
    Ратновский район, с. Кортелесы;
  • Закарпатская область
    пгт Великий Бычков;
    Воловецкий район, пгт Воловец;
    Тячевский район, с. Глубокий Поток;
    Иршавский район, урочище Буськовец;
    Тячевский район, пгт Дубовое;
    Тячевский район, с. Калины;
    Перечинский район, г. Перечин;
    Мукачевский район, с. Соймы;
  • Ивано-Франковская область
    Верховинский район, пгт Верховина;
    г. Калуш;
    Косовский район, с. Ричка;
    Яремчанский район, г. Яремче;
  • Луганская область
    пгт Троицкое.

При рассмотрении этого вопроса ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко подчеркнул, что регулятор над этой проблемой работал на протяжении длительного времени и приложил много усилий, чтобы эти изменения произошли. По его словам, у провайдера будет год на то, чтобы установить передатчики в этих населенных пунктах, поэтому обратился к «Зеонбуду» с просьбой не медлить и как можно быстрее их запустить. В свою очередь Нацсовет подготовит обращение к лицензиатам, которые вещают в мультиплексе МХ-1, о внесении соответствующих изменений в их договора с «Зеонбудом». О мощности передатчиков не сообщалось.

Отметим, 8 августа Нацсовет согласовал компании «Зеонбуд» расширение сети вещания первого мультиплекса (МХ-1) в Одесской области с 9 населенных пунктов до 16. Как известно, в МХ-1 вещают «Украина», «Интер», «1+1», ICTV, «Перший», а также НТН, К1 и «Энтер-фильм».

Напомним, компания «Зеонбуд» весной 2018-го на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирную цифру согласилась с наличием белых пятен в своем покрытии и дала обещание до 1 января 2019 года достроить цифровую сеть первого мультиплекса МХ-1 в 47 населенных пунктах в 19 областях Украины. Список населенных пунктов был составлен участниками индустрии, в его формировании принимали участие телегруппы. «Зеонбуд» согласился потратить 93 млн гривен собственных средств – именно в эту сумму провайдер оценил стоимость достройки сети. Однако осенью 2018-го провайдер официально отказался достроить сеть первого мультиплекса (МХ-1), мотивируя это конфликтом с Концерном РРТ. «Зеонбуд» сетовал на то, что Концерн РРТ не предоставил техническую информацию по передатчикам. Тогда как в КРРТ отмечали, что провайдер должен был сначала заказать через Нацсовет просчет частот и их мощностей у Украинского государственного центра радиочастот. 13 декабря Нацсовет принял решение обратиться в УГЦР для просчета 41 дополнительной частоты для расширения сети МХ-1 «Зеонбуда», за исключением населенных пунктов Одесской области. Состоялся ли просчет частот, не сообщалось.

Фото: pixabay

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