«Зеонбуд» формально назвал украинских собственников

Единственный провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» сменил структуру собственности. В компании появилось пять новых собственников: Михаил Моисеев, Ирина Алябьева (директор компании), Александр Ильющенко, Владимир Прокопенко и Александр Шилов. Они заменили в структуре собственности пятерых латвийцев (Сергийса Никитинса, Алису Живалову, Андреиса Стамбулиди, Игорса Твердовса и Вадимса Седановса) и британца (Томаса Адриана Дэвида Майллза). Об этом свидетельствуют данные государственного реестра предприятий.

Михаил Моисеев (13.10.1972 г.р.) владеет 1% компании напрямую. Четыре остальных собственника владеют ровными долями (по 24,5%) через отдельные кипрские компании: Ирина Алябьева — через компанию «Шанеро лимитед»; Александр Ильющенко (04.02.1957 г.р.) – через «Терсаб холдингс лимитед»; Владимир Прокопенко (03.12.1969 г.р.) – через «Селинаки лимитед»; Александр Шилов (04.11.1962 г.р.) – через «Кустава энтерпрайзез лимитед». Статутный фонд предприятия – 10 млн 50,5 тысяч гривен. Ирина Алябьева фигурирует уже как директор компании (многие годы была врио директора).

Александр Шилов зарегистрирован в Краматорске Донецкой области, у четырех остальных – киевская регистрация. Таким образом, провайдер формально выполнил требования принятого 3 октября закона о запрете иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером с общенациональным покрытием.

О новых владельцах пока известно мало. Александр Ильющенко в 2010-2013 годах работал директором телеком-компании «ММДС-Украина», которая входит СКМ Рината Ахметова. Параллельно с «ММДС-Украина» Ильющенко в 2010-2014-м был директором компании «Эфир» (ООО «ТРК «Етер») – «мобильного» сателлита «Зеонбуда», которому в апреле этого года Нацсовет продлил лицензию провайдера старой технологии мобильного цифрового телевидения DVB-H (в ноябре компания высказалась о готовности поменять технологию DVB-H на DVB-T2).

Ресурс Оpendatabot показывает, что изменение в структуре собственности провайдера прошли 21 ноября. Ранее собственником «Зеонбуда» была кипрская компания «Планбридж лимитед».

Напомним, закон о запрете иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером с общенациональным покрытием вступит в силу 29 ноября. 4 октября его подписал глава Верховной Рады, а 25 октября – президент.

Как сообщалось ранее, в апреле стало известно, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев сменили троих киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем. Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года. Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова предположила, что пятый президент Петр Порошенко мог стать одним из акционеров провайдера после отключения эфирного аналога. Ранее компанию связывали с Ринатом Ахметовым, Валерием Хорошковским и Александром Януковичем, серым кардиналом провайдера называли экс-регионала, экс-нардепа «Оппоблока» Юрия Мороко, который является креатурой Рината Ахметова. Четыре провайдерские лицензии «Зеонбуда» выходят 9 декабря 2020-го.

Фото: pixabay

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