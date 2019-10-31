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Кто станет новым владельцем «Зеонбуда» станет известно до 29 ноября

от Telekritika
От Telekritika 584
Главная Новости Кто станет новым владельцем «Зеонбуда» станет известно до 29 ноября

В этот день вступает в силу закон о запрете иностранной собственности эфирного цифрового провайдера.

Закон о запрете иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером с общенациональным покрытием вступит в силу 29 ноября. Документ был опубликован в «Голосе Украины» 29 октября, он вступает в силу через месяц после публикации.

Напомним, 3 октября парламент принял закон, который заставит «Зеонбуд» заменить иностранных владельцев украинскими, иначе компания потеряет свою лицензию. 4 октября его подписал глава Верховной Рады, а 25 октября – президент.

Как сообщалось ранее, в апреле стало известно, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев сменили троих киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем. Сделка с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года.

Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова предположила, что экс-президент Петр Порошенко мог стать одним из акционеров провайдера после отключения эфирного аналога. Ранее компанию связывали с Ринатом Ахметовым, Валерием Хорошковским и Александром Януковичем, серым кардиналом провайдера называли экс-регионала, экс-нардепа «Оппоблока» Юрия Мороко, который является креатурой Рината Ахметова. Четыре провайдерские лицензии «Зеонбуда» выходят 9 декабря 2020-го.

Фото: pixabay

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