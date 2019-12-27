«Зеркало недели» выпустило последний печатный номер

27 декабря вышла последняя печатная версия газеты «Зеркало недели», сообщается на сайте издания.

«Отшелестели… Сегодня типография напечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». Одна тысяча двести семьдесят пятый» – пишет еженедельник.

Также редакция отметила, что проблемы с печатной версией начались давно: «Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли».

«Зеркало недели» поблагодарило за поддержку читателей и авторов и подчеркнуло: «Нам еще предстоит научиться новым формам, новому образу выживания, достроиться новыми темами. Но не в ущерб главному – ответственности за тех, кто не разучился думать, действовать и строить свою страну».

Напомним, ранее стало известно, что общественно-политический еженедельник «Зеркало недели. Украина» прекращает выпуск печатной версии.

Фото: Pexels

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