НовостиСМИ

«Зеркало недели» выпустило последний печатный номер

от Telekritika
От Telekritika 568
Главная Новости «Зеркало недели» выпустило последний печатный номер

Теперь издание будет работать в онлайн-формате.

27 декабря вышла последняя печатная версия газеты «Зеркало недели», сообщается на сайте издания.

«Отшелестели… Сегодня типография напечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». Одна тысяча двести семьдесят пятый» – пишет еженедельник.

Также редакция отметила, что проблемы с печатной версией начались давно: «Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли».

«Зеркало недели» поблагодарило за поддержку читателей  и авторов и подчеркнуло: «Нам еще предстоит научиться новым формам, новому образу выживания, достроиться новыми темами. Но не в ущерб главному –  ответственности за тех, кто не разучился думать, действовать и строить свою страну».

Напомним, ранее стало известно, что общественно-политический еженедельник «Зеркало недели. Украина» прекращает выпуск печатной версии.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

На Подоле откроют новый артхаус-кинотеатр

28.11.2019

Cosmopolitan уволил заместителя главреда Евгению Плихину

05.12.2019

StarLight Production приступил к производству сериала «Акушерка» для...

13.12.2019

Bloomberg сделал ребрендинг своего новостного проекта TicToc

03.12.2019

Александр Ткаченко обзавелся собственным блогом на YouTube

24.12.2019

ГПУ доказала в суде виновность участницы пропагандистских сюжетов

23.12.2019

Twitter обнародовал свой топ публикаций и обсуждений за...

10.12.2019

Forbes назвал самых неудачных миллиардеров 2019 года

23.12.2019

На «Суспільному» рассказали детали переформатирования утренних программ в...

27.12.2019

Зеленский обсудит «нормандский саммит» в студии «Право на...

11.12.2019