Прекращается издание газеты «Сегодня»

В «Медиа Группе Украина» решили приостановить издание газеты «Сегодня». Последний номер ежедневной газеты выйдет 27 сентября 2019 года. В дальнейшем издание обещает предоставлять актуальную и важную информацию в режиме 24/7 на сайте и в теленовостях.

По словам директора «Медиа Группы Украина» Евгения Бондаренко, система сбыта печатной прессы в Украине практически разрушена, печать дорожает, и эта тенденция сохранится. На фоне общего движения в сторону цифровых масс-медиа в группе решили заниматься сайтом и ТВ-новостями. «Мы приняли бизнес-решение – приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом «Сегодня». Газета «Сегодня», с которой начался наш новостной бренд, – это, безусловно, эпоха в украинской журналистике… Бренд «Сегодня» продолжает жить и развиваться в новом диджитал-мире».

По словам генерального директора «Сегодня Мультимедиа» Андрея Романенко, за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%, в то же время охват Internet вырос на 60%: «В Украине закрылось множество газет и журналов, оставшиеся игроки уже не могут поддерживать инфраструктуру, которая необходима для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать – обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 тысяч минус, где газеты традиционно читали. Не имеет смысла печатать газету и не иметь возможности ее распространить. Поэтому мы решили приостановить выпуск ежедневной газеты и сосредоточить усилия на развитии сайта и ТВ-новостей».

По его словам, «всем сотрудникам будут обеспечены справедливые условия увольнения и предложены существующие в группе возможности для трудоустройства».

Медиахолдинг «Медиа Группа Украина» объединяет национальные телеканалы «Украина», НЛО TV, «Индиго TV», «Футбол 1»/«Футбол 2», «Донбасс», «34 канал», «Сигма», медиаагентство «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, продакшен-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», мультимедийную платформу «Сегодня» – теленовости «Сегодня», сайт segodnya.ua, газета «Сегодня»; журнал Vogue.UA.

Фото: «Сегодня»