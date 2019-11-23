10-летие StarLightMedia: выход в прибыль и планы по «мировому господству»

21 ноября телегруппа StarLightMedia провела мероприятие для своих партнеров – провайдеров и рекламодателей, по случаю 10-летия холдинга. Главная сенсация вечера – группа в этом году таки вышла в прибыль, о чем говорилось еще с лета.

Среди заявленных планов на следующие годы — сосредоточиться не только на производстве телепрограмм, но и сериалов — и для каналов группы, и для западных рынков, для чего компания и обзавелась сотрудничеством с Sony Pictures Television International и отдельно создает общий продакшен с «Дизель студио». «Телекритика» предлагает ознакомиться с увиденным и услышанным.

Мероприятие прошло в клубе Stereo Plaza, управляющим партнером которого является Максим Шульженко, кандидат в нардепы от партии «Голос» (№51).

Само название мероприятия носило некий подтекст: «День рождения StarLightMedia: 9+1». Группа пережила первый год проекта «Трансформация», растеряв многих из тех, кто ее начинал.

Мероприятие открыл гендиректор группы Михаил Царев, сообщив главную новость вечера – группа в этом году вышла в прибыль (не вдаваясь в детали). Начатый в прошлом году проект «Трансформация» этой весной перерос в Spring – проект по созданию новой современной компании. Всего в проект вложены три главные цели.

«Проект Spring переводится как источник. Для нас этот проект стал источником творческих и финансовых ресурсов для построения компании будущего. Этот проект открыл огромные ресурсы – как для нашей компании, так и для наших сотрудников. Второе название Spring – это весна. Весна означает обновление, мы полностью обновили нашу бизнес-модель – вместо традиционной телевизионной компании, мы в этом году стали медийным холдингом, медиагруппой, которая впервые структурировала свой бизнес не по телевизионно-канальному принципу, а по принципу функциональных бизнес-направлений. Мы структурированы по пяти основным бизнес-направлениям. Это телевещание, производство контента, производство новостного контента, дивизион PayTV&Digital и дивизион commerce. Мы также полностью централизовали наши сервисы.

В этом году в рамках Spring мы запустили более 90 проектов. Нет ни одного сотрудника StarLight, который бы не участвовал в их внедрении. Часть этих проектов была направлена на эффективность процессов, но большая часть – на изменение корпоративной культуры в нашей компании. Мы заново сформулировали ценности. Это ответственность, эффективность, инициативность и партнерство. В ходе тестирования определились наши направления: создание высококачественного контента в независимости от того где, когда и каким способом наш зритель будет его смотреть; инвестирование в цифровые способы доставки нашего контента; инвестирование в наших людей, их развитие, улучшение условий для их работы. Около 200 человек получили в этом году внутренний промоушен в компании. Но чтобы инвестировать нужна прибыль. Поэтому сегодня я с удовольствием объявляю, что 2019 год компания StarLightMedia заканчивает как прибыльная группа, как первая прибыльная медиагруппа страны».

Группа выбрала принципы устойчивого развития, объявленные ООН, сфокусировавшись на 8 принципах: здоровье и благополучии, качественном образовании, гендерном равенстве, ответственном потреблении и производстве, достойной работе, инновациях, правосудии, партнерстве в интересах устойчивого развития. По словам Царева, StarLightMedia стала первой компанией, которая прописала принципы гендерного равенства ООН — как для мужчин, так и для женщин. Компания сейчас реализует 10 таких проектов.

Генеральный директор сейлз-хауса Ocean Media Андрей Партыка сообщил, что его компания «нацелена ускорять рост брендов», что поможет активнее развиваться рекламному рынку. Украина сегодня входит в топ-10 стран с наибольшим телесмотрением в Европе – в среднем украинцы смотрят ТВ 4 часа в сутки, а StarLightMedia сегодня — производитель самого большого контента в Украине, отметил Партыка.

Все прогнозы по росту рынка телерекламы в этом году сбылись: «В 2019-м размер рынка телерекламы в гривнах – самый большой за все годы, но в долларах вдвое меньше, чем в 2013-м. Поэтому еще есть потенциал, куда развивать наш бизнес. Мы за всю историю рынка построили прозрачную систему, которая в период высокого спроса не дала пострадать ни одному рекламодателю и разместиться в рамках одной кампании», — сказал Андрей Партыка. В следующем году компания планирует вывести на рынок новое программное обеспечение для рекламодателей Ocean view – инструмент для оперативного управления рекламными компаниями. Его произвела компания Ocean Technology.

Присутствующих рекламодателей и их рекламные агентства группа зазывала словами «StarLightMedia любит commerce«.

Директор дивизиона «Вещание» Дмитрий Троицкий начал с цифр.

Доля шести каналов группы в этом году составила 27% (аудитория 18–54, 50 тыс.+), это самая большая доля среди других телегрупп. ICTV стал главным каналом холдинга и на протяжении двух последних лет он сохраняет позиции второго канала (после «Украины»), а в течение трех месяцев занимает первое место в общем забеге. «Ядро аудитории каналов группы – женщины 35-45, задача группы – увеличить вовлеченность и сопереживание героев программ и сериалов до уровня вовлеченности таких телезрительниц», — сказал Троицкий. Новости, которые производит StarLightMedia («Факты», «Вікна-новини») дают рейтинги на 33% больше чем конкуренты.

Президент группы и руководитель дивизиона «Новости» Александр Богуцкий рассказал о портрете людей, которые являются героями новостей холдинга. Новостные программы показывают работающих людей, которые «любят Украину, хотят гордится странной и говорить, что она стоит большего».

По его словам, дивизион производит лучшее утреннее шоу «Ранок у великому місті», самые успешные антипропагандистские программы «Гражданская оборона» и «Антизомби», криминальные новости «Надзвичайні новини», главное лицо которых – Константин Стогний. Всего дивизион производит 2,5 тысячи часов новостного контента в год. Богуцкий уверяет, что новости холдинга влиятельные и привел в пример прекращение СБУ и прокуратурой обысков в компании «Новая почта» после сюжета «Фактов недели». «Наши новости – это не за деньги, наши новости – это за развитие Украины», — сказал Богуцкий.

Также Александр Богуцкий поделился секретом: генеральный директор StarLight Production Владимир Локотко в день презентации праздновал свой день рождения, а Андрей Партыка – годовщину свадьбы. Оба были на мероприятии.

Следующим на сцену вышел Владимир Локотко. Дмитрий Троицкий представил его как «главного шеф-повара холдинга», имея ввиду количество произведенного контента.

По его словам, в этом году продакшеном было произведено 1000 часов контента для каналов группы, 90% из которых транслируют в прайм-тайме каналы с высокими рейтингами. После реорганизации продакшеном СТБ и Нового канала образовалось 5 производственных студий, которые в год производят 200-300 часов контента. В следующем году продакшен хочет расшириться за счет производства сериалов, и ставить себе цель – произвести за год 100 часов сериального контента.

Среди упомянутых шоу были: «Х-фактор», «Холостяк», «Взвешенные и счастливые», «МастерШеф», «Топ-модель по-украински» и «Кто сверху». «МастерШеф» в этом году установил рекорд по продаже спонсорства среди проектов на украинском ТВ – общая сумма контрактов измеряется миллионами долларов, уверяет Владимир Локотко.

Галина Балан-Тимкина, генпродюсер направления сериального производства StarLightMedia анонсировала адаптацию зарубежных мелодраматических сериалов «Хорошая жена», «Сестры» и «Акушерка», о чем «Телекритика» уже сообщала.

Стратегическая задача Галины – это сериалы, «ориентированные на мировые бренды», «сериалы-события», «сериалы-бренды». Для СТБ на 2021-й год канал готовит адаптацию американского сериала «Хорошая жена» (The good wife), турецкий сериал «Сестры» о предательстве сестры, американскую медицинскую драму «Акушерки». Также Галина упомянула о проекте про исторические личности — «Украина в именах».

Директор канала СТБ Людмила Семчук сообщила, что в следующем году канал продолжит все рейтинговые проекты и пообещала запустить новые, анонсировав реалити-шоу «Супермама» с Дмитрием Карпачевым, о чем мы уже сообщали.

Людмила Семчук сообщила, что после 10 лет лидерства в производстве исключительно «программного» контента канал СТБ решил расширить сериальные линейки. В следующем году выйдет 450 часов новых мелодраматических сериалов как собственного производства, так и снятых по заказу канала сторонними продакшенами.

Как уже сообщалось, канал покажет украинскую адаптацию сериала «След» компании TeleAlliance Israel, которую по заказу вещателя производит новосозданный продакшен Дарьи Фиалко, экс-директора российских телеканалов СТС и «ТВ-3».

Третий сезон сериала «Крепостная» из 48 серий выйдет на СТБ в 2021 году. Семчук говорит, что сериал поднял планку качества для украинских сериалов и ставит перед собой цель выпускать по одному такому сериалу в год.

Дмитрий Троицкий шутит, что новый сезон сериала будет идти в 6, 7, 8 и 9 часов вечера каждый день и пригласил на сцену представителя польского общественного телеканала TVP1. Вещатель показал «Крепостную» в прайме и собрал высокие рейтинги (второй сезон сериала вышел на TVP1 раньше, чем на СТБ).

Польский телеменеджер уверял, что зрительницы телеканала (как из провинции, так и городов) забросали канал письмами относительно будущего сериала и его финала. Вместе с тем, отвечая на вопрос Дмитрия Троицкого, о возможной копродукции или появлении в сериале польских актеров, представитель вежливо отказал, сообщив, что польское ТВ самостоятельно производит ряд своих сериалов с польскими актерами. Вместе с тем, он не против, если в третьем сезоне «Крепостной» появится некая сюжетная линия, связанная с Польшей, но она, по словам менеджера, не должна портить «украинскую изюминку сериала». В релизе телегруппы, который был разослан СМИ во время мероприятия, сообщалось, что «Крепостная-3» будет производиться украинскими силами, шоуранером проекта остается Тала Пристаецкая.

Передавая слово директору Нового канала Алексею Гладушевского, Дмитрий Троийкий назвал целевую аудиторию вещателя (мужчины и женщины 25-35 лет) и упомянул сериал «Первые ласточки», первая серия которого за неделю собрала более миллиона просмотров на YouTube .

Алексей в своем спиче просил рекламодателей не бояться такого проекта и сообщил о продлении на третий сезон комедийного сериал «Домик на счастье» . В нем будет больше серий, чем во предыдущем сезоне (во втором было 32 серии, в первом – 16). Из абсолютных новинок – телеканал готовит на 2020-й новый ситком собственной разработки «Любчик» о домовом, который живет с обычной семьей в квартире на Троещине.

Сам персонаж был участником мероприятия – домового задействовали в одной из коротких сценок с генеральным директором StarLight Brand Content Андреем Тюленевым.

StarLightMedia стала партнером Sony Pictures Television International, компании планируют совместно разрабатывать, софинансировать и вместе снимать комедии и драмы для внешнего рынка. «Мы совместно будем разрабатывать и финансировать целый пакет драм и комедий, которые затем выйдут по всему миру», — сказал Брендан Фитцджеральд (Brendan Fitzgerald), старший вице-президент Sony Pictures Television по международной копродукции.

Американский топ-менеджер поздравил группу с 10-летием фразой на украинском и сообщил, что за эти годы выучил SLM, продавая пакеты фильмов Sony.

Представляя канал ICTV, Дмитрий Троицкий пошутил, что формула успеха канала кроется в обаянии лысых мужчин около 40 лет – главных героев программ и сериалов вещателя. В 2020-м канал покажет анонсированные ранее детективные сериалы «Нюхач-4», «Участковый с ДВРЗ», «Заклятые друзья» и «Казаки. Абсолютно лживая история».

Премьера сериала «Казаки» состоится осенью 2020 года, сообщила Анастасия Штейнгауз, управляющий директор ICTV.

StarLightMedia хочет сконцентрироваться также на производстве комедийных сериалов для всех каналов холдинга. В частности, для этого группа и продакшн «Дизель студио» создали общую компанию по производству контента для каналов группы под названием «Супер Дизель».

На сцене Дмитрий Троицкий и художественный руководитель студии Егор Крутоголов подписали «соглашение о сотрудничестве». Подписание произошло в весьма юмористической манере, из-за чего присутствующим в зале это казалось шуткой. После мероприятия группа поделилась официальным релизом, в котором сообщила о серьезных намерениях.

Для трех остальных спикеров был выбран более короткий формат презентации.

Генпродюсер телеканалов М1 и М2 Нателла Чхартишвили-Зацаринная упомянула, что каналы недавно перешли на HD-вещание. М1 пятый год проводит премию М1 Music Awards, которую оценили украинские звезды, телезрители и рекламодатели.

Вещатели М1 и М2 возобновили премии «Золотая жар-птица» (для новых исполнителей) и «Черноморские игры» (для поющих детей). М1 – лидер по проявлению партнерских, спонсорских размещений. На канале М2 в этом году 75% всех композиций звучали на украинском языке. В эфире телеканалов есть также программы собственного производства и разные хит-парады с участием звезд и без них.

Глава StarLight Brand Content Андрей Тюленев презентовал возможные интеграции брендов в эфирный контент телеканалов и призвал рекламодателей спонсировать контент в дальнейшем.

По его словам, мировой рынок продакт-плейстмента составил $130 млрд в этом году и 90% всех брендов так или иначе планируют продакт-плейсмент. Главным достижением Андрей назвал интеграцию АТБ в исторический сериал «Крепостная». Украина стала трендсеттером в Европе по росту спонсорского рынка – это 30% из года в год за последние несколько лет.

Директор дивизиона Digital & Pay TV Юлия Трибушная рассказала о проделанном пути подразделения. Сегодня оно приносит холдингу 12% доходов.

По ее словам, группа стала самым крупным партнером YouTube в Украине. На этой платформе у нее 42 канала, которые суммарно имеют 23 миллиона подписчиков, 5 млрд просмотров в год. Группа получила от видеосервиса 10 золотых и 30 серебряных кнопок.

Интернет-сейлз-хаус группы скооперировался с рекламодателями вокруг легального видеоконтента, из-за чего удалось поднять цены на интернет-рекламу в три раза. Всего компания дистрибутирует свои каналы 470 провайдерам. В этом году группа обзавелась дистрибуцией ирландского телеканала Setanta Sports, который за первые месяцы показал хорошие результаты на рынке платного телевидения.

Группа активно борется с пиратством. В свое время, как уверяет Юлия, коммерческий директор дивизиона Николай Фаенгольд лично звонил веб-мастерам, которые нелегально использовали контент медиагруппы, а также их родственникам: «Он обзванивал жен и матерей талантливых программистов, которые сами почему-то с ним не хотели общаться, и нежно, но убедительно объяснял им, что воровать плохо, а их любимые дети и мужчины — преступники. Мы предложили веб-мастерам перейти на нашу светлую сторону и зарабатывать вместе с нами легально». Тем, кто остался на темной стороне, сегодня непросто: группа применила другие методы – на этот момент открыто более 40 уголовных производств.

В финале мероприятия Александр Богуцкий сообщил, что цель группы – быть группой №1. Официальная часть закончилась тем, что на сцену поднялись главные руководители холдинга.

В кулуарах тем временем делились впечатлениями от корпоративного мероприятия по случаю 10-летия холдинга , которое прошло за день до мероприятия для рекламодателей и провайдеров – 20 ноября. На корпоратив были приглашены «Онука», Наталья Могилевская и Верка Сердючка, развлекали гостей также актеры «Дизель шоу». Но что приметно: на этом мероприятии присутствовали и акционеры – Виктор и Елена Пинчук (на втором мероприятии их не было). Во время выступления Виктор Пинчук сообщил, что ему обидно, когда название холдинга StarLightMedia упрощают до «каналов Пинчука» и сообщил, как именно появилось название StarLightMedia – его предложила Елена Пинчук, глава Наблюдательного совета группы. Семейство является фанатами музыки Эндрю Ллойда Уэббера, а именно рок-мюзикла «Звездный Экспресс» (англ. – Starlight Express). Собственно, так Елена Пинчук позаимствовала у Уэббера название для холдинга. Виктор Пинчук сетовал на то, что если ранее Елена занималась детьми и семьей, то с появлением StarLightMedia у нее стало меньше свободного времени. После официальной части Виктор и Елена Пинчук остались на мероприятии и около 40 минут фотографировались с сотрудниками холдинга. Семейство, как поговаривают, ни кому не отказало в селфи.

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!