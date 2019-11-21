НовостиТВ

Карпачев возвращается на СТБ

от Telekritika
От Telekritika 225
Главная Новости Карпачев возвращается на СТБ

Дмитрий Карпачев снова будет вести социальную программу на телеканале СТБ

Телеведущий Дмитрий Карпачев, который вел на телеканале проекты «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и ток-шоу «Один за всех», возвращается на канал с новым проектом. В 2020 году он станет ведущим психологического семейного реалити «Супермама». Об этом на мероприятии, посвященном дню рождения StarLightMedia, сообщила управляющая директор телеканала СТБ Людмила Семчук. Также об этом сообщает пресс-служба канала.

«Мы очень рады возобновить сотрудничество», — прокомментировала Семчук.

В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «супермамы». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки. Дмитрий Карпачев комментирует поступки мам, дает им практические советы по воспитанию детей и тоже отдает свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание «супермама».

Производством проекта занимается студия Анны Калины (дивизион Продакшен). Премьера в эфире телеканала СТБ состоится в 2020 году.

Напомним, что Дмитрия Карпачева в двенадцатом сезоне шоу «Один за всех» заменил Михаил Присяжнюк.

Фото: «БезТабу»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Вареница спрогнозировал сокращение ТВ-инвентаря в 2020-м из-за спутниковой...

12.11.2019

New York Times запустил подкаст на тему слушаний...

14.11.2019

Вы смотрите ТВ – ТВ смотрит на вас....

31.10.2019

Amazon запустила бесплатный аудиостриминг

20.11.2019

«Мстители: финал» стал фильмом года по мнению зрителей

11.11.2019

Медиагруппа Ахметова добралась со своим сериалом к Amazon...

24.10.2019

После жалобы Эмилии Кларк британцы выпустят руководство по...

21.11.2019

На Закарпатье прекращена работа двух провайдеров, которые пиратили...

08.11.2019

Sony сняла рекламный ролик для PlayStation 4 в...

05.11.2019

Стоимость рекламного поста в Instagram за последний год...

18.11.2019