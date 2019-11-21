Карпачев возвращается на СТБ

Телеведущий Дмитрий Карпачев, который вел на телеканале проекты «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и ток-шоу «Один за всех», возвращается на канал с новым проектом. В 2020 году он станет ведущим психологического семейного реалити «Супермама». Об этом на мероприятии, посвященном дню рождения StarLightMedia, сообщила управляющая директор телеканала СТБ Людмила Семчук. Также об этом сообщает пресс-служба канала.

«Мы очень рады возобновить сотрудничество», — прокомментировала Семчук.

В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «супермамы». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки. Дмитрий Карпачев комментирует поступки мам, дает им практические советы по воспитанию детей и тоже отдает свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание «супермама».

Производством проекта занимается студия Анны Калины (дивизион Продакшен). Премьера в эфире телеканала СТБ состоится в 2020 году.

Напомним, что Дмитрия Карпачева в двенадцатом сезоне шоу «Один за всех» заменил Михаил Присяжнюк.

Фото: «БезТабу»