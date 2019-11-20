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Сериал «Первые ласточки» собрал более 1 млн просмотров на YouTube

от Telekritika
От Telekritika 747
Главная Новости Сериал «Первые ласточки» собрал более 1 млн просмотров на YouTube

Первые две серии были показаны 11 ноября.

Две первые серии проекта Нового канала «Первые ласточки» были выложены на YouTube 11 ноября 2019 года. На данный момент количество просмотров составляет 1 142 530.

Напомним, что премьерный показ на ТВ состоялся 19 ноября на Новом канале. Также создатели сериала добавили в титры номер горячей линии «Ла Страда-Украина», куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы. В первый же день демонстрации серий на YouTube-канале «Нового» эксперты «Ла Страда-Украина» приняли десятки звонков от тинейджеров.

Напомним, что 6 ноября состоялся предпоказ «Первых ласточек» в кинотеатре «Жовтень».

Фото: Новый канал

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