Сериал «Первые ласточки» собрал более 1 млн просмотров на YouTube

Две первые серии проекта Нового канала «Первые ласточки» были выложены на YouTube 11 ноября 2019 года. На данный момент количество просмотров составляет 1 142 530.

Напомним, что премьерный показ на ТВ состоялся 19 ноября на Новом канале. Также создатели сериала добавили в титры номер горячей линии «Ла Страда-Украина», куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы. В первый же день демонстрации серий на YouTube-канале «Нового» эксперты «Ла Страда-Украина» приняли десятки звонков от тинейджеров.

Напомним, что 6 ноября состоялся предпоказ «Первых ласточек» в кинотеатре «Жовтень».

Фото: Новый канал

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