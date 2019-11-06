Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» — фоторепортаж

19 ноября в 22:00 на Новом канале выйдет в эфир молодежный триллер «Первые ласточки». А «Телекритике» уже удалось увидеть две первые серии в рамках презентации проекта, которая состоялась 5 ноября в кинотеатре «Жовтень».

На допремьерном показе присутствовали продюсеры сериала, исполнители главных ролей, ведущие и топ-менеджеры Нового канала и StarLightMedia.

Кроме множества гостей, фуршета и собственно кинопросмотра, в ходе презентации прошла панельная дискуссия, посвященная таким важным темам, как подростковый суицид, буллинг, принятие себя тинэйджерами.

В дискуссии также приняла участие координатор Национальной детской «горячей линии» ОО «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк. Она, прежде всего, отметила, что каждый год на «горячую» линию поступают звонки от 12 тысяч детей подросткового возраста, которые становятся жертвами секстинга и груминга в интернете. «Дети говорят, что их не понимают и не слышат», — отметила она.

«Первые ласточки» – это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История роковой дружбы в сети, страх, тайны – все это ведет к нежеланию жить. Кто-то увидит себя в главной роли, а кто-то – рядовым членом общества, которому чаще всего безразличны чьи-то проблемы.

Фото: Александра Йорк

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