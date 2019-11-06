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Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» — фоторепортаж

от Ира Керст
От Ира Керст 341
Главная Медиатусовка Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» — фоторепортаж

Презентация двух первых серий прошла в кинотеатре «Жовтень».

19 ноября в 22:00 на Новом канале выйдет в эфир молодежный триллер «Первые ласточки». А «Телекритике» уже удалось увидеть две первые серии в рамках презентации проекта, которая состоялась 5 ноября в кинотеатре «Жовтень».

Алексей Гладушевский, гендиректор Нового канала, фотограф Александра Йорк

Алексей Гладушевский, гендиректор Нового канала

На допремьерном показе присутствовали продюсеры сериала, исполнители главных ролей, ведущие и топ-менеджеры Нового канала и StarLightMedia.

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Евгений Туник, продюсер

Михаил Царев, СЕО StarLightMedia

Михаил Царев, СЕО StarLightMedia

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Телеведущая Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Телеведущая Маша Ефросинина

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Наталья Ежова, психолог

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

участники «Топ-модель по-украински»

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Елена-Кристина Лебедь, ведущая

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Таисия Щурук и Мария Смолякова

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Дизайнеры Серж Пайе, Серж Смолин

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Актеры и гости мероприятия

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Ведущий Сергей Никитюк

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Презентация проекта

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Маша Ефросинина, телеведущая

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортажСостоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Кроме множества гостей, фуршета и собственно кинопросмотра, в ходе презентации прошла панельная дискуссия, посвященная таким важным темам, как подростковый суицид, буллинг, принятие себя тинэйджерами.

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Дискуссия при участии психологов и создателей сериала

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Актриса Таисия Щурук

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Юрий Движон, клипмейкер

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Наталья Ежова, психолог

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Евгений Туник, продюсер

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Роман Свичкоренко, инстаграм-блогер

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Телеведущая Маша Ефросинина

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Анастасия Рахманина, Media Business Reports

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Алексей Гладушевский, гендиректор Нового канала

В дискуссии также приняла участие координатор Национальной детской «горячей линии» ОО «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк. Она, прежде всего, отметила, что каждый год на «горячую» линию поступают звонки от 12 тысяч детей подросткового возраста, которые становятся жертвами секстинга и груминга в интернете. «Дети говорят, что их не понимают и не слышат», — отметила она.

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Координатор Национальной детской «горячей линии» ОО «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк

Актриса Таисия Щурук

Актриса Таисия Щурук

 

«Первые ласточки» – это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История роковой дружбы в сети, страх, тайны – все это ведет к нежеланию жить. Кто-то увидит себя в главной роли, а кто-то – рядовым членом общества, которому чаще всего безразличны чьи-то проблемы.

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Актриса Мария Смолякова

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Виктория Литвиненко, актриса

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Олег Кензов

Состоялся допремьерный показ сериала «Первые ласточки» - фоторепортаж

Гендиректор Нового канала Алексей Гладушевский и телеведущая Леся Никитюк

Первые зрители "Первых ласточек"

Первые зрители «Первых ласточек»

Фото: Александра Йорк

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