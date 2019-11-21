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СТБ покажет «Крепостную» в 2021 году

от Telekritika
От Telekritika 185
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В StarLightMedia официально рассказали о продлении сериала

Телеканал СТБ покажет новые серии сериала «Крепостная» в 2021 году. Об этом сообщили на презентации холдинга StarLightMedia для рекламодателей, а также пресс-служба СТБ.

По словам управляющего директора телеканала СТБ Людмилы Семчук, сейчас идет работа над сценарием следующих 48 серий, после чего состоится кастинг на новых героев.

Напомним, что первые два сезона «Крепостной» прошли в Украине весной и осенью этого года. Финальная 24 серия 2 сезона сериала «Крепостная» вышла 19 сентября на канале СТБ. Сериал был лидером телесмотрения весь период показа, а после финальной серии второго сезона поклонники устроили в интернете флешмоб #жаданживи с требованием не убивать главного героя сериала Андрея Жадана.

Сериал был продлен на третий сезон. Детальнее про новый сезон в интервью «Телекритике» рассказала шоуранер сериала Тала Пристаецкая.

«Крепостная» продана в 9 стран: Польша, Литва, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия, Казахстан. Также теперь сериал доступен на Amazon Prime Video для США и Канады. 

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