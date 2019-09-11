Setanta Sports за месяц с лишним после запуска расширила сеть до 41 провайдера

Телеканал Setanta Sports есть в пакетах 41 провайдера платного телевидения, которые включают все технологии – аналоговый и цифровой кабель, IPTV, OTT и DTH. 7 сентября в рамках международной конференции Telecom Ukraine в Одессе вещатель победил в номинации «Восходящая звезда Pay TV». Телеканал наградили «за подход к платному рынку и телевизионные продукты для ТВ-сервисов, адаптированные для сферы Pay TV». Об этом сообщает пресс-служба StarLightMedia.

Телеканал запустил официальные страницы Setanta Sports Ukraine в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram. В SLM отмечают, что все три страницы стремительно становятся популярными, а за украинским Instagram телеканала следит Андрей Ярмоленко, игрок клуба Английской премьер-лиги «Вест Хэм».

«Мы очень рады такому замечательному началу нашей работы в Украине, – говорит Мария Лысенко, глава дистрибуции Setanta Sports Eurasia. – Мы выбрали именно модель Pay TV, поскольку основной наш турнир, Английская премьер-лига, является самым дорогим клубным турниром мира. Только комбинация поступлений от провайдеров и спонсорства может дать проекту возможность самоокупаемости. Трансляция нашего канала в сетях Pay TV позволяет провайдерам развивать свои услуги, предлагать дополнительную ценность абонентам, транслируя ведущие мировые спортивные турниры в наилучшем качестве. Мы уверены, что наше сотрудничество с StarLightMedia по развитию рынка Pay TV будет иметь успех, поскольку наш спортивный канал прекрасно дополняет портфолио общеразвлекательных эфирных каналов группы».

«Мы в StarLightMedia видим в канале Setanta продукт, который поможет провайдерам создать разницу для зрителя между платными и бесплатными предложениями, – говорит Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia. – Во всем мире спортивная ниша платного ТВ – дорогой и, главное, востребованный продукт для абонентов. Наличие спортивного контента в формате HD требует от провайдера поддержания высокого качества сервиса. Зрителю необходимо видеть важные моменты соревнований без задержек и в высоком разрешении».

Как сообщалось ранее, с 1 августа Setanta Sports транслируется в Украине. Дистрибуцию обеспечивает дивизион Digital & Pay TV группы StarLightMedia. Также сообщалось, что телеканал доступен в сетях 9 провайдеров.

Setanta Sports является эксклюзивным владельцем прав на показ игр Английской премьер-лиги в течение трех сезонов. Канал эксклюзивно транслирует более 230 матчей Премьер-лиги в течение сезона. Кубок Англии, Шотландскую премьер-лигу, Английскую футбольную лигу, Кубок английской лиги телеканал покажет вместе с другими спортивными турнирами: UFC, НХЛ, НБА и «Формулой-1».

Setanta Sports – это международная спортивная телекомпания, расположенная в Дублине, Ирландия. Setanta Sports была создана в 1990 году для трансляции ирландских спортивных событий. За 30 лет компания успешно запустила каналы в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Африке, Австралии, Евразии и Азии.

Фото: Setanta Sports