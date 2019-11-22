Сериальная презентация StarLightMedia: адаптация «Хорошей жены», ситком о домовом Любчике и копродукция с Sony и «Дизель Студио»

Телегруппа StarLightMedia планирует в следующем году произвести своими силами 100 часов сериального контента. Холдинг будет адаптировать зарубежные мелодраматические сериалы «Хорошая жена», «Сестры» и «Акушерка». Для производства комедийного контента группа создает вместе с «Дизель студио» отдельный продакшн «Супер Дизель». Для создания и дистрибуции международного контента — комедий и драм, StarLightMedia кооперируется с международным медиахолдингом Sony Pictures Television International. Новый канал готовит на 2020-й ситком о домовом с Троещины «Любчик», а СТБ покажет украинскую адаптацию российского сериала «След», который для канала производит продакшн Дарьи Фиалко. Также группа продлевает на третий сезон свои сериальные хиты — «Крепостную» (СТБ) и «Домик на счастье» (Новый канал). Об этом стало известно 21 ноября на презентации StarLightMedia для партнеров к 10-летию группы.

Сериальное подразделение группы делает акцент на адаптации международных женских сериалов: «Наша главная стратегическая задача – это новое качество сериалов, ориентированное на мировые бренды с новыми героями, которые увлекают, заставляют телезрителя по-настоящему сопереживать, становятся частью эмоциональной жизни аудитории, прежде всего, из-за более качественной сериальной драматургии, которая ориентирована на сериалы-события, сериалы-бренды», — сообщила Галина Балан-Тимкина, генпродюсер направления сериального производства StarLightMedia.

Оригинальная версия сериала «Хорошая жена» (The good wife) выходила на американском канале CBS более шести лет. Всего было выпущено 156 серий, 7 сезонов. Премьера сериала в эфире СТБ запланирована на 2021 год. В центре оригинального сюжета – Алисия Флоррик – жена прокурора округа Кук, мать двоих детей. Ее муж Питер оказывается в центре сексуального скандала, после чего попадает в тюрьму с обвинениями в коррупции. И всеми заботами семьи теперь занимается Алисия.

«Два других сериала – это драмы: турецкая — «Сестры» и американская — «Акушерки», — продолжила Галина Балан-Тимкина. — Героини «Акушерки» ежедневно спасают новорожденных и матерей, рискуя собственным благополучием, и помогают женщинам осознать предназначение матери. «Сестры» — это пронзительная история о любви и предательстве, о потерянном и вновь обретенном материнстве. Главная героиня должна пройти колоссальный путь искупления и предательство собственной сестры, чтобы вернуть себе любовь своего ребенка», — отметила продюсер, не уточнив на каком канале холдинга планируется показ.

StarLightMedia готовит также линейку комедийных сериалов для всех каналов холдинга. Группа и продакшн «Дизель студио» создали общую компанию по производству контента для каналов группы под названием «Супер Дизель».

Кроме того, StarLightMedia стала партнером Sony Pictures Television International. Компании готовят большой пакет совместных проектов — планируют совместно разрабатывать, софинансировать и вместе снимать комедии и драмы для внешнего рынка. «Мы будем соразрабатывать и софинансировать целый пакет драм и комедий, которые затем выйдут по всему миру», — сообщил Брендан Фитцджеральд (Brendan Fitzgerald), старший вице-президент Sony Pictures Television по международной копродукции.

Телеканал СТБ в следующем году планирует расширять сериальную сетку, готовится к показу 450 часов новых мелодраматических сериалов как собственного производства, так и снятых по заказу канала сторонними продакшенами, сообщила директор канала СТБ Людмила Семчук. В частности, канал покажет украинскую адаптацию российского криминального сериала «След», которую по заказу вещателя производит новосозданный продакшн Дарьи Фиалко, экс-директора российских телеканалов СТС и «ТВ-3».

Третий сезон сериала «Крепостная» из 48 серий выйдет на СТБ в 2021 году. Сериал будет производиться украинскими силами (Film.UA), без привлечения польской стороны. Шоуранером проекта остается Тала Пристаецкая.

Новый канал продлил на третий сезон комедийный сериал «Домик на счастье», в котором будет больше серий чем во втором сезоне (во втором было 32 серии, в первом – 16). Об этом сообщил директор Нового канала Алексей Гладушевский. Телеканал готовит также новый ситком собственной разработки о домовом, который живет в квартире на Троещине, под названием «Любчик». Сам персонаж домового несколько напоминает Альфа.

Канал ICTV в 2020-м покажет анонсированные ранее детективные сериалы «Участковый с ДВРЗ», «Заклятые друзья», «Казаки. Абсолютно лживая история» и «Нюхач-4». Премьера сериала «Казаки» состоится осенью 2020 года, сообщила Анастасия Штейнгауз, управляющий директор ICTV.

Более детально о презентации группы читайте на «Телекритике» со временем.

Фото: постер сериала

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!