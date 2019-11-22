StarLightMedia и «Дизель Студио» создают совместный продюсерский центр

Телегруппа StarLightMedia и продакшн «Дизель студио» создали общую компанию по производству контента «Супер Дизель». Об этом стало известно 21 ноября на презентации группы к 10-летию StarLightMedia.

Руководитель дивизиона «Вещание» группы StarLightMedia Дмитрий Троицкий и художественный руководитель «Дизель студио» Егор Крутоголов подписали соглашение о создании общей компании на сцене во время мероприятия.

Компания будет производить развлекательный контент для всех каналов группы. «Cоздание нового продюсерского центра позволит объединить экспертизы, таланты и возможности двух команд, что неизбежно приведет к новым ярким и смелым проектам. Со следующего года будут создаваться не только популярные проекты, которые сейчас выходят у нас, но и оригинальные сериалы и развлекательные шоу для каналов группы«, – цитирует пресс-служба холдинга директора дивизиона «Вещание» SLM Дмитрия Троицкого.

«За пять лет работы холдинг SLM зарекомендовал себя как надёжный партнёр и постоянный заказчик наших продуктов. Мы, в свою очередь, собирали неизменно высокие цифры телевизионного смотрения. Настало время сделать шаг вперед, и мы его делаем с удовольствием, – заявил шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь, передает пресс-служба холдинга. – Совместными усилиями мы существенно увеличим количество развлекательного контента и, главное, поднимем на новый уровень его качество. Планы у нас грандиозные: мы будем продолжать радовать украинского телезрителя, а через Internet-платформы – людей во всем мире«.

Кроме того, планируется поставлять контент зарубежным каналам и размещать его на диджитал-платформах по всему миру. «Это начало новой эры для нас и рынка украинского контента. Это начало эры поиска свежих идей, эры свежих экспериментов и создания контента, конкурентного на международном рынке. У нас есть амбиции войти в когорту создателей, чей продукт интересен, понятен всему миру, но родом из Украины«, – дополняет слова коллег художественный руководитель «Дизель студио» Егор Крутоголов.

Напомним, «Дизель студио» сегодня производит для канала ICTV «Дизель шоу», комедийные сериалы и ситкомы «На троих», «Папаньки». В этом сезоне на «Новом канале» вышел также ситком «Медфак» производства студии, а на ICTV – ситком «Выжить любой ценой».

Фото: «Дизель студио»