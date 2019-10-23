Тала Пристаецкая: «Мы занимаемся разработкой третьего сезона «Крепостной»

18 октября завершила свою работу выставка «Международный рынок коммуникационных программ» (MIPCOM-2019) во французских Каннах, в которой приняла участие многосерийная костюмированная драма «Крепостная«. О том, удалось ли подписать новые договора о правах на трансляцию продукта в других странах, будет ли снят спин-офф и увидим ли мы третий сезон популярного украинского сериала, «Телекритике» рассказала креативный продюсер и автор идеи Тала Пристаецкая.

Как «Крепостная» попала на MIPCOM-2019, и было ли успешным участие продукта в этой международной выставке?

Поскольку дистрибьютором является наш продакшн-партнер FILM.UA, то уезжая на MIPCOM-2019, его команда взяла весь свой материал, над которым работала в течение года, и «Крепостная» стала лид-проектом их стенда.

На продукт уже есть спрос: кроме Польши мы осуществили продажу в Литву и Балканские страны (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия). Так что и наши партнеры, и мы надеемся, что «Крепостная» станет интересной для других стран.

Сейчас мы ждем информацию от Игоря Сторчака, который ведет переговоры со стороны FILM.UA. Также на этой выставке «Крепостная» имела самую заметную рекламу — большой борд, закрепленный на Дворце фестивалей, и я думаю, что это соответствует запросу, который возникнет на продукт и надеюсь, что все это конвертируется в соответствующие договора.

Обращались ли к вам с предложением приобрести франшизу?

Пока что нет. Мы ждем новостей из Канн (город, где проходила выставка MIPCOM-2019 — ред.), но для нас приоритетной является продажа готового продукта, а не формата. Собственно, таким образом в свое время стал суперхитом сериал «Великолепный век«. Его создатели ввели запрет на адаптацию, соответственно, они продают только готовый продукт. Я считаю, что это является правильным путем для популяризации.

Конечно, если кто-то обратится с предложением адаптации «Крепостной», никто против не будет, и все же мне бы хотелось, чтобы люди видели историю именно в нашем изложении.

Была идея снять спин-офф?

Я вам больше скажу — мы активно об этом думаем. Есть вариант, есть героиня, единственное — сейчас мы занимаемся разработкой третьего сезона, следовательно, спин-офф существует на уровне идей и обсуждений, мы еще не перешли в предметную плоскость.

Вы только что сказали, что занимаетесь разработкой третьего сезона… То есть, это означает, что он все-таки будет?

Есть все шансы (смеется). Знаете, на самом деле утверждать, будет ли он, можно только тогда, когда все отснято, смонтировано, загружено на сервер и назначена дата эфира. Вот тогда мы скажем, что третий сезон выйдет. А пока мы занимаемся его разработкой.

Можете конкретизировать?

Уже началась работа над сценарием.

Актеры будут привлечены те же?

Конечно, ведь мы продолжим историю о тех же героях.

Я спрашиваю об актерском составе из-за новости о том, что главная героиня сериала Екатерина Ковальчук поехала сниматься в США…

Да, она задействована в американском проекте. Более того, польские СМИ пустили слух о том, что Екатерина якобы отказалась от участия в третьем сезоне. Это неправда. Третий сезон — это история о Катиной героине, от участия в съемках актриса не отказывалась. Для нее это была такая же шокирующая новость, как и для нас. Я помню, как поздно вечером она позвонила мне и говорит: «Какие удивительные новости… Меня не утвердили? Что-то изменилось?»- Я ее заверила, что это все фейк, и третий сезон — о ней.

Безусловно, мы учтем график Екатерины Ковальчук, когда начнем снимать следующие серии.

Я знаю, что ранее вы привлекали и непрофессиональных актеров…

Представьте себе — у нас более 700 персонажей, у которых была хотя бы одна реплика, и более 1000 массовки. Безусловно, мы приглашали актеров-любителей. Конечно, мы не приглашали людей «с улицы». Хотя у нас в нескольких эпизодах очень круто сыграли журналисты и журналистки из «Обозревателя», «КП», «Сегодня», «Хочу», Cosmopolitan, VIVA, Pink, которые были на площадке и следили за съемочным процессом. Пресс-служба СТБ приглашала поучаствовать в съемке многих, но не все осмелились.

Это был тот случай, когда люди кардинально меняли свое представление о производстве. И для этого им следовало побыть несколько часов на площадке, чтобы понять, какой это страшный труд (смеется). Потому что им пришлось одевать платья, которые весили по 8 кг, корсеты, которые все время давили, потом еще грим…

То есть с ними вы действовали по принципу win-win?

Да. Мы дали журналистам возможность сделать свои материалы ярче, а они обеспечили нам комфортную атмосферу на площадке, потому что когда на плейбеке появляются посторонние люди, бывает неудобно.

Чем вы объясняете популярность сериала в Польше?

Как по мне, сработали три фактора: первый — это очень страстная история. Люди привыкли наблюдать за страстями, которые происходят где-то далеко, скажем, в Турции. А здесь они получили страстную историю, которая происходила рядом с ними, которая понятна. Более того, в нашей истории не было никаких несоответствий, поэтому зрителю понятна мотивация героев. Именно по этой причине они в эту историю поверили, потому что она им ментально близка, она — о них.

Второй фактор — жанр костюмированной драмы. Если костюмированные драмы хорошо сделаны, на них всегда найдется спрос. Есть несколько удачных примеров: «Великолепный век», «Аббатство Даунтон«, «Тюдоры«, и вот сейчас уже вышел сериал «Екатерина Великая«.

Как показывает практика последних лет, уже нет разницы, какую именно локальную историю ты рассказываешь — «Чернобыль» смотрел весь мир. Наша история — локализированная, у нее есть адрес, по которому можно поехать и все увидеть. Это третий фактор.

А еще у нас очень красивые люди снимались. Все об этом говорят.

Какой была рекламная кампания продукта в Польше?

Честно говоря, я немного знаю о рекламной кампании, но скажу точно, что для нас такой успех в Польше стал неожиданностью. Когда поступил запрос, мы отправили промоматериалы (у нас была очень крутая промокампания, которую сделали Лида Панькив и Сергей Сторожев) и надеялись, что реклама разгонится. Когда же начали появляться новости о том, что «Крепостная» устанавливает рекорд за рекордом, мы очень удивились. Потому что, насколько мне известно, ничего экстраординарного или чего-то выдающегося в промо не было. Кампания рассказывала, что вот есть история любви определенных людей — все. Почему все так сработало, должны ответить польские аналитики.

Я знаю, что успех первой серии зависит от успеха промо, то есть если промо супер, то первая серия даст высокие рейтинги…

Первая серия «Крепостной» в Польше набрала рейтинг 8%. Это чуть выше средней доли канала TVP1, то есть нельзя считать это суперуспехом — на большее мы и не надеялись. Но то, что происходило с рейтингом дальше, — вот это и был настоящий суперуспех.

А как рейтинг рос в дальнейшем?

Стартовали мы с 8%, а закончили на отметке 26% (это около 3,27 млн зрителей). Для Польши — это фантастические цифры.

Очень круто!

Но, на мой взгляд, важен не конечный показатель, а то, что мы не теряли зрителя в течение 48 серий.

А для польских партнеров такие высокие рейтинговые показатели тоже стали неожиданностью?

Да, потому что всевозможные межпрограммные вещи они начали делать уже после того, как сериал вошел в активную фазу.

Конечно, еще хочу спросить о деньгах…

Мне интересно — хоть один продюсер, хоть раз дал вам ответ на этот вопрос (смеется)?

Мне? Да!

Хорошо. Но извините… Если бы я была представителем заказчика, например, управляющим директором канала СТБ, то есть человеком, который имеет полномочия говорить о бюджетах, я бы с удовольствием ответила на ваш вопрос. Но поскольку я являюсь представителем исполнителя, я обязана сохранять конфиденциальность финансовой информации, поэтому я не могу вам ответить.

Единственное, что я могу сказать — несмотря на всю красоту, которую вы видите, бюджет невелик. Есть определенная средняя сумма на рынке, так вот бюджет нашего продукта соответствует этой сумме с учетом дополнительных затрат на костюмы, реквизит, потому что мы снимали историю об иной исторической эпохе. Нам пришлось много шить и изготавливать, так как не было возможности взять в аренду.

А не было ли у вас факапов типа стаканчика «Старбакс» в кадре?

У нас такого крутого факапа как в «Игре престолов» не было (смеется). Но есть пара «мышей», которых мы не заметили, и они вышли в эфир. И указывать на них не буду — пусть зрители сами поищут (смеется).

Фото: Александра Йорк

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