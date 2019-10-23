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Тала Пристаецкая: «Мы занимаемся разработкой третьего сезона «Крепостной»

от Ира Керст
От Ира Керст 1023
Главная ТВИнтервью Тала Пристаецкая: «Мы занимаемся разработкой третьего сезона «Крепостной»

Креативный продюсер сериала о продлении истории, идее снять спин-офф и участии в MIPCOM-2019.

18 октября завершила свою работу выставка «Международный рынок коммуникационных программ» (MIPCOM-2019) во французских Каннах, в которой приняла участие многосерийная костюмированная драма «Крепостная«. О том, удалось ли подписать новые договора о правах на трансляцию продукта в других странах, будет ли снят спин-офф и увидим ли мы третий сезон популярного украинского сериала, «Телекритике» рассказала креативный продюсер и автор идеи Тала Пристаецкая.

Как «Крепостная» попала на MIPCOM-2019, и было ли успешным участие продукта в этой международной выставке?

Поскольку дистрибьютором является наш продакшн-партнер FILM.UA, то уезжая на MIPCOM-2019, его команда взяла весь свой материал, над которым работала в течение года, и «Крепостная» стала лид-проектом их стенда.

На продукт уже есть спрос: кроме Польши мы осуществили продажу в Литву и Балканские страны (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия). Так что и наши партнеры, и мы надеемся, что «Крепостная» станет интересной для других стран.

Сейчас мы ждем информацию от Игоря Сторчака, который ведет переговоры со стороны FILM.UA. Также на этой выставке «Крепостная» имела самую заметную рекламу — большой борд, закрепленный на Дворце фестивалей, и я думаю, что это соответствует запросу, который возникнет на продукт и надеюсь, что все это конвертируется в соответствующие договора.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

Обращались ли к вам с предложением приобрести франшизу?

Пока что нет. Мы ждем новостей из Канн (город, где проходила выставка MIPCOM-2019 — ред.), но для нас приоритетной является продажа готового продукта, а не формата. Собственно, таким образом в свое время стал суперхитом сериал «Великолепный век«. Его создатели ввели запрет на адаптацию, соответственно, они продают только готовый продукт. Я считаю, что это является правильным путем для популяризации.

Конечно, если кто-то обратится с предложением адаптации «Крепостной», никто против не будет, и все же мне бы хотелось, чтобы люди видели историю именно в нашем изложении.

Была идея снять спин-офф?

Я вам больше скажу — мы активно об этом думаем. Есть вариант, есть героиня, единственное — сейчас мы занимаемся разработкой третьего сезона, следовательно, спин-офф существует на уровне идей и обсуждений, мы еще не перешли в предметную плоскость.

Вы только что сказали, что занимаетесь разработкой третьего сезона… То есть, это означает, что он все-таки будет?

Есть все шансы (смеется). Знаете, на самом деле утверждать, будет ли он, можно только тогда, когда все отснято, смонтировано, загружено на сервер и назначена дата эфира. Вот тогда мы скажем, что третий сезон выйдет. А пока мы занимаемся его разработкой.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

Можете конкретизировать?

Уже началась работа над сценарием.

Актеры будут привлечены те же?

Конечно, ведь мы продолжим историю о тех же героях.

Я спрашиваю об актерском составе из-за новости о том, что главная героиня сериала Екатерина Ковальчук поехала сниматься в США…

Да, она задействована в американском проекте. Более того, польские СМИ пустили слух о том, что Екатерина якобы отказалась от участия в третьем сезоне. Это неправда. Третий сезон — это история о Катиной героине, от участия в съемках актриса не отказывалась. Для нее это была такая же шокирующая новость, как и для нас. Я помню, как поздно вечером она позвонила мне и говорит: «Какие удивительные новости… Меня не утвердили? Что-то изменилось?»- Я ее заверила, что это все фейк, и третий сезон — о ней.

Безусловно, мы учтем график Екатерины Ковальчук, когда начнем снимать следующие серии.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

Я знаю, что ранее вы привлекали и непрофессиональных актеров…

Представьте себе — у нас более 700 персонажей, у которых была хотя бы одна реплика, и более 1000 массовки. Безусловно, мы приглашали актеров-любителей. Конечно, мы не приглашали людей «с улицы». Хотя у нас в нескольких эпизодах очень круто сыграли журналисты и журналистки из «Обозревателя», «КП», «Сегодня», «Хочу», Cosmopolitan, VIVA, Pink, которые были на площадке и следили за съемочным процессом. Пресс-служба СТБ приглашала поучаствовать в съемке многих, но не все осмелились.

Это был тот случай, когда люди кардинально меняли свое представление о производстве. И для этого им следовало побыть несколько часов на площадке, чтобы понять, какой это страшный труд (смеется). Потому что им пришлось одевать платья, которые весили по 8 кг, корсеты, которые все время давили, потом еще грим…

То есть с ними вы действовали по принципу win-win?

Да. Мы дали журналистам возможность сделать свои материалы ярче, а они обеспечили нам комфортную атмосферу на площадке, потому что когда на плейбеке появляются посторонние люди, бывает неудобно.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

Чем вы объясняете популярность сериала в Польше?

Как по мне, сработали три фактора: первый — это очень страстная история. Люди привыкли наблюдать за страстями, которые происходят где-то далеко, скажем, в Турции. А здесь они получили страстную историю, которая происходила рядом с ними, которая понятна. Более того, в нашей истории не было никаких несоответствий, поэтому зрителю понятна мотивация героев. Именно по этой причине они в эту историю поверили, потому что она им ментально близка, она — о них.

Второй фактор — жанр костюмированной драмы. Если костюмированные драмы хорошо сделаны, на них всегда найдется спрос. Есть несколько удачных примеров: «Великолепный век», «Аббатство Даунтон«, «Тюдоры«, и вот сейчас уже вышел сериал «Екатерина Великая«.

Как показывает практика последних лет, уже нет разницы, какую именно локальную историю ты рассказываешь — «Чернобыль» смотрел весь мир. Наша история — локализированная, у нее есть адрес, по которому можно поехать и все увидеть. Это третий фактор.

А еще у нас очень красивые люди снимались. Все об этом говорят.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

Фотограф Александра Йорк

Какой была рекламная кампания продукта в Польше?

Честно говоря, я немного знаю о рекламной кампании, но скажу точно, что для нас такой успех в Польше стал неожиданностью. Когда поступил запрос, мы отправили промоматериалы (у нас была очень крутая промокампания, которую сделали Лида Панькив и Сергей Сторожев) и надеялись, что реклама разгонится. Когда же начали появляться новости о том, что «Крепостная» устанавливает рекорд за рекордом, мы очень удивились. Потому что, насколько мне известно, ничего экстраординарного или чего-то выдающегося в промо не было. Кампания рассказывала, что вот есть история любви определенных людей — все. Почему все так сработало, должны ответить польские аналитики.

Я знаю, что успех первой серии зависит от успеха промо, то есть если промо супер, то первая серия даст высокие рейтинги…

Первая серия «Крепостной» в Польше набрала рейтинг 8%. Это чуть выше средней доли канала TVP1, то есть нельзя считать это суперуспехом — на большее мы и не надеялись. Но то, что происходило с рейтингом дальше, — вот это и был настоящий суперуспех.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

А как рейтинг рос в дальнейшем?

Стартовали мы с 8%, а закончили на отметке 26% (это около 3,27 млн зрителей). Для Польши — это фантастические цифры.

Очень круто!

Но, на мой взгляд, важен не конечный показатель, а то, что мы не теряли зрителя в течение 48 серий.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

А для польских партнеров такие высокие рейтинговые показатели тоже стали неожиданностью?

Да, потому что всевозможные межпрограммные вещи они начали делать уже после того, как сериал вошел в активную фазу.

Конечно, еще хочу спросить о деньгах…

Мне интересно — хоть один продюсер, хоть раз дал вам ответ на этот вопрос (смеется)?

Мне? Да!

Хорошо. Но извините… Если бы я была представителем заказчика, например, управляющим директором канала СТБ, то есть человеком, который имеет полномочия говорить о бюджетах, я бы с удовольствием ответила на ваш вопрос. Но поскольку я являюсь представителем исполнителя, я обязана сохранять конфиденциальность финансовой информации, поэтому я не могу вам ответить.

Единственное, что я могу сказать — несмотря на всю красоту, которую вы видите, бюджет невелик. Есть определенная средняя сумма на рынке, так вот бюджет нашего продукта соответствует этой сумме с учетом дополнительных затрат на костюмы, реквизит, потому что мы снимали историю об иной исторической эпохе. Нам пришлось много шить и изготавливать, так как не было возможности взять в аренду.

Фотограф Александра Йорк, Пристаецкая Тала, strarlight

фотограф Александра Йорк

А не было ли у вас факапов типа стаканчика «Старбакс» в кадре?

У нас такого крутого факапа как в «Игре престолов» не было (смеется). Но есть пара «мышей», которых мы не заметили, и они вышли в эфир. И указывать на них не буду — пусть зрители сами поищут (смеется).

Фото: Александра Йорк

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