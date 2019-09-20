МедиатусовкаНовостиТВ

Третий сезон «Крепостной» под угрозой: главная героиня переехала в Голливуд

от Telekritika
От Telekritika 120
Главная Медиатусовка Третий сезон «Крепостной» под угрозой: главная героиня переехала в Голливуд

Собрать вместе актерский состав будет непросто.

Российская актриса Екатерина Ковальчук, которая сыграла главную роль в украинском историческом костюмированном сериале «Крепостная», готовится в Калифорнии развивать карьеру актрисы. В российских СМИ появилась информация, что Ковальчук в Сан Диего (Калифорния) сыграет в фильме «Рой».

Актриса отправилась в Калифорнию в сентябре 2019-го и планирует полноценный переезд. Известно, что фильм «Рой» — это короткометражка, выход в прокат запланирован на 2020-й.

Это не первый опыт работы актрисы в США. Катерине Ковальчук исполнила главную роль в коротком метре «Рядовой» в 2015-м. Ленту снимала американская студия Tunnell Mill Pictures. Катерина активно вела свои страницы в социальных сетях: выкладывала фото и видеоработы, где и познакомилась с американскими кинематографистами. В результате – американский режиссер утвердил ее в фильм по Skype.

Екатерина Ковальчук родилась 20 февраля 1993 года в Санкт-Петербурге. В 2005-м окончила Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования по специальности «актерское искусство».

По сюжету «Крепостной» главная героиня Ковальчук – Екатерина Вербицкая – собственность богатого нежинского помещика Червинского. Девушка совсем не похожа на крестьянку: у нее безупречные манеры, она выучила несколько иностранных языков, играет на фортепиано и пишет картины. Так ее воспитала крестная мама – жена Червинского. Девушка влюблена в дворянина Алексея Косача, но испытывать это чувство она не имеет права. Героиня сериала «Крепостная» невольно находится на грани двух миров: дворян и интеллигентов с одной стороны и лишенных свободы крепостных, преобразованных российскими властями на материальную собственность, – с другой.

Фото: СТБ

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

В Сети появился трейлер нового фильма с Мэттью...

12.01.2016

Хоакин Феникс признался, что одержим Кендриком Ламаром

12.03.2018

Бейонсе и Рианна запишут совместный сингл

12.03.2018

? Предвыборное ток-шоу на «Общественном» будут вести Мирослава...

28.02.2019

Кароль, Ефросинина, Фреймут, Шуров, Роговцева снялись для календаря...

12.12.2016

Окно в туризм: Нацсовет разрешил вещание в Украине...

11.05.2018

Google запустила соцсеть для соседей, чтобы решать локальные...

26.06.2018

Всюду Оля: зачем смотреть новое шоу Ольги Фреймут

30.08.2018

Вупи Голдберг снова возьмется за свое

29.03.2018

? «Квартал 95» после «Интера» мог перейти в...

19.03.2019