Юлия Костецкая назначена бизнес-директором «Медиа Группы Украина»

О назначении сообщает пресс-служба холдинга. Юлия обладает большим опытом работы в медиа, а именно в продажах рекламы и монетизации медийных проектов. Ранее Юлия Костецкая занимала должность директора сейлз-хауса «Медиапартнерство» и директора РА «Медиа Партнерство Баинг», работала в таких компаниях, как «Издательский дом УМХ», «Блиц-Информ», Atlantic Group LTD.

«Присоединиться к команде «Медиа Группы Украина» для реализации стратегии развития группы – большая честь и профессиональный вызов для меня, – комментирует свое назначение бизнес-директор «Медиа Группы Украина» Юлия Костецкая. – Я уверена в том, что «Медиа Группа Украина» – наиболее прогрессивная медийная группа на рынке, которая имеет сильный потенциал в создании, дистрибуции и монетизации контента в соответствии с новыми трендами и вызовами времени. Мой опыт управления сейлз-хаузом группы будет помогать в трансформации существующей бизнес-модели холдинга. Наша цель – обеспечить рост доходов группы, а создание новых продуктов и развитие перспективных направлений монетизации контента – среди приоритетных задач, которые драйвят и дают энергию для работы. Мне приятно стать частью молодой команды профессионалов «Медиа Группы Украина», в которой есть оптимизм, мотивация и вера в то, что мы создаем и развиваем».

Директор «Медиа Группы Украина» Евгений Бондаренко комментирует назначение следующим образом: «Наш холдинг находится сейчас на важном и ответственном этапе развития. Нам нужно определиться с ключевыми целями и задачами на ближайшее будущее, стратегией их реализации. Конечно же, все изменения мы проводим с фокусом на бизнес-результат и финансовую эффективность, поэтому для группы очень важны компетенции и опыт Юлии, ее ориентированность на коммерческий успех проектов. Особенно ценно, что Юлия умеет заряжать своей верой в победу всю команду. Рад, что Юлия Костецкая с интересом откликнулась на предложение, и уверен, что впереди у нас много вдохновляющих вызовов».

Как сообщалось ранее, 15 декабря 2018-го «Медиа Группу Украина» покинул директор медиабизнеса Алексей Куракин, после чего должность оставалась вакантной.

Отметим, в январе сейлз-хаус «Медиапартнерство» сменил название на «Медиапартнерство Баинг» и стал работать как баинговая компания по продаже ТВ-спонсорства и рекламы на диджитал-площадках группы. По продаже прямой рекламы телегруппа начала сотрудничество со сторонним сейлером – Evident Media (ООО «Эвидент медиа»). Компанию возглавляет известный рекламный менеджер Антон Зинченко.

Напомним, 1 июня гендиректором МГУ вместо Евгения Лященко стал Евгений Бондаренко, ранее занимавший пост операционного директора в StarLightMedia. 1 июля директором по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» стал Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию группы StarLightMedia.

Фото: МГУ