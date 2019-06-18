⛔ ZIK рассказал, кем заменят уволившихся коллег  

Телеканал ZIK после ухода ряда журналистов, редакторов и менеджеров из-за смены собственника обзавелся новыми гендиректором, шеф-редактором и ведущим вечернего прайма. Новые кадры будут готовить перезапуск вещателя – согласно новой концепции, канал обещает «сшивать страну». Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала известная продюсер, руководитель «Интер Медиа Продакшн» Наталья Витрук. Она заменила на этой должности Игоря Туркевича – бывшего менеджера компаний предыдущего собственника Петра Дыминского.

«Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится“ZIK. Объединяем страну”», – говорит новоназначенная директор ZIK Наталья Витрук.

Функции шеф-редактора телеканала ZIK возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на «Прямом». Ранее эту должность занимал Роман Недзельский.

Даниила Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиахолдинга ZIK, повысят до должности заместителя генерального директора телеканала.

Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который уже сегодня выйдет в эфир со своим авторским проектом. В прошлом Апасов вел вечерние программы на NewsOne. В последнее время ведущий выступал экспертом в ток-шоу «Народ против».

Согласно новой концепции, вещатель планирует «сшивать страну». «Команда ZIK интенсивно работает над преобразованием сетки вещания, разработкой нестандартных проектных форматов и рядом ток-шоу, их максимально быстрым запуском в эфир. ZIK станет едва ли не единственным каналом, который будет «сшивать» страну – объединять украинцев от Одессы до Полтавы, от Мариуполя до Ивано-Франковска, от Черновцов до Харькова, от Николаева до Чернигова… Полярные точки зрения, постоянная связь с регионами, живые дискуссии, авторитетные мнения о будущем Украины – сегодняшняя миссия ZIK», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, 14 июня стало известно о том, что народный депутат от «Оппозиционного блока» и многолетний партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил информационный телеканал ZIK. Сразу после выхода этой новости ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров телеканала заявили о своем уходе. Для Тараса Козака телеканал ZIK стал третьим информационным вещателем, приобретенным за последний год, после «112 Украина» и NewsOne. Все три канала вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканала «Прямой».

После смены владельца из ZIK ушли гендиректор Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, авторы и ведущие Вахтанг Кипиани, Сергей Рахманин и Татьяна Даниленко.

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