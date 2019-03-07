💰 Увольнение Александра Лиева из «Общественного»: коррупция в деталях

Общественная компания, на главном канале которой выходят сразу две программы антикоррупционных расследований – «Схеми» и «Наші гроші», привлекла в качестве менеджера чиновника с достаточно неоднозначной гражданской позицией и коррупционным шлейфом. Александра Лиева, далекого от телевидения чиновника и предпринимателя, привел на НТКУ, а впоследствии и на НОТУ персонально Зураб Аласания. «Телекритика» собрала информацию о противоречивом менеджере НОТУ.

Ликвидация директората

Лиев, назначенный в НОТУ 5 июля 2017 года, покинул компанию 4 марта, после введения новой организационной структуры общественного вещателя. Предыдущая организационная структура компании была раскритикована наблюдательным советом за наличие директората с дублирующими функциями. В частности, это стало одной из причин увольнения Зураба Аласания, поскольку он делегировал ключевые исполнительные функции, которые, по мнению наблюдательного совета, должны быть под прямым управлением Аласании, так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов).

Таким образом, была создана параллельная правлению исполнительная структура во главе с исполнительным директором, который фактически превратился во второго человека в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. В новой структуре нет дублирования управленческих функций, должностей исполнительного директора и его заместителей.

Напомним, председателя НОТУ Зураба Аласанию отстранили от должности председателя правления 31 января – наблюдательный совет досрочно разорвал с ним контракт. 6 февраля наблюдательный совет решил отложить расторжение контракта с Аласанией до 6 мая. В конце февраля Аласания подал в суд на решение наблюдательного совета и его членов, потребовав отменить досрочное расторжение с ним контракта.

На сайте НОТУ указана структура дирекции компании. Заместителями Лиева были Михаил Шматов, Лилия Стиренко, а также программный директор НОТУ Дарья Юровская и техдиректор Юрий Бойчук. Под управлением Лиева были следующие 9 департаментов: безопасности и предотвращения коррупционных проявлений, управления активами, юридический, коммерческой деятельности, планово-экономический, производства, связей с общественностью и средствами массовой информации, регионального развития и организационной работы.

Лиев, сообщая об увольнении из НОТУ, акцентировал на том, что ушел с должности по собственному желанию. По его словам, в компании начинается следующий этап реформы, для этого уже утвердили по требованию наблюдательного совета новую структуру управления, которая не предусматривает должности исполнительного директора. «Собственно, этим и объясняется мое увольнение», – резюмирует Лиев.

Он пояснил, что роль исполнительного директора требовалась для координации объединения 31 государственной телерадиокомпании в единую Общественное телерадиокомпанию. Говоря о состоянии дел в компании, Лиев отметил, что НОТУ готова принять годовой план, ее финансирование из государственного бюджета в 2019 году увеличится на четверть; ожидается рост коммерческих поступлений, а расходы на содержание телерадиокомпаний значительно сократились, в частности, из-за отключения аналога.

Среди собственных заслуг Александр Лиев перечислил в Facebook: массовые увольнения в НОТУ, рост зарплат на 60%, оптимизацию недвижимости, разработку регламентов, электронный документооборот, составление финотчетности и приобретение техники, которую НОТУ закупала исключительно у Vision House, потратив 44,6 млн гривен. Почему такого эффективного менеджера так легко отпустили из НОТУ, не найдя ему новую должность в компании?

Кто такой Александр Лиев?

Родился 16 мая 1976 года в Республике Коми. В 1996 году, после службы в армии, Александр Лиев работал слесарем, водителем, а затем специалистом на промышленных предприятиях Крыма. В 2004 г. окончил Херсонский государственный технический университет по специальности менеджмент организаций. В 2009 получил диплом магистра государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению (Академия муниципального управления). С 2005 года занимался научно-исследовательской деятельностью в качестве заместителя директора Европейского института политической культуры.

С 2006–2007 – советник председателя, начальник организационного отдела аппарата, заместитель руководителя аппарата Черновицкой обладминистрации. В 2007-м работал заместителем директора по экономическим вопросам Черновицкого облавтодора. С 2007 по 2009 – начальник главного управления регионального развития, архитектуры и инфраструктуры Черновицкой обладминистрации. В 2009–2010 – председатель Севастопольского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. 2010 – председатель республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.

С ноября 2010 – министр курортов и туризма АР Крым. С марта 2011 – первый заместитель министра курортов и туризма Крыма. После аннексии Крыма Россией принял предложение Зураба Аласании и стал первым заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины. С февраля 2015 по апрель 2016 работал советником министра аграрной политики Алексея Павленко. В 2014 году основал и возглавил Ассоциацию индустрии гостеприимства Украины, которая должна «способствовать развитию внутреннего и въездного туризма». В 2016-м основывает и возглавляет консалтинговую компанию «Зручно». В 2017 году инициировал создание национального туристического портала Zruchno.Travel. Портал начал работу 17 мая 2017 года. 5 июля принял предложение Зураба Аласании стать исполнительным директором НОТУ.

Гражданская позиция

О персоне Лиева в сети можно найти множество противоречивой информации, не вошедшей в официальную биографию, опубликованную в «Википедии». Александр Лиев имел отношение к блокированию крымских маяков в феврале 2006 года. Лиев организовывал пророссийские блок-посты, чтобы не допустить украинские власти к контролю над крымскими маяками, которые незаконно использовались ЧФ России. Если подтверждение данному факту в сети найти трудно, то пророссийской риторике Лиева во время аннексии Крыма в 2014 году есть конкретные подтверждения. В интервью местному СМИ в декабре 2013 года он заявил, что «крымчане должны быть мобилизированы», чтобы «не вернулась оранжевая чума». Можно также расслышать фразу «Янукович – наш лидер». В спитче Лиева есть также ксенофобские нападки на Западную Украину, откуда родом его жена.

В комментарии «Громадському» в марте 2014-го Лиев говорит о необходимости, чтобы Киев «услышал Крым». После Евромайдана у крымчан, по его мнению, было «чувство страха» из-за языковых вопросов и политических предпочтений. При этом он сообщил, что разочаровался в Януковиче, но отметил, что крымчане «ментально русские». На фоне триколора РФ он заявляет: «Нам нужно легализовать референдум – это удовлетворит всех».

В 2017-м, рекламируя портал Zruchno.Travel на местном телевидении в Николаеве он акцентирует внимание на том, что потенциал «юга Украины намного выше потенциала Карпат». В отношении Крыма Лиев использует слово «аннексия».

Свои высказывания Лиев старался комментировать в сентябре 2017 года абстрактно, не вдаваясь в факты: «Я переехал из Крыма в связи с тем, что меня объявили там персоной нон грата из-за того, что не признал референдума и своими действиями представлял угрозу РФ. Верховная рада Крыма приняла такое решение и запретила мне въезд. Из Крыма в Киев переехали всего несколько министров. В Крыму продал все свое имущество. (...) Поэтому меня такие заявления (о политической позиции. – Ред.) не просто возмущают, но и демотивируют. Возможно, я внешне кажусь спокойным, но, конечно, мне это больно. Очень сложно пережил переезд из Крыма. Также меня возмущают заявления о том, что я якобы коррупционер. Я небогатый человек, мы не шикуем, у меня «Фольксваген», которому 10 лет. Все мои дети говорят на украинском, и в Крыму они разговаривали на украинском. Своему сыну Саше, который у меня самый большой «бандеровец», говорю, что когда мы вернемся в Крым, то он будет уже не одним ребенком, который будет говорить там на украинском. Хотя сейчас он ходит в школу на ул. Круглоуниверситетской и является единственным ребенком в классе, разговаривающим на украинском».

Фиктивное трудоустройство

Общественная организация «Актуальная правда» 11 февраля обратилась в наблюдательный совет НОТУ с просьбой проверить информацию об Александре Лиеве, который, по мнению организации, используя свое служебное положение, в 2017–2018 годах фиктивно оформил на работу ряд сотрудников, которые вместе с ним работали в компании «Зручно» или являются его родственниками.

В качестве примера организация приводит трудоустройство трех человек, являющихся родственниками Лиева. 20 декабря 2017-го был принят на работу инженера в департамент сервиса Сергей Голик, зарегистрирован в Черновцах. По данным организации, он является отцом жены Александра Лиева, Татьяны. После массовых сокращений в апреле Александр Лиев 20 апреля повысил своего тестя до должности ведущего инженера с должностным окладом 14 тыс. гривен в месяц. Сумма не включает премий и надбавок, которые выплачивались отдельно.

31 июля 2017 года, Александр Лиев трудоустроил на должность инженера департамента хозяйственного и инженерного обеспечения Ольгу Величко с регистрацией в оккупированной Феодосии. Ей на тот момент было 23 года. По данным организации, она является родственницей жены Александра Лиева и воспитателем их детей. 20 апреля прошлого года Ольга Величко была повышена до должности главного администратора комплекса сантехнических систем департамента сервиса с должностным окладом 18 000 грн в месяц.

14 июня 2018-го Александр Лиев принимает на работу Роксану Романюк с ежемесячным окладом 8800 грн, которая на самом деле является администратором гостинично-туристического комплекса в селе Мигово В Черновицкой области, откуда родом жена Лиева.

«Сергей Голик, Ольга Величко и Оксана Романюк лично порученную им работу не выполняют, двое из них постоянно находятся по месту своей регистрации в Черновицкой области», – говорится в письме-обращении организации. Учредителями «Актуальной правды» являются Павел Петрушко, Максим Гречко и Константин Медяник. Организация работает при одноименном информационном агентстве, на сайте которого был размещен текст обращения.

По декларации Лиева можно сделать вывод, что должность чиновника достаточно прибыльная. В декларации за 2017-й, представленной в начале 2018 года, указано, что жена Татьяна Лиева с пропиской в ​​Черновцах 14 июня 2017-го стала владелицей квартиры в Киеве площадью 201,4 квадратных метров, стоимостью 1,25 млн гривен. Лиев также задекларировал несданный в эксплуатацию садовый дом в Мигово Черновицкой области на 96 кв. метров (без указания его стоимости). Лиев также владеет авто Volkswagen Passat 2010 года выпуска, права на который получено в 2013-м. Жена Лиева владеет корпоративными правами (92,69%) на ООО «Зручно», которое Лиев возглавлял до второго прихода в НОТУ. Лиев декларирует зарплату в размере 48,881 тыс. гривен в «Зручно» за 2017-й. Тогда как жена получила в своей компании 71 212 гривен зарплаты. Зато в НОТУ за неполные полгода работы в 2017 году Лиев получил 596 331 гривен, гонорар от Запорожского горсовета составил 30 500 гривен. Наличными Лиев декларирует $182 тыс. и сообщает о $89 тыс. одолженных средств третьим лицам (без уточнения), на банковских счетах находится 50 евро, $561 и 35 667 гривен. Жена в 2017-м держала на банковских счетах 13520 гривен и $396.

Увольняясь из НТКУ в 2016-м, Лиев заполнял декларацию за 2016 год, в которой указал себя собственником жилого дома в Иванковичах под Киевом площадью 539 кв. метров, право собственности на который получено в 30 апреле 2014-го. В этом же году он декларировал доход от отчуждения имущества в размере 940 тыч. гривен (без уточнения, какого именно имущества). В последней декларации Лиев подал неполную информацию. В частности, нет данных о жене, не указаны данные о наличии имущества – квартиры или авто. За 2018 год Лиев задекларировал 136 621 гривен зарплаты в НОТУ. В октябре 2018 Лиев задекларировал 148 тыс. гривен дохода от «отчуждения движимого имущества» (без уточнения какого именно).

«Телекритика» попросила Александра Лиева изложить свое видение вышеперечисленных фактов, но на данный момент не получила ответа – Александр перестал отвечать на сообщения в мессенджере. Мы надеемся получить ответ на официальный запрос в пресс-службу компании, куда мы обратились с просьбой изложить свою точку зрения, предоставить информацию о трудоустройстве Сергея Голика, Ольги Величко и Оксаны Романюк, и сообщить о планах компании по их возможному увольнению. Глава пресс-службы Виктория Сидоренко отметила, что сделать это оперативно не выйдет из-за загруженности. Врио главы наблюдательного совета Светала Остапа сообщила, что письмо от ОО было получено, она заверила, что все трое – реальные работники НОТУ: «Не вся информация (в обращении ОО. – Ред.) подтвердилась. Родственникам не запрещено работать. Если есть конфликт интересов, нужно предупреждать об этом».

Фото: youtube