🚦 Аласания убрал директорат и утвердил новую структуру правления общественного вещателя

Национальная общественная телерадиокомпания Украины переходит к новой организационной структуре. Об этом компания сообщила в своем релизе.

Распределение функций правления общественного вещателя будет происходить не по направлениям вещания, а по платформам и зонам ответственности: телевидение, радио, цифровые платформы, стратегическое развитие, региональное развитие, бюджетирование и управление активами.

Согласно новой организационной структуре, обязанности между членами правления НСТУ распределяться следующим образом:

Юрий Макаров будет отвечать за платформу телевидения. Он будет курировать работу общественно-политического, просветительского и развлекательного направлений телеканалов «UA:Перший» и «UA:Культура».

Александра Кольцова будет отвечать за платформу радио: координировать деятельность трех каналов Общественного радио («UA:Украинский радио», «UA:Радио Проминь», «UA:Радио Культура»), а также работу Дома звукозаписи Украинского радио.

Роман Винтонив будет отвечать за информационное вещание и цифровые платформы. Он будет координировать работу департаментов информационного вещания и цифровых платформ соответственно.

Инна Гребенюк будет отвечать за стратегическое развитие компании. Под ее контролем будут находиться юридические вопросы, маркетинг и зарубежное сотрудничество.

Николай Чернотицкий будет отвечать за региональное развитие. Он будет координировать работу региональных филиалов, включая творческие объединения «Киев» и «UA:Крым».

Родион Никоненко будет отвечать за бюджетирование и управление активами НОТУ и координировать работу планово-экономического департамента и департамента управления активами.

По новому распределению функциональных обязанностей, председатель правления общественного вещания Зураб Аласания будет напрямую координировать работу нескольких структурных подразделений центральной дирекции НОТУ, а именно: департамент финансов, департамент управления персоналом, департамент безопасности и предотвращения коррупционных проявлений, департамент связей с общественностью и средствами массовой информации, департамент коммерческой деятельности, департамент сервиса, департамент организационной работы, а также управление «Академия общественного вещания».

«Это только первый шаг в кардинальных изменениях организационной структуры, которую мы разработали вместе с экспертами и начинаем внедрять в ближайшее время. Новая структура предусматривает распределение по принципу платформ, а не направлений вещания, как это было ранее, а также изменяет порядок работы и взаимодействия административного и творческого блоков. Надеюсь, что такая структура сделает корпоративное управление более гибким и быстрым», – комментирует изменения председатель правления Зураб Аласания.

Напомним, предыдущая организационная структура компании, где каждый член правления НОТУ отвечал за конкретное направление вещания или развития «Общественного», была раскритикована наблюдательным советом компании. В частности, это стало одной из причин увольнения Зураба Аласания, поскольку он делегировал ключевые исполнительные функции так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов), фактически создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором, который фактически превратился во вторую человека в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн грн.

В новой структуре нет дублирования управленческих функций, должностей исполнительного директора и его заместителей. В НОТУ должно быть 4 дирекции: дирекция телевидения, дирекция «Украинская радио», дирекция информационного вещания, дирекция регионального вещания. Кроме того, должен быть создан департамент человеческих ресурсов, в составе которого будут работать управления по работе с персоналом, управление кадрового администрирования, управление «Академия общественного вещания» и управление организационного обеспечения. Решение было принято в связи с рекомендации внешнего аудита и организованной наблюдательным советом рабочей группы. Новая структура должна заработать с 1 мая. Как сообщалось, Зураб Аласания будет уволен 6 мая. Александра Кольцова, Роман Винтон и Родион Никоненко как члены правления проголосовали против принятия новой организационной структуры, поскольку «они не поняли своего функционала и не получили полной информации от председателя правления».

Фото: НОТУ