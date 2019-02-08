🔥 Аласания досрочно уволен из «Общественного» по статье «недостаточная квалификация»
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🔥 Аласания досрочно уволен из «Общественного» по статье «недостаточная квалификация»

от Telekritika
От Telekritika 87
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Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины «инкриминирует» председателю правления недостаточную квалификацию, создание дублирующего звена в структуре компании, аполитичность «Першого», непрозрачность распределения финансов, в частности, в вопросах премирования руководства.

Наблюдательный совет НОТУ поздно вечером 6 февраля обнародовала протокол заседания 31 января, на котором было принято решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления. Досрочное прекращение контракта с Зурабом Аласанией произошло из-за «обнаруженного несоответствия председателя правления занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации».

Об этом говорится в решении о досрочном прекращении контракта, опубликованного в теле протокола заседания на сайте НСТУ. Наблюдательный совет сослался на соответствующий пункт (7.4.2.1) в контракте председателя правления, который был подписан между Зурабом Аласанией и председателем наблюдательного совета Татьяной Лебедевой в мае 2017 года.

Предложил проект решения о досрочном расторжении контракта с Зурабом Аласанией член наблюдательного совета Вячеслав Козак (прошел от «Радикальной партии», которая впоследствии критиковала его при голосовании за избрание Аласанию председателем правления, но так и не отозвала). Его поддержал член наблюдательного совета от общественных организаций Алексей Панич (образование и наука), он предложил внести в него несколько поправок, указав на правомерность такого голосования наблюдательным советом. «Досрочное прекращение контракта по этому основанию не предусматривает рассмотрения вопроса на двух заседаниях, поскольку в данном случае речь не идет об однократное нарушение, по поводу которого следует требовать письменное объяснение», – сказано в протоколе.

В аргументации прописано, что председателем правления были осуществлены «действия, несовместимые с миссией, целью, принципами и задачами» телерадиокомпании, указанными в уставе НОТУ. К таким действиям наблюдательный совет отнес следующее (далее – полный текст):

  1. В обход Устава ОАО «НОТУ», согласно которому «Исполнительным органом Телерадиокомпании является правление, Зураб Аласания делегировал ключевые исполнительные функции так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов), фактически создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором , который фактически превратился во второго человека в компании с объемом полномочий большим, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн грн.
  2. Под руководством Зураба Аласании компания проводит несбалансированную и противоречивую финансовую политику: одновременно объявляет режим жесткой экономии, отправляет некоторых работников в неоплачиваемые отпуска, при этом проводит закупки, осуществляет ремонт, выплачивает премии и тому подобное. Премирование руководящего состава (в частности, членов так называемого директората) осуществляется правлением непрозрачно, без указания оснований и каких-либо установленных правил. Рекомендации Комитета Наблюдательного совета по назначениям и вознаграждениям от 28 августа 2018 по определению таких оснований и установлению правил до сих пор не были выполнены.
  3. За год управления компанией (с момента назначения на должность и до проведения независимого аудита компанией Ernst&Young) Зураб Аласания не удосужился упорядочить финансовую отчетность компании, в результате чего независимый аудитор отказался предоставлять аудиторское заключение по финансовой отчетности компании.
  4. Вопреки требованиям статьи 5 закона «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и представленной на рассмотрение Наблюдательного совета в конце 2017 года «Переходной концепции развития национального вещания ОАО «НОТУ» (телевизионная составляющая)», Зураб Аласания до сих пор не организовал вещание канала «UA:Перший», ни как «общественно-политического канала» (в соответствии с требованиями закона), ни как канала «информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения» (как указано в упомянутой переходной концепции). В результате канал, в частности, не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) такие важные события, как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28.07.2018 (при участии не менее 65 тыс. граждан), заседание Генассамблеи ООН 26.09.2018 с крайне важными для Украины вопросами (включая выступление Президента Украины), работу IX Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» (при участии главы государства).
  5. Под руководством Зураба Аласании компания в течение 2018 года вводила неправильно истолкованный принцип «отстранения от власти», вплоть до полной деполитизации новостей, что прямо противоречит требованию миссии ОАО «НОТУ» – «Предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире».

По мнению Алексея Панича, несоответствие председателя правления занимаемой должности обнаружилось уже в процессе его работы после избрания на должность. «Зураб Аласания не удосужился построить эффективную систему управления компанией. (…) Структура управления, предложенная и внедренная Зурабом Аласанией, на практике оказалась крайне неэффективной и внутренне противоречивой, что и выявило его недостаточную квалификацию как менеджера. Кроме того, Зураб Аласания последовательно саботировал организацию работы контрольных подразделений компании: службу внутреннего аудита в конце концов пришлось создавать наблюдательному совету, а функции управления рисками и комплаенса так и не были созданы к концу 2018 года, как это рекомендовали аудиторы и требовал наблюдательный совет. Во-вторых, это неспособность Зураба Аласания построить прозрачную систему работы ОАО «НОТУ» с донорскими средствами, выделенными ими на развитие ОАО «НОТУ». Этот факт подтвержден только что заслушанными наблюдательным советом результатами изучения документов Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины», – аргументировал свою позицию Алексей Панич.

По новой структуре, шесть членов правления должны отвечать не за направления (просветительское, развлекательное, общественно-политическое, юридическое, экономически-финансовое и оптимизацию центральной и региональной структуры), а за платформы – телевидение, радио, инфовещание и цифру, развитие, регионы и операционные и финансовые вопросы.

Что касается структуры НОТУ, наблюдательный совет на том же заседании принял решение, которым отменил структуру управления, предложенную Зурабом Аласанией в момент его избрания, и принял другую структуру, в которой нет дублирования управленческих функций и расписано другое распределение членов правления компании. Данное решение было принято опираясь на рекомендации внешнего аудита и организованной наблюдательным советом рабочей группы, говорится в протоколе. Новая структура должна заработать с 1 мая. Рабочая группа по разработке организационной структуры продолжит свою деятельность для дальнейшего совершенствования структуры на 2019 год.

По новой структуре, шесть членов правления должны отвечать не за направления (просветительское, развлекательное, общественно-политическое, юридическое, экономическо-финансовое и оптимизацию центральной и региональной структуры), как это было с мая 2017 года, а за платформы – телевидение, радио, инфовещание и цифру, развитие, регионы и операционные и финансовые вопросы. В структуре нет должностей исполнительного директора и его заместителей. В НОТУ должно быть 4 дирекции: дирекция телевидения, дирекция «Українське радіо», дирекция информационного вещания, дирекция регионального вещания. Кроме того, должен быть создан «департамент человеческих ресурсов», в составе которого будут работать управления по работе с персоналом, управления кадрового администрирования, управления «Академия общественного вещания» и управления организационного обеспечения.

🔥 Аласания досрочно уволен из «Общественного» по статье «недостаточная квалификация»

Новая структура НОТУ

🔥 Аласания досрочно уволен из «Общественного» по статье «недостаточная квалификация»

Старая структура НОТУ

Член наблюдательного совета Светлана Остапа («Самопомощь», «Детектор медиа») отметила, что ныне действующая структура была временной, она принималась на несколько месяцев, а просуществовала полтора года. Член правления Александра Кольцова сообщила, что на заседании правления она, Роман Винтонив и Родион Никоненко как члены правления проголосовали против принятия новой организационной структуры, поскольку они не поняли своего функционала и не получили полной информации от председателя правления. Зураб Аласания заверил, что у некоторых работников могут измениться функциональные обязанности, но сокращения штатной численности не будет.

В проекте финансового плана запланирован рост заработной платы членов правления в три раза, а руководителей – в восемь раз.

Также состоялась дискуссия о премировании в рамках рассмотрения финансового плана на 2019-й. Документ был направлен наблюдательным советом на доработку. В ходе его обсуждения Игорь Хохич (депутатская группа «Возрождение») поинтересовался, почему в проекте финансового плана запланирован рост заработной платы членов правления в три раза, а руководителей – в восемь раз. Директор планово-экономического департамента НОТУ Ирина Горецкая объяснила, что это не прямой рост заработной платы, в финансовый план закладываются полные условия контрактов членов правления. И ни разу запланированные суммы не выплачивались. Член правления Родион Никоненко добавил, что в контракте членов правления предусмотрена поквартальная премия в сумме трехмесячного оклада, также премия за год в сумме годового размера зарплаты.

Светлана Остапа напомнила прошлогоднюю ситуацию, когда правлению премии наблюдательный совет не давал, оказалось, что всем работникам руководящего состава правление назначало премии. Прекратили их платить только в 4 квартале, когда был разработан план антикризисных мероприятий с призывами идти в отпуск за свой счет. «Ей известно, что несколько человек уволились из компании именно потому, что думали, что в сложный год работают без премий, а потом узнали, что одним премии платили, а другим нет, их это поразило и они уволились в знак протеста», – указано в протоколе.

Член правления Николай Чернотицкий уточнил, что около 300 работников брали отпуск за свой счет в рамках антикризисных мер. Вместе с тем он сообщил, что в январе этого года были начислены премии менеджерам и продюсерам филиалов в размере 80% от месячного оклада, а также работникам центральной дирекции, которая взяла на себя наибольший удар в рамках антикризисных мер.

Напомним, решение о досрочном расторжении контракта принималось после того, как наблюдательный совет заслушал отчет о деятельности грантового фонда НСТУ, в котором были озвучены признаки ряда нарушений.

Фото: НВ

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