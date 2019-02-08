🔥 Аласания досрочно уволен из «Общественного» по статье «недостаточная квалификация»

Наблюдательный совет НОТУ поздно вечером 6 февраля обнародовала протокол заседания 31 января, на котором было принято решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления. Досрочное прекращение контракта с Зурабом Аласанией произошло из-за «обнаруженного несоответствия председателя правления занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации».

Об этом говорится в решении о досрочном прекращении контракта, опубликованного в теле протокола заседания на сайте НСТУ. Наблюдательный совет сослался на соответствующий пункт (7.4.2.1) в контракте председателя правления, который был подписан между Зурабом Аласанией и председателем наблюдательного совета Татьяной Лебедевой в мае 2017 года.

Предложил проект решения о досрочном расторжении контракта с Зурабом Аласанией член наблюдательного совета Вячеслав Козак (прошел от «Радикальной партии», которая впоследствии критиковала его при голосовании за избрание Аласанию председателем правления, но так и не отозвала). Его поддержал член наблюдательного совета от общественных организаций Алексей Панич (образование и наука), он предложил внести в него несколько поправок, указав на правомерность такого голосования наблюдательным советом. «Досрочное прекращение контракта по этому основанию не предусматривает рассмотрения вопроса на двух заседаниях, поскольку в данном случае речь не идет об однократное нарушение, по поводу которого следует требовать письменное объяснение», – сказано в протоколе.

В аргументации прописано, что председателем правления были осуществлены «действия, несовместимые с миссией, целью, принципами и задачами» телерадиокомпании, указанными в уставе НОТУ. К таким действиям наблюдательный совет отнес следующее (далее – полный текст):

В обход Устава ОАО «НОТУ», согласно которому «Исполнительным органом Телерадиокомпании является правление, Зураб Аласания делегировал ключевые исполнительные функции так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов), фактически создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором , который фактически превратился во второго человека в компании с объемом полномочий большим, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн грн. Под руководством Зураба Аласании компания проводит несбалансированную и противоречивую финансовую политику: одновременно объявляет режим жесткой экономии, отправляет некоторых работников в неоплачиваемые отпуска, при этом проводит закупки, осуществляет ремонт, выплачивает премии и тому подобное. Премирование руководящего состава (в частности, членов так называемого директората) осуществляется правлением непрозрачно, без указания оснований и каких-либо установленных правил. Рекомендации Комитета Наблюдательного совета по назначениям и вознаграждениям от 28 августа 2018 по определению таких оснований и установлению правил до сих пор не были выполнены. За год управления компанией (с момента назначения на должность и до проведения независимого аудита компанией Ernst&Young) Зураб Аласания не удосужился упорядочить финансовую отчетность компании, в результате чего независимый аудитор отказался предоставлять аудиторское заключение по финансовой отчетности компании. Вопреки требованиям статьи 5 закона «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и представленной на рассмотрение Наблюдательного совета в конце 2017 года «Переходной концепции развития национального вещания ОАО «НОТУ» (телевизионная составляющая)», Зураб Аласания до сих пор не организовал вещание канала «UA:Перший», ни как «общественно-политического канала» (в соответствии с требованиями закона), ни как канала «информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения» (как указано в упомянутой переходной концепции). В результате канал, в частности, не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) такие важные события, как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28.07.2018 (при участии не менее 65 тыс. граждан), заседание Генассамблеи ООН 26.09.2018 с крайне важными для Украины вопросами (включая выступление Президента Украины), работу IX Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» (при участии главы государства). Под руководством Зураба Аласании компания в течение 2018 года вводила неправильно истолкованный принцип «отстранения от власти», вплоть до полной деполитизации новостей, что прямо противоречит требованию миссии ОАО «НОТУ» – «Предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире».

По мнению Алексея Панича, несоответствие председателя правления занимаемой должности обнаружилось уже в процессе его работы после избрания на должность. «Зураб Аласания не удосужился построить эффективную систему управления компанией. (…) Структура управления, предложенная и внедренная Зурабом Аласанией, на практике оказалась крайне неэффективной и внутренне противоречивой, что и выявило его недостаточную квалификацию как менеджера. Кроме того, Зураб Аласания последовательно саботировал организацию работы контрольных подразделений компании: службу внутреннего аудита в конце концов пришлось создавать наблюдательному совету, а функции управления рисками и комплаенса так и не были созданы к концу 2018 года, как это рекомендовали аудиторы и требовал наблюдательный совет. Во-вторых, это неспособность Зураба Аласания построить прозрачную систему работы ОАО «НОТУ» с донорскими средствами, выделенными ими на развитие ОАО «НОТУ». Этот факт подтвержден только что заслушанными наблюдательным советом результатами изучения документов Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины», – аргументировал свою позицию Алексей Панич.

По новой структуре, шесть членов правления должны отвечать не за направления (просветительское, развлекательное, общественно-политическое, юридическое, экономически-финансовое и оптимизацию центральной и региональной структуры), а за платформы – телевидение, радио, инфовещание и цифру, развитие, регионы и операционные и финансовые вопросы.

Что касается структуры НОТУ, наблюдательный совет на том же заседании принял решение, которым отменил структуру управления, предложенную Зурабом Аласанией в момент его избрания, и принял другую структуру, в которой нет дублирования управленческих функций и расписано другое распределение членов правления компании. Данное решение было принято опираясь на рекомендации внешнего аудита и организованной наблюдательным советом рабочей группы, говорится в протоколе. Новая структура должна заработать с 1 мая. Рабочая группа по разработке организационной структуры продолжит свою деятельность для дальнейшего совершенствования структуры на 2019 год.

По новой структуре, шесть членов правления должны отвечать не за направления (просветительское, развлекательное, общественно-политическое, юридическое, экономическо-финансовое и оптимизацию центральной и региональной структуры), как это было с мая 2017 года, а за платформы – телевидение, радио, инфовещание и цифру, развитие, регионы и операционные и финансовые вопросы. В структуре нет должностей исполнительного директора и его заместителей. В НОТУ должно быть 4 дирекции: дирекция телевидения, дирекция «Українське радіо», дирекция информационного вещания, дирекция регионального вещания. Кроме того, должен быть создан «департамент человеческих ресурсов», в составе которого будут работать управления по работе с персоналом, управления кадрового администрирования, управления «Академия общественного вещания» и управления организационного обеспечения.

Член наблюдательного совета Светлана Остапа («Самопомощь», «Детектор медиа») отметила, что ныне действующая структура была временной, она принималась на несколько месяцев, а просуществовала полтора года. Член правления Александра Кольцова сообщила, что на заседании правления она, Роман Винтонив и Родион Никоненко как члены правления проголосовали против принятия новой организационной структуры, поскольку они не поняли своего функционала и не получили полной информации от председателя правления. Зураб Аласания заверил, что у некоторых работников могут измениться функциональные обязанности, но сокращения штатной численности не будет.

В проекте финансового плана запланирован рост заработной платы членов правления в три раза, а руководителей – в восемь раз.

Также состоялась дискуссия о премировании в рамках рассмотрения финансового плана на 2019-й. Документ был направлен наблюдательным советом на доработку. В ходе его обсуждения Игорь Хохич (депутатская группа «Возрождение») поинтересовался, почему в проекте финансового плана запланирован рост заработной платы членов правления в три раза, а руководителей – в восемь раз. Директор планово-экономического департамента НОТУ Ирина Горецкая объяснила, что это не прямой рост заработной платы, в финансовый план закладываются полные условия контрактов членов правления. И ни разу запланированные суммы не выплачивались. Член правления Родион Никоненко добавил, что в контракте членов правления предусмотрена поквартальная премия в сумме трехмесячного оклада, также премия за год в сумме годового размера зарплаты.

Светлана Остапа напомнила прошлогоднюю ситуацию, когда правлению премии наблюдательный совет не давал, оказалось, что всем работникам руководящего состава правление назначало премии. Прекратили их платить только в 4 квартале, когда был разработан план антикризисных мероприятий с призывами идти в отпуск за свой счет. «Ей известно, что несколько человек уволились из компании именно потому, что думали, что в сложный год работают без премий, а потом узнали, что одним премии платили, а другим нет, их это поразило и они уволились в знак протеста», – указано в протоколе.

Член правления Николай Чернотицкий уточнил, что около 300 работников брали отпуск за свой счет в рамках антикризисных мер. Вместе с тем он сообщил, что в январе этого года были начислены премии менеджерам и продюсерам филиалов в размере 80% от месячного оклада, а также работникам центральной дирекции, которая взяла на себя наибольший удар в рамках антикризисных мер.

Напомним, решение о досрочном расторжении контракта принималось после того, как наблюдательный совет заслушал отчет о деятельности грантового фонда НСТУ, в котором были озвучены признаки ряда нарушений.

Фото: НВ