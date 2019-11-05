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Сергей Кизима назначен и.о. генпродюсера «2+2»

от Telekritika
От Telekritika 1190
Главная Новости Сергей Кизима назначен и.о. генпродюсера «2+2»

1+1 media сообщает о кадровых изменениях.

5 ноября исполняющим обязанности генерального продюсера телеканала «2+2», который входит в состав группы 1+1 media, назначен Сергей Кизима. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Сергей начал работу в медиагруппе в феврале 2017 в качестве исполнительного директора канала «2+2», а с сентября 2019 занимает должность руководителя координации контент-стратегии.

«Сергей Кизима ‒ структурный и системный профессионал, который досконально знает канал и вместе с командой приложил немало усилий для достижения его высоких показателей. Сергей смог выстроить эффективные и конструктивные коммуникации с коллегами и, уверен, станет отличным руководителем и лидером дальнейших положительных сдвигов», ‒ прокомментировал назначение Максим Кривицкий, руководитель «Телевизионного бизнеса», член правления 1+1 медиа.

Напоминаем, что в конце августа группа 1+1 media представила обновленную структуру и принципы управления, которые соответствуют стратегии доходности 2021 и политике децентрализации. Группа разделена на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Каждая бизнес-единица является самостоятельным бизнесом, со своими целями, зонами ответственности, полномочиями и управленческой командой. Корпоративные сервисы выступают внутренним консалтингом, который обеспечивает профессиональную экспертизу и внедрения лучших практик.

Фото: 1+1 media

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