📢 USAID приостановил действие гранта общественному вещателю
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📢 USAID приостановил действие гранта общественному вещателю

от Telekritika
От Telekritika 40
Главная Новости 📢 USAID приостановил действие гранта общественному вещателю

Зураб Аласания считает, что донор общественного вещателя USAID приостановил действие гранта после голосования за его увольнение с должности председателя правления «Общественного».

Об этом Аласания рассказал в интервью DW.

«Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать. Например, дебаты. Сейчас организация это спонсирует – речь идет о гранте от USAID, – просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют», – отметил он.

Аласания подчеркнул, что времени осталось очень мало и проведение президентских дебатов на «Общественном» оказалось под большим вопросом.

«Я уже не говорю о финотчете, который они не приняли. А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как компании работать дальше», – подытожил Аласания.

Как писала «Телекритика», перед голосованием за расторжение контракта с Зурабом Аласанией 31 января наблюдательный совет НОТУ заслушал отчет о деятельности фонда по поддержке «Общественного», где были озвучены «признаки нарушения» использования денег доноров.

Ранее Зураб Аласания успел полностью откреститься от деятельности фонда, указав на то, что у него отдельный руководитель. Исполнительный директор фонда Анна Десятова назвала отчет по деятельности фонда «оценочными суждениями» и «интерпретациями». Подчеркивается, что выявлены факты приобретения фондом работ и услуг по завышенным ценам. Также известно, что поставщики-ФЛП, которые были зарегистрированы перед началом выполнения проекта, прекратили свою деятельность сразу после его завершения.

Фото: НОТУ

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