Пахольчук стал председателем правления 1+1 media. Вареница вошел в правление группы

19 декабря 1+1 media завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Новым главой правления 1+1 media и генеральным директором 1+1 media назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом 1+1 media.

Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО «ТРК «Студія 1+1».

Кроме того, в текущий состав коллегиального органа – правления медиагруппы, которое было избрано и представлено в августе этого года, в качестве независимого члена теперь входит коммерческий директор ООО «Глобал Медіа Груп» (сейлз-хаус группы) Валерий Вареница.

Напомним, 20 августа группа представила обновленную структуру, которая соответствует политике децентрализации, заложенной в стратегию выхода в зону прибыльности 2021. В компании произошло разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Вместо генерального директора стратегическое управление группой осуществляет правление, состав которого утверждается акционером компании. Тогда в состав правления вошли 5 человек: руководитель «Телевизионного бизнеса», генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. 30 августа сообщалось, что на первом заседании правления группы, ее члены избрали председателем Вячеслава Миенко.

Фото: Александра Йорк

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