НовостиТВ

Пахольчук стал председателем правления 1+1 media. Вареница вошел в правление группы

от Telekritika
От Telekritika 555
Главная Новости Пахольчук стал председателем правления 1+1 media. Вареница вошел в правление группы

Группа 1+1 media финализировала структуру управления.

19 декабря 1+1 media завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Новым главой правления 1+1 media и генеральным директором 1+1 media назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом 1+1 media.

Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО «ТРК «Студія 1+1».

Кроме того, в текущий состав коллегиального органа – правления медиагруппы, которое было избрано и представлено в августе этого года, в качестве независимого члена теперь входит коммерческий директор ООО «Глобал Медіа Груп» (сейлз-хаус группы) Валерий Вареница.

Напомним, 20 августа группа представила обновленную структуру, которая соответствует политике децентрализации, заложенной в стратегию выхода в зону прибыльности 2021.  В компании произошло разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Вместо генерального директора стратегическое управление группой осуществляет правление, состав которого утверждается акционером компании. Тогда в состав правления вошли 5 человек: руководитель «Телевизионного бизнеса», генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. 30 августа сообщалось, что на первом заседании правления группы, ее члены избрали председателем Вячеслава Миенко.

Фото: Александра Йорк 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Юлия Синькевич оспорит решение НАГС в суде

25.11.2019

Запрещенный «Яндекс» хочет купить права на показ еврокубков...

21.11.2019

ICTV и Veteran Hub запустили специальный проект «Сильные»

16.12.2019

«5 канал» переходит в HD и отказывается от...

02.12.2019

В Т2 начал вещание новостной телеканал «Украина 24»...

02.12.2019

Осадчая, Горбунов, «Сніданок» и «Квартал»: как «1+1» новогоднее...

18.12.2019

Фестиваль блогеров Videozhara пройдет 23-24 мая

18.12.2019

Фильмы со Скарлетт Йоханссон за 10 лет собрали...

12.12.2019

Conde Nast доверит product placement искусственному интеллекту

18.12.2019

StarLightMedia объявляет набор на креативный хакатон по созданию...

03.12.2019