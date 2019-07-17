❤ Что смотреть по ТВ осенью: самые ожидаемые проекты

В осеннем сезоне продакшены ключевых каналов снова сделали акцент на производстве сериалов, а не на развлекательных проектах. Но это не значит, что новых ток-шоу и реалити нам не видать: к примеру, специально для осени ТЕТ готовит соревнования женщин из разных уголков страны за звание «супер», «Новый» опять нацелился на звезд, а на «Плюсах» готовятся к танцам. Но давайте обо всем по порядку.

СТБ

Телеканал СТБ после не очень удачного запуска разнообразных адаптаций в начале 2018 года экспериментировать перестал, сфокусировав внимание на сериалах украинского производства. Из того времени в эфире прижился лишь один новый проект «Наречена для тата», который еще с марта ищет каст на третий сезон. Правда, о дате премьеры официальной информации пока нет.

В мае этого года начались съемки девятого сезона «МастерШефа». Из нового – на смену Дмитрию Горовенко и Татьяне Литвиновой придут новые ведущие – эксперты из прошлого сезона Елизавета Глинская и Владимир Ярославский. Также в новом сезоне авторы проекта снова вернулись к кулинарам-аматорам, оставив профессионалов на лучшие времена. Премьера – осень этого года.

Какая осень без похудения? Верно, уже вскоре нас ждет девятый сезон «Зважених та щасливих». Обновлений в историческом проекте в этом году немало. Во-первых, участники будут не только худеть, но и попытаются построить отношения. А во-вторых, на площадку опять вернулись Анита Луценко и Светлана Фус. Правда, уже без Узелкова – на месте боксера взяли «холостяка» Иракли Макацарию. Премьера – осень-2019.

Юбилейный выпуск «Х-фактора» также выйдет на экраны этой осенью, а точнее – 14 сентября. И тут тоже не обошлось без изменений – на место Андрея Беднякова, который с 2016 года был ведущим проекта, придет украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова («Все буде добре», «Цієї миті рік потому»). Также впервые в истории проекта кто-то из судей сможет на один день пригласить коллегу из шоу-бизнеса в свое кресло Х. Как мы уже знаем, в проекте на один день появится Игорь Кондратюк и Олег Винник. Изменения коснулись и структуры проекта: вместо 10 эпизодов кастинга будет 8, а также 3 эпизода из тренировочного лагеря. Прямых эфиров будет 5, а не привычных 6.

Также СТБ занят производством 20 сезона «Битвы экстрасенсов». Несмотря на то, что премьера тоже запланирована на осень, подробностей проекта пока мало. Известно только, что ведущим останется Павел Костицин, а состав судей пополнится новыми лицами.

Если говорить о сериалах – то, конечно, «Крепостная». 22 июля стартует повтор первого сезона костюмированной драмы, сразу после него – второй. Будет ли у сериала продолжение – ответ на этот вопрос «Телекритика» узнала в эксклюзивном интервью с Талой Пристаецкой, креативным продюсером проекта.

Не стоит забывать и о сериале «Джованни», который появился и исчез внезапно из эфира в мае этого года, через неделю после премьеры. На СТБ заверили, что ситком перенесли на осень. Ждем-с.

«Новый канал»

На «Новом» ряд сериальных премьер. К примеру, этой осенью на экраны выйдет первый молодежный триллер «Первые ласточки» от Евгения Туника, «Подорожники» – проект производства Star Media, где главные роли исполняют Леся Жураковская и Ирма Витовская.

Также осенью на «Новом канале» планируется показ анонсированного ранее молодежного комедийного ситкома о студентах-медиках «Медфак» производства «Дизель студио». В первом сезоне будет 24 серии по 26 минут. Сериал расскажет о студентах третьего курса медицинской академии.

И, конечно, долгожданный второй сезон ситкома «Домик на счастье» от IQ Production. Кстати, второй сезон сериала будет украиноязычным. Также стало известно, что всего выйдет на экраны 32 серии (в первом было 16 серий).

Если говорить о развлекательных проектах, то сейчас канал работает над третьим сезоном «Топ-модели по-украински». Его премьера также запланирована на осень. Как стало известно, новый сезон будет строго женским, а вот в компанию к Соне Плакидюк и Сереже Никитюку придет дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

Куда же без самого рейтингового проекта «Нового» «Хто зверху?». Уже этой осенью Леся Никитюк и Сергей Притула вернутся к своим привычным амплуа. Также канал сообщал о возвращении «Від пацанки до панянки». Но пока, кроме информации об открытом кастинге, о четвертом сезоне ничего не известно. Кстати, Леся Ивановна занята еще в двух развлекательных проектах «Нового канала» — «Хто проти блондинок?» и «Шалена зірка». Если о первом проекте нам и так известно практически все, то вот второй – что-то новенькое. Как мы уже писали ранее, согласно формату, в новом шоу две звезды соревнуются между собой. Селебритиз должны будут петь, танцевать и выглядеть совсем не так, какими их привыкли видеть поклонники. В шоу примут участие звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта.

Кстати, в десятом юбилейном сезоне «Ревизора» появится Юлия Панкова – журналист и бывшая ведущая проекта расследований «Инсайдер».

«1+1»

Главным подарком от «1+1» осеннему сезону станут долгожданные «Танці з зірками». И от того, что осень так близко, а информации так мало, проект становится еще лакомей.

Но главной фишкой «Плюсов» в осеннем сезоне станут все же сериалы. К примеру, спин-офф «Останнього москаля» – «Великі вуйки», или «Отмороженный» с Дзидзьо в главной роли. Если премьера первого точно состоится в осеннем сезоне, то про «Отмороженного» говорят так: «Ждите где-то в 2019-м». Помимо этого, в осеннем сезоне на «1+1» готовится адаптация российского сериала «Ивановы-Ивановы», которая в Украине получила название «Сидоренко-Сидоренко». А дальше все по классике. В центре сюжета – две украинские семьи с разным социальным статусом, но одинаковой фамилией (речь о написании фамилии, а не о произношении). Также в пресс-службе канала сообщили, что героев ленты будут объединять «перипетии прошлого». Правда, о чем речь – канал не уточняет. Но, как мы помним из российского сериала, детей с одинаковыми фамилиями перепутали в роддоме.

Также «1+1» снимает 8-серийный документально-исторический детектив «Таємниці великих українців», посвященный известным людям родом из Украины. Одним из героев фильма стал политический и военный деятель Симон Петлюра. Напомним, документальный сериал «Таємниці великих українців» победил в конкурсе Министерства культуры по предоставлению государственной финансовой поддержки на производство и распространение фильмов патриотического содержания. В результате на 90% проект профинансировал Минкульт.

«Украина»

Телеканал «Україна» огласил дату премьеры нового проекта «Родичі в турне». Несмотря на то, что все ожидали увидеть реалити осенью, канал выбрал старт 29 июля и утренний слот (10:30). Напомним, это тревел-шоу в жанре реалити с социальным подтекстом, где есть две команды, каждая из которых состоит из двух родственников с разницей в возрасте не менее 20 лет. Они будут путешествовать по Украине и бороться за возможность реализовать свою мечту. Приз проекта – 50 тысяч гривен. Героями программы стали обычные люди, никогда не выезжавшие за пределы своей области. Ведущий – Григорий Герман.

Также на канале готовятся к премьере второго сезона сериала «Капитанша». Съемки новых 16 серий проходили в Украине и на Кипре. Режиссер-постановщик – Владимир Янощук. В главных ролях: Анна Михайловская, Александр Ратников, Виталий Салий.

В Киеве заканчиваются съемки мелодрамы «Любимые дети», премьера которой состоится в начале осени. Главные роли играют Дарья Трегубова, Дарья Волга и Нина Касторф.

ТЕТ

На ТЕТ тоже наблюдается определенный сериальный рассвет. Как нам недавно сообщила генпродюсер канала Виктория Шульжено, к осеннему сезону ТЕТ готовит новый ситком – «Вторая жизнь Василины Павловны» и новое реалити «СуперЖінка». Помимо этого, на экраны уже в сентябре выйдут новые серии «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька». Из старых, но не менее любимых проектов, – «4 свадьбы», которые мы тоже ожидаем в начале осени, и «Панянка-селянка», где нас будут ждать межнациональные обмены.

«2+2»

После ошеломительного успеха «Опера по вызову» и «Ментовских войн. Харьков» канал приступил к съемкам сериала «Братья по крови» («Rungo Studio»), премьера которого запланирована на осень 2019 года. Если коротко, то это детективный сериал про двух братьев – Максима и Андрея Киреевых, которым, несмотря на сложные взаимоотношения, приходится работать в одном отделе полиции, чтобы разобраться в запутанном деле загадочной смерти их отца. Андрей – сын Киреева от первого брака, надежный и опытный капитан полиции, который годами ненавидел отца за то, что тот бросил их с матерью. Максим – второй ребенок Киреева, инфантильный молодой парень, который устраивается в отдел брата, чтобы доказать свою непричастность к убийству отца и получить доступ к делу. Легкомысленный, привыкший получать все и сразу Максим и ответственный рассудительный Андрей начнут расследование, которое откроет им не только тайны прошлого, но и неожиданную правду: у них гораздо больше общего, чем они думают.

Конечно, не стоит забывать о продолжении «Ментовских войн. Харьков», которые выйдут на экраны уже в августе.

ICTV

ICTV готовит сразу три сериала. В конце осени в эфире появится долгожданный 5 сезон криминальной комедии «Пес», а вместе с ним – захватывающие сюжеты, головоломки и непредсказуемые развязки.

Комедийный детектив «Заклятые друзья» до сих пор в процессе съемок. В центре событий – два детектива-напарника, которым суждено принять вызов и вступить в борьбу со злоумышленниками в провинциальном городке. В главных ролях – литовский актер Джеймс Стратес и белорус Сергей Новицкий.

Команда «Дизель Студио» работает над сериалом «Выжить любой ценой», премьера которого состоится в начале осени. В центре сюжета молодая семья: Вика, Саша и их сын Алексей, к которым неожиданно нагрянули родители Вики. Главные роли играют Виктория Булитко, Александр Бережок, Егор Крутоголов и Виталина Библив.

Напомним, практически спустя год после старта проекта «Трансформация» телегруппа StarLightMedia подводит его первые итоги, о которых можно узнать ЗДЕСЬ.

Кавер: Назар Шешуряк