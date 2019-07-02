🎼 «Я соскучился по “Х-фактору”»: Игорь Кондратюк тоже вернется в состав жюри

Как мы сообщали, формат юбилейного сезона изменится. Теперь в каждом отборочном выпуске будет новый судья, который сможет сделать свой полноценный выбор, а кроме того, у каждого звездного члена жюри будет «право вето», позволяющее отправить участника прямо в тренировочный лагерь.

Ранее канал представил Олега Винника, который заменит в одном из эфиров Алессандро Сафина. А уже сегодня СТБ представил продюсера Игоря Кондратюка, одного из первопроходцев «X-фактора» в кресле жюри.

«Я соскучился по «Х-фактору». Мне было очень интересно, как сложится наше общение с новыми членами жюри, потому что судьи «Х-фактора» на этапе кастингов – это команда, которая работает на интуиции чаще, чем на созерцании артиста. Но, думаю, мы сработались. Я немного переживал, стоит второй раз заходить в одну и ту же реку. Но этого не произошло, здесь все замечательно. Уже увидел нескольких участников, которые мне очень понравились и запомнились» – рассказал Игорь Кондратюк.

В воскресенье состоялись нокауты на другом вокальном шоу «Голос. Діти». Кто прошел в суперфинал – читайте в нашем обзоре.

Фото: пресс-служба СТБ