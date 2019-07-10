Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

В центре сюжета – уже полюбившиеся зрителям запутанные криминальные истории. В главных ролях все то же трио – Артем Позняк, Богдан Юсипчук и Сергей Листунов.

В истории украинской версии российского сериала «Ментовские войны» подобное сохранение истории – в новинку. Ведь до этого каждый сезон начинался с совершенно другого: взять, к примеру, «Ментовские войны. Киев» (1+1 Production) или «Ментовские войны. Одесса» (производство «Киевтелефильм»). Менять локацию и главных героев, говорят создатели, пока не имеет смысла – актеры оказались по душе аудитории «2+2» – чему свидетельствуют цифры, которые сериал принес каналу.

Сегодня мы в селе под Киевом. Именно тут разворачиваются события одной из сцен. Пока актеры заняты репетицией текста и дублями, мы разыскали на площадке креативного продюсера проекта Ларису Марцеву, чтобы задать ей накопившиеся вопросы.

Феномен «Ментовских войн» заключается в слове «безопасность»

Ответ на вопрос, ради чего наши зрители смотрят «Ментовские войны», и простой, и сложный одновременно. Если начать с простого – то у каждого человека есть потребность в справедливости и уверенности в том, что все закончится хорошо. Даже если начиналось совсем плохо. И это принцип, которого мы придерживаемся в каждом фильме «Ментовских войн». Хотя высокая сериальная драматургия последних лет требует, чтобы в конце все умерли (улыбается, – Ред.).

Если говорить о сложном, то в нашем сериале мы апеллируем к базовым нуждам нашего зрителя (да и нашим собственным). Помните пирамиду Маслоу? Это иерархия потребностей человека. В основании – потребность в безопасности и защите, выше идут потребности в дружбе, любви, преданности и взаимовыручке. И на самой вершине – потребность в самореализации, развитии и росте. Наш фильм апеллирует именно к базовым потребностям. Потому что наши люди, в отличие от западного зрителя, не чувствуют себя в безопасности никогда. У нас нет социальных гарантий. Те, кто призван нас охранять, часто оказываются оборотнями в погонах. У нас по-прежнему существуют рэкет и рейдерство. И, как это не пафосно звучит, жить страшно.

«Ментовские войны» – это фильм о том, что выход есть всегда. Даже если все обстоятельства против. Для того, чтобы быть героем, не нужно обладать сверхспособностями – прожигать взглядом стены или левитировать. Нужно быть честным, порядочным человеком, который способен поставить интересы людей над своими собственными и идти навстречу своему страху. Наши герои – Гордиенко, Воронов и Харлей – именно такие. Они живые. У них есть слабости. Они совершают ошибки. Но они всегда побеждают. А еще, высшая ценность для них – настоящая мужская дружба. И, выключая телевизор после финальных титров, наш зритель чувствует себя в безопасности. На зло есть управа. Вор будет сидеть. Друзья всегда прикроют со спины. А любимая женщина будет ждать тебя, сколько нужно, пока ты спасаешь мир. В этом – секрет притягательности «Ментовских войн».

После первого сезона мы поняли, что наши герои настолько понравились зрителям, что про смену актерского состава речи не шло

В «Ментовских войнах. Харьков» идеально сложился ансамбль (трижды стучит по дереву, – Ред.). Гордиенко в исполнении Артема Позняка – это глубокий аналитический ум, опыт и пренебрежение правилами. Воронов – Богдан Юсипчук – здоровый прагматизм, надежность и к тому же он – красавчик. Харлей – Сергей Листунов – бесшабашность, юмор, мощь и, неожиданно, печаль, скрытая под внешней бравадой.

На пробах мы составляли десятки вариантов ансамблей. Как мы только не тасовали эту троицу (смеется, – Ред.). Мы меняли их и так и этак… Потом вместе с продюсерами канала «2+2» сидели отсматривали все варианты. Тогда мы все сошлись на мнении, что именно между этими тремя актерами в кадре есть некая химия, они… как бы это сказать… взаимодополняемые.

При адаптации мы вносим небольшие изменения в оригинальный сценарий

Но не потому, что нашей сценарной группе не хватает воображения придумать что-то свое. Просто это культовый сериал с определенными традициями, и мы стараемся им следовать, а не ломать. Хотя, конечно, мы делаем поправки на ментальность, временной срез, атмосферу. Оригинальная версия сумрачнее и холоднее. Питерский сплин, вечный дождь, туман и холод. У нас, если по ощущениям: «душный летний вечер, силуэты людей становятся зыбкими от горячего воздуха. Асфальт раскален. И солнце цвета спекшейся крови опускается за горизонт, чтобы уступить место ночи, под покровом которой творятся страшные вещи». Именно этой фразой начинается бриф для сценарной группы.

Ну и Харьков, конечно, играет в «Ментовских войнах» далеко не последнюю роль. Прекрасный Харьков, город высоких технологий, рациональных людей и сильных страстей, накладывает свой отпечаток на нашу историю. Локации, специфические харьковские словечки… Какие-то отсылки к городским мифам. Там, где это возможно, мы вкрапляем реальные истории из жизни криминального Харькова и всегда приятно получать отзывы от харьковчан, которые говорят, что нам удалось в сериале передать дух восточной столицы Украины.

О выгорании сценаристов

Для меня этот сериал в какой-то степени парадоксальный и мистический. Я, как продюсер и сценарист, знаю, что, как правило, к шестому-седьмому сезону авторы начинают идеи высасывать из пальца, и это бывает невыносимо. Например, последние сезоны «Белых воротничков» смотреть невозможно, такие они пластмассовые. Когда «2+2» предложил нашему продакшну взяться за адаптацию 8 и 9-го сезонов, у меня были некоторые сомнения. Что еще может произойти с нашими героями такого, чтобы невозможно было оторваться от экрана? Но случилось невероятное. По общему мнению команды, которая делает «Ментовские войны. Харьков», эти два сезона – самые крутые в истории сериала. В чем секрет? Сценаристы те же самые. Персонажи те же самые. А история такая, что даже у меня, ветерана сериала, дух перехватывает. Возможно, какие-то сериальные боги покровительствуют «Ментовским войнам».

Все фильмы в этом жанре, стартовавшие с питерскими «Ментовскими войнами», – «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», например, – уже стали историей кино. «Ментовским войнам» удается держать аудиторию. И не только за счет старых фанатов. Из отзывов в Интернете, которые мы стараемся отслеживать, я знаю, что наш сериал с удовольствием смотрят женщины всех возрастов. Возможно, потому что он о настоящих мужчинах. И молодая аудитория смотрит – та самая, которой в силу возраста и интересов положено «залипать» на каких-нибудь фильмах о киберпреступлениях. Думаю, это потому, что «Ментовские войны. Харьков» – очень честный фильм, о том, что происходит в реальном, не вымышленном мире. В этом смысле МВ имеют прикладное значение. Например, учат, как поступать в тех или иных небезопасных ситуациях, связанных с криминальным миром или органами охраны правопорядка.

Во втором сезоне «Ментовский войн. Харьков» появится любовная линия

Любовь в ее романтическом значении – не для наших героев. Они к ней стремятся, но почти никогда не могут найти. Гордиенко «женат» на работе. В одном из эпизодов он так и говорит своей маме, расстроенной тем, что сыну скоро сорок, а ни дома, ни семьи. Харлей в вечном поиске простой и доброй женщины, которая сможет принять его таким, каков он есть (спойлер – возможно, на этот раз ему повезет). Но главная любовная нагрузка ложится на Воронова (Богдана Юсипчука), который после трагедии, которая произошла с его возлюбленной в прошлом сезоне, теперь всегда один. И это неправильно – ведь жизнь продолжается. Поэтому в новом сезоне мы решили дать Воронову шанс.

Между героем Богдана Юсипчука и героиней Иры Гулей начнется «служебный» роман. Кстати, Ира, как вы знаете, журналист «Сніданка з «1+1″», она снимает рубрику, в которой рассказывает про закулисье проектов: как снимают фильмы, сериалы, программы. В прошлом сезоне мы ей предложили роль оперативного сотрудника и аналитика отдела Гордиенко. В этом же сезоне героиня Гулей также будет выполнять обязанности «мента» и участвовать в спецоперации, поэтому сейчас она проходит курс обращения с боевым оружием. Пока не буду раскрывать всех секретов. Но когда мы сообщили Богдану и Ире, что их героев в новом сезоне ждет постельная сцена, они были несколько смущены, но мы пообещали, что все будет в рамках приличий (смеется, – Ред.).

В эпизодических ролях также появятся известные зрителям персонажи

Так как у нас только ведутся переговоры, я не буду сейчас называть имена. На одну из эпизодических ролей мы приглашаем человека, который весьма известен в глянцевой журналистике и светской жизни столицы. Между его обычной сферой деятельности и «Ментовскими войнами. Харьков» такая же разница, как между чулками и табельным «Макаровым». Больше сказать не могу, к сожалению.

Какая часть второго сезона снимается в Киеве?

В Киеве мы снимаем интерьерную историю и историю, которая не привязана к знаковым местам в Харькове. Какой смысл ехать в Харьков снимать сцену в лесу? Лес – он и в Киеве лес. Но для натурных съемок операторская группа выезжала в Харьков. Иначе было бы нечестно.

Про источник вдохновения

Мой источник вдохновения – это моя команда. Состав съемочной группы практически не изменился за много лет. И это тоже показатель. На «тарелке», когда обе группы собрались вместе, было ощущение, что я вернулась в семью, где бывает, конечно, всякое, но мы друг за друга горой. Ну и влюбленность, конечно, вдохновляет. Я тайно влюблена в Гордиенко (смеется, – Ред.), но его сердце отдано «Ментовским войнам». Впрочем, как и мое (загадочно улыбается, – Ред.).

Будет ли третий сезон?

Конечно, мы бы хотели, чтобы был и третий, и даже пятый сезон. Теперь все зависит от зрителей. В конце концов, всё, что мы делаем – мы делаем для них.

Напомним, производством сериала занимается 1+1 Production по заказу телеканала «2+2». Режиссеры: Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко. Продюсеры: Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Фото: Алексей Васкевич