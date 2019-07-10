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Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 405
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Успех «Ментовских войн. Харьков» не оценить невозможно. Премьера первого сезона, прошедшая в прошлом году, принесла каналу внушительные рейтинги. А уже в этом году повтор первого сезона едва не побил премьеру по цифрам. Так, летом этого года канал решил, что продолжению сериала быть. «Телекритика» отправилась на съемочную площадку, чтобы поговорить с креативным продюсером проекта Ларисой Марцевой.

В центре сюжета – уже полюбившиеся зрителям запутанные криминальные истории. В главных ролях все то же трио – Артем Позняк, Богдан Юсипчук и Сергей Листунов.

Юсипчук, Листунов, Позняк

Юсипчук, Листунов и Позняк репетируют сцену вместе со съемочной группой

В истории украинской версии российского сериала «Ментовские войны» подобное сохранение истории – в новинку. Ведь до этого каждый сезон начинался с совершенно другого: взять, к примеру, «Ментовские войны. Киев» (1+1 Production) или «Ментовские войны. Одесса» (производство «Киевтелефильм»). Менять локацию и главных героев, говорят создатели, пока не имеет смысла – актеры оказались по душе аудитории «2+2» – чему свидетельствуют цифры, которые сериал принес каналу.

Сегодня мы в селе под Киевом. Именно тут разворачиваются события одной из сцен. Пока актеры заняты репетицией текста и дублями, мы разыскали на площадке креативного продюсера проекта Ларису Марцеву, чтобы задать ей накопившиеся вопросы.

Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

Лариса Марцева, креативный продюсер «Ментовских войн. Харьков»

Феномен «Ментовских войн» заключается в слове «безопасность»

Ответ на вопрос, ради чего наши зрители смотрят «Ментовские войны», и простой, и сложный одновременно. Если начать с простого – то у каждого человека есть потребность в справедливости и уверенности в том, что все закончится хорошо. Даже если начиналось совсем плохо. И это принцип, которого мы придерживаемся в каждом фильме «Ментовских войн». Хотя высокая сериальная драматургия последних лет требует, чтобы в конце все умерли (улыбается, – Ред.).

Если говорить о сложном, то в нашем сериале мы апеллируем к базовым нуждам нашего зрителя (да и нашим собственным). Помните пирамиду Маслоу? Это иерархия потребностей человека. В основании – потребность в безопасности и защите, выше идут потребности в дружбе, любви, преданности и взаимовыручке. И на самой вершине – потребность в самореализации, развитии и росте. Наш фильм апеллирует именно к базовым потребностям. Потому что наши люди, в отличие от западного зрителя, не чувствуют себя в безопасности никогда. У нас нет социальных гарантий. Те, кто призван нас охранять, часто оказываются оборотнями в погонах. У нас по-прежнему существуют рэкет и рейдерство.  И, как это не пафосно звучит, жить страшно.

Герои Ментовские войны

Режиссер проекта Тарас Рыбальченко эмоционально показывает, как актерам придется играть в следующей сцене

«Ментовские войны» – это фильм о том, что выход есть всегда. Даже если все обстоятельства против. Для того, чтобы быть героем, не нужно обладать сверхспособностями – прожигать взглядом стены или левитировать. Нужно быть честным, порядочным человеком, который способен поставить интересы людей над своими собственными и идти навстречу своему страху. Наши герои – Гордиенко, Воронов и Харлей – именно такие. Они живые. У них есть слабости. Они совершают ошибки. Но они всегда побеждают. А еще, высшая ценность для них – настоящая мужская дружба. И, выключая телевизор после финальных титров, наш зритель чувствует себя в безопасности. На зло есть управа. Вор будет сидеть. Друзья всегда прикроют со спины. А любимая женщина будет ждать тебя, сколько нужно, пока ты спасаешь мир. В этом – секрет притягательности «Ментовских войн».

После первого сезона мы поняли, что наши герои настолько понравились зрителям, что про смену актерского состава речи не шло

В «Ментовских войнах. Харьков» идеально сложился ансамбль (трижды стучит по дереву, – Ред.).  Гордиенко в исполнении Артема Позняка – это глубокий аналитический ум, опыт и пренебрежение правилами.  Воронов – Богдан Юсипчук – здоровый прагматизм, надежность и к тому же он – красавчик.  Харлей – Сергей Листунов – бесшабашность, юмор, мощь и, неожиданно, печаль, скрытая под внешней бравадой.

Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

Пока за актерами не наблюдает режиссер, Богдан Юсипчук позирует нашему фотографу

На пробах мы составляли десятки вариантов ансамблей.  Как мы только не тасовали эту троицу (смеется, – Ред.). Мы меняли их и так и этак…  Потом вместе с продюсерами канала «2+2» сидели отсматривали все варианты. Тогда мы все сошлись на мнении, что именно между этими тремя актерами в кадре есть некая химия, они… как бы это сказать… взаимодополняемые.

Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

Финальная репетиция перед дублем

При адаптации мы вносим небольшие изменения в оригинальный сценарий

Но не потому, что нашей сценарной группе не хватает воображения придумать что-то свое. Просто это культовый сериал с определенными традициями, и мы стараемся им следовать, а не ломать. Хотя, конечно, мы делаем поправки на ментальность, временной срез, атмосферу. Оригинальная версия сумрачнее и холоднее. Питерский сплин, вечный дождь, туман и холод. У нас, если по ощущениям: «душный летний вечер, силуэты людей становятся зыбкими от горячего воздуха. Асфальт раскален. И солнце цвета спекшейся крови опускается за горизонт, чтобы уступить место ночи, под покровом которой творятся страшные вещи». Именно этой фразой начинается бриф для сценарной группы.

Марцева - ментовские войны

Лариса Марцева

Ну и Харьков, конечно, играет в «Ментовских войнах» далеко не последнюю роль. Прекрасный Харьков, город высоких технологий, рациональных людей и сильных страстей, накладывает свой отпечаток на нашу историю. Локации, специфические харьковские словечки… Какие-то отсылки к городским мифам. Там, где это возможно, мы вкрапляем реальные истории из жизни криминального Харькова и всегда приятно получать отзывы от харьковчан, которые говорят, что нам удалось в сериале передать дух восточной столицы Украины.

О выгорании сценаристов

Для меня этот сериал в какой-то степени парадоксальный и мистический. Я, как продюсер и сценарист, знаю, что, как правило, к шестому-седьмому сезону авторы начинают идеи высасывать из пальца, и это бывает невыносимо. Например, последние сезоны «Белых воротничков» смотреть невозможно, такие они пластмассовые. Когда «2+2» предложил нашему продакшну взяться за адаптацию 8 и 9-го сезонов, у меня были некоторые сомнения. Что еще может произойти с нашими героями такого, чтобы невозможно было оторваться от экрана?  Но случилось невероятное.  По общему мнению команды, которая делает «Ментовские войны. Харьков», эти два сезона – самые крутые в истории сериала. В чем секрет? Сценаристы те же самые. Персонажи те же самые. А история такая, что даже у меня, ветерана сериала, дух перехватывает. Возможно, какие-то сериальные боги покровительствуют «Ментовским войнам».

Марцева и мопс

Некий талисман у сериала все же есть — вот такой славный мопс

Все фильмы в этом жанре, стартовавшие с питерскими «Ментовскими войнами», – «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», например, – уже стали историей кино. «Ментовским войнам» удается держать аудиторию. И не только за счет старых фанатов. Из отзывов в Интернете, которые мы стараемся отслеживать, я знаю, что наш сериал с удовольствием смотрят женщины всех возрастов. Возможно, потому что он о настоящих мужчинах. И молодая аудитория смотрит – та самая, которой в силу возраста и интересов положено «залипать» на каких-нибудь фильмах о киберпреступлениях. Думаю, это потому, что «Ментовские войны. Харьков» – очень честный фильм, о том, что происходит в реальном, не вымышленном мире. В этом смысле МВ имеют прикладное значение. Например, учат, как поступать в тех или иных небезопасных ситуациях, связанных с криминальным миром или органами охраны правопорядка.

Во втором сезоне «Ментовский войн. Харьков» появится любовная линия

Ментовские войны

Для сериала сельский клуб превратился в администрацию

Любовь в ее романтическом значении – не для наших героев. Они к ней стремятся, но почти никогда не могут найти. Гордиенко «женат» на работе.  В одном из эпизодов он так и говорит своей маме, расстроенной тем, что сыну скоро сорок, а ни дома, ни семьи. Харлей в вечном поиске простой и доброй женщины, которая сможет принять его таким, каков он есть (спойлер – возможно, на этот раз ему повезет).  Но главная любовная нагрузка ложится на Воронова (Богдана Юсипчука), который после трагедии, которая произошла с его возлюбленной в прошлом сезоне, теперь всегда один. И это неправильно – ведь жизнь продолжается. Поэтому в новом сезоне мы решили дать Воронову шанс.

Юсипчук ментовские войны

Нам же Воронов про личную жизнь решил не рассказывать

Между героем Богдана Юсипчука и героиней Иры Гулей начнется «служебный» роман.  Кстати, Ира, как вы знаете, журналист «Сніданка з «1+1″», она снимает рубрику, в которой рассказывает про закулисье проектов: как снимают фильмы, сериалы, программы. В прошлом сезоне мы ей предложили роль оперативного сотрудника и аналитика отдела Гордиенко. В этом же сезоне героиня Гулей также будет выполнять обязанности «мента» и участвовать в спецоперации, поэтому сейчас она проходит курс обращения с боевым оружием. Пока не буду раскрывать всех секретов. Но когда мы сообщили Богдану и Ире, что их героев в новом сезоне ждет постельная сцена, они были несколько смущены, но мы пообещали, что все будет в рамках приличий (смеется, – Ред.).

В эпизодических ролях также появятся известные зрителям персонажи

Так как у нас только ведутся переговоры, я не буду сейчас называть имена. На одну из эпизодических ролей мы приглашаем человека, который весьма известен в глянцевой журналистике и светской жизни столицы. Между его обычной сферой деятельности и «Ментовскими войнами. Харьков» такая же разница, как между чулками и табельным «Макаровым». Больше сказать не могу, к сожалению.

Ментовские войны

Тарас Рыбальченко призвал нас брать пример с актеров и не раскисать в жару

Какая часть второго сезона снимается в Киеве?

В Киеве мы снимаем интерьерную историю и историю, которая не привязана к знаковым местам в Харькове. Какой смысл ехать в Харьков снимать сцену в лесу? Лес – он и в Киеве лес. Но для натурных съемок операторская группа выезжала в Харьков. Иначе было бы нечестно.

Про источник вдохновения

Ментовские войны

Пора перемещаться за съемочной группой в лес

Мой источник вдохновения – это моя команда. Состав съемочной группы практически не изменился за много лет. И это тоже показатель. На «тарелке», когда обе группы собрались вместе, было ощущение, что я вернулась в семью, где бывает, конечно, всякое, но мы друг за друга горой. Ну и влюбленность, конечно, вдохновляет. Я тайно влюблена в Гордиенко (смеется, – Ред.), но его сердце отдано «Ментовским войнам». Впрочем, как и мое (загадочно улыбается, – Ред.).

Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

Вот это уже стало быть похоже на настоящие «Ментовские войны»

Будет ли третий сезон?

Конечно, мы бы хотели, чтобы был и третий, и даже пятый сезон. Теперь все зависит от зрителей. В конце концов, всё, что мы делаем – мы делаем для них.

Полиция, но пожёстче: как «2+2» снимает продолжение «Ментовских войн. Харьков»

Лариса Марцева

Напомним, производством сериала занимается 1+1 Production по заказу телеканала «2+2». Режиссеры: Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко. Продюсеры: Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Фото: Алексей Васкевич

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