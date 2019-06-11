📈📺Телерейтинги: телеканал «Украина» возвращает свои позиции

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в начале июня.

Сериалы

ICTV

На прошлой неделе сериал «Пес» занял лидерские позиции в топе дня, принося «мужскому каналу» высокие рейтинги. Как мы помним, в конце мая в слоте 21:20 на ICTV располагалась 4-серийка «Проверка на прочность», которая также выводила канал в топ, получая в среднем за серию до 10% доли по аудитории 18-54. Четвертому сезону «Пса» повезло больше. Первая серия в понедельник, 3 июня, принесла каналу 12,2% по аудитории 18-54 и 13,4% по 18-54 (50k). На следующий день доля проекта по всей Украине упала до 11,9%, зато по большим городам интерес к сериалу вырос – 14,4%. Максимальные показатели по 18-54 (50k) у «Пса» вышли в среду – 15,3%.

Неплохими показателями отметился также сериал «Майор и магия» (вторник, 22:30) – многосерийка получила 11% по аудитории 18-54 (50k).

«Украина»

Если же сравнивать весенние показатели канала с тем, что «Украина» имеет сейчас, – можно смело заявлять о возвращении канала на прежние позиции. В первую очередь рост вовлеченности украинской аудитории в отношении канала связан с повтором сериала «Черная кровь» (будни, 22:00), который идет на канале еще с начала мая.

С первых дней сериал получает стабильно высокие показатели от 13% до 16,5% по аудитории 18-54. Прошлая неделя исключением не стала. К примеру, во вторник, 4 июня, показатели сериала по аудитории 18-54 составили 15,3%, по 18-54(50k) – 14,5%. В четверг распределение долей аудитории изменилось – 14,6% по 18-54 и до 15,7% по 18-54 (50k).

Также со средними показателями по недельной сетке в дневном прайме проходит сериал «Женский доктор» (четверг, с 15:40 до 19:00). По 18-54 многосерийка берет не более 10% доли, по 18-54 (50k) – не более 12%.

«1+1»

На «Плюсах» самыми высокими показателями на прошлой неделе отметились повторы сериала «Семейные мелодрамы». Так, в понедельник, 3 июня, документально-социальный проект в 13:50 получил по целевой аудитории 18-54 13,9% доли. В четверг в 14:00 доля проекта выросла до 14,6% по той же аудитории.

Вторую неделю «Великолепный век. Роксолана» (будни, 14:50) находится в топе в дневном прайме. Если еще двумя неделями ранее показатели проекта достигали максимальных 14% по аудитории 18-54, то уже на прошлой неделе в среду, 5 июня, доля проекта по той же аудитории достигла 15,8%. Показатели еще одного турецкого сериала «Моя чужая жизнь» пока остаются без изменений, не превышая 12% доли по 18-54.

Превысить 7% доли пока не получается у повторов «Школы» (среда, 22:50) по обеим аудиториям.

Доля сериала «Три дня до любви» остается на уровне 7% по аудитории 18-54 и 6% по 18-54 (50k).

СТБ

На прошлой неделе снизились показатели повторов двух праймовых сериалов СТБ «Скорая помощь» и «Разлучница». Так, сериал Максима Литвинова в 21:00 в понедельник, 3 июня, получил 4,9% по аудитории 18-54 и 6,4% по 18-54 (50k). До конца недели получить цифры выше у сериала так и не получилось. У «Разлучницы» (22:50) изменения более значительные. Например, если в понедельник сериал получил 4% доли по обеим аудиториям, то во вторник, 4 июня, доля проекта возросла до 7%.

ТЕТ

На прошлой неделе у ТЕТ наблюдался рейтинговый прорыв благодаря новым сериям сериалов «Однажды под Полтавой», «Село на миллион» и «Страна У. Танька и Володька». Праймовые показы премьер собирали до 8% доли. Так, в понедельник «Село на миллион» стартовал с показателей 6,1% по аудитории 18-54. Уже в среду, 5 июня, доля проекта по той же аудитории составила 6,8%.

«Однажды под Полтавой» в понедельник получил 4,9% по той же аудитории, на следующий день показатели сериала увеличились до 7,2%, в среду – 6,9%. Напомню, средние показатели доли по ТЕТ составляют от 4 до 5,2%.

«2+2»

Самыми высокими показателями на канале в летнем сезоне отличаются повторы «Ментовских войн. Харьков» доля проекта не падает ниже 5,5% по обеим аудиториям. Максимальные показатели у сериала на прошлой неделе были в четверг (20:30) – 6,5% по 18-54 и 7,4% по крупным городам.

Развлекательные проекты

«Новый канал»

На прошлой неделе свою сетку перестроил «Новый канал», переместив из прайма развлекательные проекты, такие как: «Ревизор: магазины», «Тайный агент» и его пост-шоу. В предпрайме также появились повторы проекта «Топ-модель по-украински». В вечерний же прайм канал поместил голливудские фильмы, которые всегда приносили «Новому» львиную долю аудитории.

Если еще на прошлой неделе обновленный проект «Ревизор: магазины» выходил в 19:00, то с 3 июня его трансляцию переместили на 6:10 (вторник – пятница), следом в 10:00 на канале стартует «Тайный агент», в 11:30 – его пост-шоу, в 13:20 – снова «Тайный агент» и в 14:50 – пост-шоу. С 16:30 до 21:00 – время для «Топ-модели». Если во вторник показатели после такой перестановки были достаточно низкими, как и двумя неделями ранее, не превышая 5% доли по обеим аудиториям, то уже в среду доля «Ревизора» подскочила до 7% по 18-54, а «Тайного агента» – до 8%, его пост-шоу – также до 7%.

«1+1»

Самое масштабное развлекательное шоу страны в эфире летнего сезона – «Голос. Діти» (воскресенье, 21:00) – стало терять показатели. Если двумя неделями ранее доля проекта составляла 13,3%, то на прошлой неделе – 12,6%.

«Лиге смеха» (пятница, 20:30) удалось повысить показатели. На позапрошлой неделе по аудитории 18-54 доля проекта составляла 7,6%, на прошлой – 9,6%. В 23:00 доля «Лиги» поднялась до 11% против 10,9% на позапрошлой неделе.

Немного удалось поднять показатели «Вечернему кварталу» (суббота, 21:40), доля которого стремительно упала после ухода Зеленского из команды. Если на позапрошлой неделе «Квартал» получил 12,9% по аудитории 18-54, то на прошлой – 13,6%. Правда, даже эти показатели не сравнятся с 22%, которые «Квартал» получал месяцем ранее.

«Украинские сенсации», в которых рассказывалось про 5-летний «дерибан» имущества экс-властями, на прошлой неделе получили 8,9% по аудитории 18-54 и 7,9% по аудитории 18-54 (50k).

ICTV

Dizel Show на прошлой неделе получил 11,7% по аудитории 18-54 и 13,5% – по 18-54 (50k) (пятница, 20:10).

Социально-политические проекты

Проект «Право на владу» возвращается к своим стандартным показателям – 7,8% по аудитории 18-54. В это время «Свобода слова» на ICTV наоборот сохраняет свои позиции – 6,3% по той же аудитории и 7,2% – по 18-54 (50k). Правда, возвращение «Главной темы. Выбор» на «Украине» не стало особо успешным, премьера обновленного проекта взяла 6,2% по аудитории 18-54.

Итоговые новости

Среди итоговых новостей «ТСН. Тиждень» утратил лидерские позиции по сравнению с позапрошлой неделей. Если тогда мы писали о 14,4%, то на прошлой неделе выпуск в воскресенье в 19:30 получил 12,6% по аудитории 18-54 (50k) и 12,2% – по 18-54. Лидером среди итоговых выпусков на прошлой неделе стали «Факты недели с Оксаной Соколовой» – 15% по аудитории 18-54 (50k), у «Итогов недели с Олегом Панютой» немногим меньше – 14,3% по той же аудитории.

Футбол

Пожалуй, отборочный турнир между Украиной и Сербией на Чемпионат Европы по футболу 2020 стал самой рейтинговой программой прошлой недели, принеся «Украине» 15,3% по аудитории 18-54 и 15,1% – по аудитории 18-54 (50k).

Что смотрели зрители с 27 мая по 2 июня – читайте ЗДЕСЬ.