📺📈Телерейтинги: когда зрители переключились с «Вечернего квартала» на Dizel Show

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория с 27 мая по 2 июня.

Сериалы

«1+1»

На прошлой неделе заметно подросли показатели турецкого сериала «Великолепный век. Роксолана» (будни, 14:10). Если еще двумя неделями ранее сериал собирал долю не выше 11–12%, то с середины мая показатели сериала поднялись до 14%. Так, в понедельник, 27 мая, показатели сериала по аудитории 18-54 составили 13,1% – средний показатель «Великолепного века» на позапрошлой неделе. Уже во вторник, 28 мая, доля сериала возросла до 14,4%. На следующий день показатели резко снизились до 11,4%, но уже к четвергу вернулись к 14,3%.

На фоне роста интереса аудитории к турецкому продукту увеличились показатели и у второго турецкого сериала на «1+1» – «Моя чужая жизнь» (будние, 17:10). Его показатели в среднем не превышали 12% доли по той же аудитории, но прошлая неделя стала исключением. Так, в четверг и пятницу, 30 и 31 мая, доля сериала поднялась до 12,9% и 12% соответственно.

Также с понедельника, 27 мая, на «Плюсах» стартовал повтор сериала «За три дня до любви» (2018). Повтор проходит в слоте 20:50–22:50. Показатели, правда, желают лучшего – доля многосерийки составила 5,6% по аудитории 18-54. Вторая серия взяла немного больше – 6%. Повысить вовлеченность аудитории удалось сериалу к концу недели – так, показатели «За три для до любви» вышли на цифру 7% доли. Максимальный охват был в четверг, 30 мая, доля сериала составила 7,4%.

Повторы «Школы» в вечернем прайме высокие показатели пока не собирают. Как и на позапрошлой неделе, доля показов не превышает 6% доли по аудитории 18-54.

СТБ

Думаю, зрители СТБ обратили внимание на внезапное исчезновение сериала «Джованни» из прайма. Напомню, комедийный ситком впервые вышел в эфир 20 мая в 21:00, а уже 27 мая сериал пропал из телепрограммы, зрители увидели только 8 серий из 30. Рейтинги проекта откровенно желали лучшего – на первой неделе показа доля «Джованни» не превышала 6%, иногда опускаясь до 3,6% по аудитории 18-54. Чтобы выяснить причину исчезновения сериала, «Телекритика» обратилась в пресс-службу телеканала, где сообщили, что переживать за «Джованни» не стоит, просто на СТБ немного изменили сетку, переставив сериал в новый слот и на другой сезон.

Вместо ситкома в вечернем прайме канал запустил повторы двух сериалов – «Скорая помощь» и «Жених» (2013). Первый из них (будни, 21:00) – адаптация американского сериала Emergency room, режиссером которого выступил Максим Литвинов («Крепостная») еще в 2013 году. Показатели повторов, кстати, оказались на уровне с премьерой ситкома и составили от 4–6% доли по аудитории 18-54. У «Жениха» (будни, 22:50, 23:50) ситуация из-за практически ночного слота оказалась лучше. Серии, выходящие в 23:50, собирают от 7–9% доли.

«Украина»

В «Телерейтингах» мы достаточно часто писали про спад телесмотрения сериалов от «Украины» в связи с тем, что главные конкуренты канала – «1+1» и СТБ – представили достаточно сильную сериальную сетку на весенний сезон. Как видим выше, премьеры окончились, а повторы пока собирают средние и ниже средних показателей. «Черная кровь» – тоже не новый для «Украины» сериал, который стартовал в эфире в начале мая. В первое время повторы сериала собирали 13% доли, но уже на позапрошлой неделе его показатели составили 16,5% по аудитории 18-54. На прошлой максимальные показатели многосерийки были в среду в 21:00 – 13,7%.

Также в предпрайме на «Украине» выходит повтор сериала «Женский доктор». Его доля в среднем пока составляет 8%.

ICTV

27 мая в эфире ICTV вышла четырехсерийка «Проверка на прочность» (2018). Сериал расположился в слоте 21:20 и с первой серии получил достаточно высокие показатели – 11,6% по аудитории 18-54 и 12,4 по 18-54 (50k). В дальнейшем показатели сериала стали падать – до 10,6% во вторник и до 8,3% в среду. Последняя серия взяла 9,6% по аудитории 18-54.

«2+2»

В это же время «2+2» решил провести эксперимент с повтором сериала «Ментовские войны. Харьков» (2018). И, как ни странно, на данный момент повторы приносят такие же показатели, как и премьерные серии, вышедшие в прошлом году. Так, в понедельник сериал получил 6,8% по аудитории 18-54. К концу недели показатели вовлеченности аудитории стали немного падать и подошли к цифре 5,1% в четверг. Учитывая, что средняя доля канала в 2019 году составляет от 4,4 до 5,7%, для «2+2» это достаточно хорошие показатели.

Развлекательные проекты

СТБ

Финал «МастерШеф. Профессионалы», пожалуй, стал самым громким событием прошлой недели. Ведь в победу молодого парня из Херсонской области, работающего бренд-шефом, мало кто верил. Финал кулинарного проекта, в котором победил Павел Серветник, получил средние показатели по каналу – 11,9% по аудитории 18-54 (50k). Напомню, средняя доля восьмого сезона проекта или первого сезона для профессиональных поваров составила от 10–12% по той же аудитории.

Также в сетке СТБ на прошлой неделе в прайме были замечены повторы таких проектов, как «ЭксперименТЫ» (среда, 19:00) – 3,5% по аудитории 18-54 (50k), а также «Цієї миті рік потому» (четверг, 19:00) – 6% по той же аудитории.

Высокими показателями отметился выпуск пост-шоу «Холостяка» с Розой Аль-Намри «Как выйти замуж» (пятница, 20:00). Программа, в которой обсуждалось, на самом ли деле Никита остался с Дашей, получила 9,3% по аудитории 18-54 (50k), уже в 22:50 доля программы возросла до 12,6%.

«1+1»

Самой громкой премьерой весенне-летнего сезона на «Плюсах» стал детский «Голос». Вторые слепые прослушивания, которые состоялись 2 июня, получили 13,3%, что на 0,5% ниже, чем было во время премьеры проекта на позапрошлой неделе.

Также не могу не отметить спад интереса аудитории к прочим развлекательным проектам «Плюсов», таким как: «Лига смеха», «Рассмеши комика» и «Вечерний квартал». В пятницу, 31 мая, по целевой аудитории 18-54 (50k) «Лига смеха» получила 7,6% (20:30), в 22:30 показатели увеличились до 10,9%, что на пару десятых доли выше, чем было на позапрошлой неделе.

У «Рассмеши комика» ситуация с показателями телесмотрения аналогичная. В субботу, 1 мая, выпуск получил 9,9% по той же аудитории.

Странная вещь на прошлой неделе произошла с «Вечерним кварталом». Напомню, 25 мая кварталовцы выпустили первый выпуск без участия Зеленского из Турции. Показатели программы буквально зашкаливали, принеся «Плюсам» 22,2% доли. На прошлой неделе охват телесмотрения значительно снизился – составив в предпрайме (16:30) 11,4% доли, а в прайме (20:40) – 12,9%.

Рост показателей наблюдается на проекте «Право на владу». На позапрошлой неделе по аудитории 18-54 политическое ток-шоу принесло «Плюсам» 8,1%, на прошлой – 13%. А вот «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) наоборот немного поубавили обороты – с 15% доли на позапрошлой неделе до 12,7% на прошлой.

ICTV

В то время как «Плюсы» разводят руками, ICTV решили перехватить часть аудитории у «1+1» благодаря главному конкуренту «Квартала 95» Dizel Show. На позапрошлой неделе показатели проекта по аудитории 18-54 (50k) составили 16,5%, на прошлой – 15,5% в 20:10 и 18,6% в 21:50.

У «Свободы слова» также наблюдается заметный рост. Если на позапрошлой неделе проект получил 7,6% по аудитории 18-54, то на прошлой эти показатели поднялись до 8,7%.

«Новый канал»

У «Нового» пока без перемен. У проектов «Ревизор: магазины» (понедельник, 19:00), «Тайный агент» (понедельник, 21:00) и его пост-шоу (22:00) в среднем 5,5% доли по обеим аудиториям. В дневном прайме «Эксы» по вторникам в среднем берут 4,9%, что немногим больше позапрошлой недели – 4,6%. У «Заробітчан» (вторник с 17:00 до 21:00) ситуация аналогичная – на прошлой неделе показатели повысились на 0,9% и составили в среднем 5,9%.

Третий сезон «Любви на выживание» тоже пока не блещет высокими цифрами. В среднем показатели проекта в слоте среды с 13:00 до 17:00 составили 6%. Максимальные показатели были в 15:00, когда проект по аудитории 18-54 (50k) получил 8,3%. На прошлой неделе самым лучшим среди развлекательных проектов на «Новом» стал повтор «Хто зверху?». Программа поднялась с 7,5% на позапрошлой неделе до 10% доли на прошлой по обеим аудиториям.

Итоговые программы

Конечно, в связи со сменой власти политика сейчас интересует, наверное, всех. Так, за последнюю неделю заметно возросли показатели у итоговых выпусков новостей на трех ключевых каналах – «1+1», «Украина» и ICTV.

По целевой аудитории 18-54 самыми высокими показателями отметился выпуск «ТСН. Тиждень», получив в воскресенье, 2 июня, 14,4% доли. «Факты недели с Оксаной Соколовой» и «События недели с Олегом Панютой» получили 12% и 12,3% соответственно. Если же брать аудиторию больших городов, то лучшей итоговой программой прошлой недели стал выпуск на телеканале «Украина», который получил 14% доли. ТСН и «Факты недели» по 18-54 (50k) получили 13,6%.

Что смотрели зрители 20–26 мая – читайте ЗДЕСЬ.