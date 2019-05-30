📺📈Телерейтинги: инаугурация, которая побила все рекорды

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в конце мая.

Инаугурация Владимира Зеленского

Процесс инаугурации будущего президента освещали, пожалуй, все каналы. Самой рейтинговой программой дня стал спецвыпуск ТСН, который стартовал на «1+1» в 9:00 и продолжался до 11:50. Он собрал самую высокую долю по аудиториям 18-54 и 18-54 (50k+) на украинском телевидении с начала 2019 года. Так, по аудитории 18-54 доля составила 38%, а по 18-54 (50k+) – 39,4%. В пиковые моменты доля программы достигала отметки в 44,1% (18-54) и 43% (18-54, 50k+). Общий охват спецвыпуска ТСН составил 4,75 миллиона зрителей. Кроме того, спецвыпуск ТСН активно смотрела аудитория в интернете – менее чем за двое суток он собрал более 2 миллионов просмотров на YouTube и возглавил вкладку трендов.

Самой рейтинговой программой дня стал спецвыпуск ТСН, который стартовал на «1+1» в 9:00 и продолжался до 11:50. Он собрал самую высокую долю по аудиториям 18-54 и 18-54 (50k+) на украинском телевидении с начала 2019 года

Как сообщили на канале, во время спецвыпуска ТСН, посвященного инаугурации президента, в самом эпицентре события работало сразу три съемочных группы ТСН – Ольга Кошеленко в Верховной раде, Александр Загородний на площади Конституции возле Мариинского парка и Алла Хоцяновская в правительственном квартале. Прямые включения из родного города нового президента Украины – Кривого Рога – делал корреспондент ТСН Антон Страшко. В студии работал Святослав Гринчук. Также на сайте TSN.ua происходила трансляция выпуска на жестовой речи.

Также высокими показателями телесмотрения 20 мая отметился вечерний итоговый выпуск ТСН в 19:30, который стал самой рейтинговой программой дня на украинском телевидении по аудиториям 18-54 и 18-54 (50k+). Так, по аудитории 18-54 рейтинг составил 5,1%, доля – 22,9%, а среди зрителей аудитории 18-54 (50k+) – 5,0% и 21,4% соответственно.

Общий охват всех выпусков ТСН в день инаугурации составил 8,9 миллиона зрителей (4+).

Следом за ТСН высокими показателями отметился спецвыпуск на «Украине», который разместился в слоте 9:30–11:00 20 мая. Его доля составила 11,5% по аудитории 18-54 и 12,8% (18-54, 50k+).

Пожалуй, больше всего программ, посвященных инаугурации, транслировалось в этот день в эфире ICTV. Уиренний слот программы стартовал со «100 минут с Оксаной Соколовой» в 7:10. Доля программы достигла пика телесмотрения к 7:30 – 11,3% (18-54) и 14,6% (18-54, 50k+). После 8:20 на проекте начался небольшой спад вовлеченности аудитории. Доля «100 минут с Оксаной Соколовой» упала до 10,9% по аудитории 18-54 и до 12% (18-54, 50k+). После итоговой программы в утреннем слоте расположился спецпроект, посвященный инаугурации – выпуск «Фактов» взял 9,7% (18-54) и 9,5% (18-54, 50k+).

Такой большой охват аудитории у конкурентов снизил показатели таких каналов как «СТБ», «5 канал», «UA:Перший» и «Прямий». Спецвыпуск СТБ (10:00-10:50) взял лишь 3,6% по аудитории 18-54. Следом расположился «Прямий», взяв 2,4% на выпуске «Репортера» в 11:00. У «UA:Першого» и «5 канал» доли были практически равны и составили 1,2% и 1% соответственно по аудитории 18-54.

Сериалы

«1+1»

Благодаря успешному освещению инаугурации, «1+1» сумел сохранить высокий охват аудитории практически на весь день. Так, турецкий сериал «Величественный век» получил 13,3% доли по аудитории 18-54. «Моя чужая жизнь» в 17:10 взял 11,6% по той же аудитории. Правда, повторы «Школы» пока не заходят. Если в понедельник, 20 мая, показатели в среднем составляли 8% доли, то уже к середине недели они понизились до 5%.

СТБ

20 мая в 21:00 на СТБ запустился долгожданный комедийный ситком «Джованни». Премьера сериала стартовала с показателей 6% по обеим аудиториям. На следующий день, 21 мая, вовлеченность аудитории стала стремительно падать, составив 3,6% по аудитории 18-54. В среду-четверг ситуацию удалось выровнять, вернувшись к стабильным показателям, составляющим пока около 6%.

После вечернего прайма СТБ поставил повтор сериала «Загадка для Анны» (22:50). Его показатели пока не превышают 5% доли по аудитории 18-54.

«Украина»

На прошлой неделе стремительно возросли показатели сериала «Белое-черное», который в повторе в прайме разместил канал двумя неделями ранее. Если в начале трансляции доля проекта составляла 12–13%, то к концу недели (16 мая) опустилась до 10%. Такие же показатели сериал сохранил и в понедельник, 20 мая. Но уже во вторник доля сериала скакнула до 15,5% по аудитории 18-54, в среду – до 16,5%. В четверг вовлеченность аудитории немного спала, составив 13,5%.

Развлекательные проекты и политические ток-шоу

СТБ

Самым громким событием прошлой недели стал финал «Холостяка» на СТБ. Так, выпуск от 24 мая взял средние по каналу показатели – 9,4% по аудитории 18-54 и 11,3% по аудитории 18-54 (50k+).

Успехом отметился предпоследний выпуск «Мастер-шеф.Префессионалы», который прошел в субботу, 25 мая. Его доля составила 11,5% по 18-54 (50k+). Также высокие показатели по той же аудитории получили выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» (воскресенье, 20:00) – 10,5% и «Один за всіх» (воскресенье, 21:00) – 10,5%.

«1+1»

На «Плюсах» на прошлой неделе стартовал вокальный конкурс «Голос.Діти». Премьера проекта в 21:00 получила 13,8% доли по аудитории 18-54 (50k+).

«Гроші» (понедельник, 22:40) взяли средние показатели – 12,6% по аудитории 18-54 и 10,1% по 18-54 (50k+). Не дотягивает по показателям пока «Ліга сміху» (пятница, 20:40). Развлекательный проект «Плюсов» на прошлой неделе взял 8,2% в 20:40 и к 22:40 показатели поднялись до 10,4%.

Заинтересованность аудитории «Плюсов» пока уверено сосредоточилась вокруг новых выпусков «Вечернего квартала», который уже выходит без участия Владимира Зеленского. Так, шутки «Квартала» в которых экс-коллеги Зеленского обещаю «если что подойдет не так, «зажарить» и Вову» получили на прошлой неделе (суббота, 21:30) 22,2% доли по аудитории 18-54 (50k+).

Социально-политическое ток-шоу «Право на владу» сохраняет свою аудиторию, конечно, на данный момент о 20% доли уже не идется, но 10,6% доли по аудитории 18-54 проект собирает. На прошлой неделе выпуск в четверг взял 8,1%.

«Украинские сенсации» (суббота, 20:20) на прошлой неделе получил 15% доли по аудитории 18-54 (50k+).

ICTV

Среди развлекательных проектов на ICTV самым смотрибельным уже какой сезон становятся «дизелианцы». Комедийный проект в прошлую пятницу, 24 мая, получил 16,5% по аудитории 18-54 (50k+).

Политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:20) на прошлой неделе получил достаточно высокие показатели по сравнению с прошлой неделей – 8,2% против 6,3% ранее. По аудитории 18-54 (50k+). И 7,6% по 18-54.

«Новый канал»

На «Новом канале» в дневном прайме успешно заходят повторы «Кто против блондинок» (четверг, 15:10), премьера которого состоялась осенью прошлого года. Так, по аудитории 18-54 на прошлой неделе проект взял 10% доли. Также по аудитории 18-54 отметились несколько проектов «Нового» – «Любовь на выживание» (среда, 13:30) – 8,6%, в 17:00 показатели проекта поднялись по аудитории 18-54 (50k+) с 7,6% в 13:30 до 9,4% в 17:00.

Повторы проекта «Хто зверху?» стандартно собирают по 7,5% по обеим аудиториям. Немногим хуже обстоят дела у «Заробітчан» ( вторник,17:00) и у «Эксов» (вторник, 13:20). Проект о поиске работы за рубежом берет 5% доли по аудитории 18-54 (50k+), у бывших меньше – 4,6% по той же аудитории. У проектов «Ревізор:магазини» (понедельник, 19:00), «Тайный агент» ( понедельник, 21:00) и его пост-шоу (22:00) берут в среднем 5% доли по обеим аудиториям.

Заглавное фото: Екатерина Медвидь

Что смотрели зрители 6-19 мая – читайте ЗДЕСЬ.