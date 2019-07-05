❤ Виктория Шульженко о смене целевой аудитории ТЕТ, осеннем сезоне и «суперженщинах» Украины

Обозревая телевизионные рейтинги в этом межсезонье, мы не раз обращали внимание на то, что сейчас у ТЕТа наблюдается своеобразный расцвет – новые серии «Однажды под Полтавой», «Страна У», «Село на миллион» собирают внушительные доли. К примеру, при средних показателях канала от 4 до 5,2% скетчкомы приносят от 6-7% доли, в некоторых слотах доли проектов приближаются к 11% по аудитории 18-54. Правда, так было не всегда. Возвращение «Богини шопинга» на экраны этой весной не принесло каналу высоких цифр. О работе над ошибками, а также о грандиозных планах на этот год «Телекритика» расспросила генерального продюсера телеканала ТЕТ Викторию Шульженко (Левченко).

Давайте начнем с промежуточных итогов. В весеннем сезоне вы решили вернуть исторический проект ТЕТ «Богиня шопинга». Несмотря на хорошую промо кампанию, показатели у проекта были достаточно низкими как для канала. Как вы для себя оценили возвращение «Богини» на экраны?

Если говорить про эфирные показатели – да, они были средними и ниже средних. Но мы были сильно удивлены тем, как проект зашел онлайн. Также одна из тенденций – то, что зрители, вспоминая проект, стали пересматривать старые серии на Youtube. Новый сезон у нас вообще – the highest ever. Общее количество просмотров серий нового сезона «БШ» на ютубе в период с 18 февраля по 10 марта равен 5 692 477 просмотров. И 1 серия нового сезона «Богини» 2019-го собрала 814 тыс. просмотров, тем самым попадала 2 недели подряд в тренды ютуб и стала самой просматриваемой серией БШ за все сезоны проекта.

Сейчас на экранах наблюдается то, что я называю «challenge нового времени». Ты вроде бы работаешь в традиционном телике, но параллельно с этим происходит еще ряд медиа процессов, которые заставляют тебя оценивать не только телевизионное смотрение, но и онлайновое. Сейчас мы пытаемся найти какой-то метод, при котором у нас «Богиня» сможет существовать дальше на ТЕТ. Как мы видим, для телика она показалась не до конца эффективной, но при этом лично я верю в ее потенциал и не хочу окончательно закрывать проект и ставить точку.

Почему низкие показатели? Отзывы от зрителей были хорошими. Никто нам не писал и не говорил: «Фу, это новый сезон. Мы его смотреть не будем». Нет, такого не было. Для себя я объясняю это так, что мы (телеканал ТЕТ, – Ред.) двинулись в чуть-чуть взрослее аудиторию, а продукт остался таким же, как и был. И таким образом он собрал свое максимальное количество молодой аудитории, но ее не хватило для того, чтобы принести нам те цифры, на которые мы рассчитывали.

О какой аудитории речь? Ведь еще до недавно целевая ТЕТ была от 18 до 25 лет.

Мы не будем работать для бабушек – уж точно (смеется). Это постепенный процесс, вызванный временем и потребностями рынка. Сейчас мы передвинули планку с 25 до 30 лет. И это круто, так как мы взрослеем вместе с нашим зрителем – мы говорим с теми же девушками, которым когда-то было 18, и они смотрели ТЕТ, теперь им – 28, и мы хотим быть интересными для них снова.

Кстати, первые изменения на канале вы уже увидите с осени: у нас обновится графика, слоган. Структура сетки не поменяется, но новые продукты зайдут.

Есть ли уже какие-то конкретные планы, как будете трансформировать «Богиню»?

Нет, это процесс. Мы уже обсуждали этот вопрос с Лешей (Алексей Гончаренко, руководитель Friends production, который занимается производством «Богини шоппинга», – Ред.), мы искали партнеров, искали пути, как мы можем оптимизировать производство. Возможно, стоит быть более социально направленными, возможно, стоит поработать с кастом – сделать так, чтобы, к примеру, одна девушка была бедной, а вторая – богатой.

И это получится «Панянка-селянка», которая отправилась за покупками?

А почему бы и нет? Это рабочая схема. «Панянка-селянка» показывает себя прекрасно, она вернулась в эфир. Осенью будет новый сезон обменов Украина-Польша. Мы очень довольны этим продуктом, да и в целом это один из самых долгосрочных продуктов, которые вообще у нас есть в эфире. И вообще это круто, когда есть бренд, и он живет с тобой не один год. Именно поэтому мы и решили в 2018 году вернуть «Богиню». Если мы найдем бизнес эффективные модели, как в дальнейшем использовать этот продукт, – сразу выпустим новый сезон (смеется).

Давайте перейдем к «СуперЖінке». Уместно ли будет сравнить этот проект по формату с «Супермамочками», которые выходят на СТС, и где вы до ТЕТ работали программным директором?

Нет. Давайте я лучше начну из предыстории. Когда-то в бородатом 2013 году мы встретились с Лешей Гончаренко в Каннах, и принялись обсуждать всяческие обмены в развлекательных проектах. Он мне увлеченно рассказывал о битве ресторанов, которые потом и сделали для «Плюсов», а я в ответ настаивала, что давай же сделаем «Мамочек». Мы даже сняли с ним тогда пилот, но на том этапе канал был не готов потому, что основным продуктом, которым пользовался СТС тогда, были не реалили, а сериалы. И только вскоре СТС перефокусировался и на реалити в том числе – к примеру, взяли и адаптировали The Biggest Looser. Прошло время, я ушла из СТС, пришла новая команда, достала наш пилот, заново переделала. Уже потом ко мне пришел Леша и сказал, что принесет бутылку шампанского – СТС заказывает второй сезон. Тогда мы с ним посмеялись, и через пару месяцев приходит он и говорит: «У меня есть идея для ТЕТ». Изначально эта идея была немного другая, чем то, что сейчас получилось по итогу. Теперь наших «СуперЖінок» уместней будет сравнить с «4 свадьбами» или со «Званым ужином».

Что конкретно вы изменили из российских «Супермамочек»?

Сложно сказать, что конкретно. Так как мы не брали конкретный продукт и не переделывали его. Ведь процесс разработки – это очень flexible штука. Мне нравится работать с продакшенами, которые понимают тебя с полуслова. Именно в процессе диалога с производителями возникают самые интересный мысли и идеи. На этапе идеи украинской «СуперЖінки» ребята принесли несколько разработок. Для нас было важно – сохранить фан. Поскольку если ты объясняешь, что этот продукт о роли женщине в обществе – ни один развлекательный канал под такое занудство не подпишется.

Для меня самое интересное в этом проекте было то, что было просто уникально наблюдать за необъятным количество стереотипов в женских головах

Второе опасение для меня заключалось в том, найдем ли мы достаточно подходящего каста. Ведь этот проект, как и «Панянка-селянка» либо «4 свадьбы» полностью заточены на каст. Помню, на первых порах очень было сложно снимать «4 свадьбы», ведь мы могли по 9 месяцев каст собирать (смеется). А мы не можем себе позволить иметь реалити в производстве целых 9 месяцев.

В «СуперЖінке» задача была даже немного сложнее, чем в «4 свадьбах» – нам нужны были противоположные типажи. Представьте, как неинтересно было бы смотреть проект, где были бы 20 карьеристок или 20 «яжематерей»? Поэтому в нашем проекте кого только не будет! Там и гадалки, и кармологи, и Instaблогеры, и любительницы ролевых игр (смеется).

Но суть у проекта останется та же? Женщины будут ходить в гости к друг другу?

Формально, да. Но, к примеру, если в России в проекте есть психолог, который бы оценивал поступки «мамочек», то у нас этого не будет. Вернее, психолог у нас будет, но он будет появляться на проекте очень эпизодично. Его миссия будет заключаться в том, что он будет давать советы со стороны, оценивать участниц, но при этом не принимать решения, кто из них супер, а кто – нет. Оценки будут ставить женщины женщинам. В «Супермамочках» также есть мораль – полезность, которую должна для себя вынести каждая зрительница. У нас такого не будет – мы решили не навязывать никому ничего, а кто захочет – сможет сам сделать для себя выводы.

Как в таком случае женщины могут оценить, кто из них «суперлюбовница», а кто «супермать»?

Суть в том, что у нас 20 участниц, и женщины сами будут выбирать, в какой категории им состязаться и доказывать другим, почему именно она в этом «супер». Мы выбирала как раз именно таких женщин, которые точно уверены в своих силах и готовы с пеной у рта доказывать свое превосходство.

Для меня самое интересное в этом проекте было то, что было просто уникально наблюдать за необъятным количество стереотипов в женских головах. Ведь у каждой участницы есть твердая уверенность в том, какая должна быть женщина. И как в зависимости от этого представления женщины строят свои отношения с мужем или партнером. Кто-то, как оказалось, предпочитает все по-старинке – муж голова, жена – шея, а кто-то предпочитает для себя более свободные отношения. И мне кажется, что это неимоверно интересно – наблюдать за тем, как кто строит эти отношения, как в них развиваются партнеры. Из проекта я вынесла много чего. К примеру, вы знали, что красные трусы на лампе – к деньгам? А я вот узнала (смеется).

Вторым новым проектом, о котором мы писали ранее, анонсируя новый сезон на ТЕТ, – были битвы отельеров.

Пока это только пилот, и мы его еще даже не сняли. Так что это только наши планы. Месяца два-три назад к нам пришел продакшн StarMedia с этой идеей. Сейчас все только на этапе кастинга. Думаю, это все, что я могу пока сказать об этом проекте.

Как вы ориентируетесь на тенденцию рынка – переход от производства развлекательных проектов на сериальное. В прошлом году вышли «Зірконавти», в этом – «Хамелеон».

Вы еще о «Вечеринке» второй забыли, которая прошла у нас просто прекрасно. У нас хорошее сотрудничество с Drive Production, которые, собственно, и занимались производством «Зірконавтов», а также «Однажды под Полтавой», «Танька и Володька». По цифрам – «Зірконавти» зашли не очень. Почему? Наверное, мы с создателями были чересчур увлечены юмором, а не фокусом на свою аудиторию. Если говорить просто – нам хотелось в тот момент хорошо поржать с космонавтов (смеется). В то время, как наша аудитория хочет простых и доступных историй, которые они могут прочувствовать, в которые они могут себя перенести. Как перенесли себя в космический шаттл? Сложновато, особенно, если ты живешь в Каменце-Подольском, например. Но все равно, я считаю, что продукт состоялся. У нас была очень крутая кампания по продвижению «Зірконавтов», когда мы возили этот шаттл по Киеву. И было это так:

По поводу «Хамелеона». Тут, как говорится, во время пути собачка могла подрасти. Процесс производства сериала длинный – в случае с «Хамелеоном» речь о 9 месяцах, так как это сериал по формату. Но как раз за эти 9 месяцев у нас и произошла та трансформация аудитории, о которой я говорила в начале. И к моменту, когда продукт был готов и вышел в эфир, мы стали активно перестраивать программную политику канала на аудиторию, которая чуть старше, чем была ранее на ТЕТ. И вот вышел такой miss match. Целевая «Хамелеона» – 18 лет, а сетка в целом – для тех, кому 25 и больше. А в плане взаимопонимания между людьми этих возрастных групп – бездна.

Вот с «Вечеринкой» у нас все прекрасно. Этой осенью ждите новый сезон. У нас в планах долгосрочное сотрудничество с Гариком Бирчей, и это сотрудничество подарит нам весной еще один новый сериальный проект. Это будет юмористический проект о директоре школы.

Это будет сериал?

Получасовая комедия – ситком. И это будет очень веселая комедия, но не буду продолжать, а то заспойлю (смеется).

Еще у нас по комедийному слоту уже снято скетч-шоу совместно с 1+1 Production о докторах – «Короли палат». Это будет такое себе совмещение горизонтально-вертикального сюжета. Мы начали снимать весной, а премьера будет этой осенью. Проект получился очень забавным. У меня есть уже два любимых персонажа – сексуально-озабоченная терапевт, которая пытается закадрить любого мужчину, который к ней приходит. Она реально профессионал в методах соблазнения (смеется). И второй персонаж – самый грустный в мире психотерапевт (смеется). К примеру, к ней приходят пациенты, она их слушает и отвечает: «У вас еще не страшно, а вот у меня… И начинает рыдать» (смеется). Там еще будет очень смешная палата рожениц. Не могу остановиться, так как некоторые скетчи мне уж очень нравятся. Мы для ТЕТа скетч-шоу не делали с 1+1 Production никогда ранее. Так что посмотрим, что получится.

Еще, кстати. Это осенью выйдет еще одна комедия от 1+1 Production под названием «Вторая жизнь Василины Павловны». Если коротко: она найдет миллион долларов, которые помогут ей изменить ее жизнь, но она их не потратит. Так как она Василина Павловна (смеется).

А что по стоимости производства?

У нас сериалити стоят так же, как и реалити – от 10 до 13 тысяч долларов. Мы тратим немного, да, но для нас главное – эффективно вложить средства.

Не могу не отметить, что сейчас достаточно успешно заходят новые серии «Однажды под Полтавой», «Страна У», «Село на миллион». Их доли зачастую выше, чем даже у повторов сериалов СТБ, «Нового».

Да, и это круто. Я связываю это с тем, что обычно после больших политических колебаний происходит трансформация человеческого сознания – когда в голове становится так много информации, что хочется просто взять и отплыть подальше в тихую гавань. Поэтому, мы как раз смогли создать ту непринужденную обстановку для зрителя, в которой ей стало комфортно. А то, что сейчас межсезонье – это тоже повлияло на наши цифры.

Сколько в сетке канала в этом году библиотечного контента?

Много – порядка 60%. Это все то, что крутится до прайма. Все наши проекты и новые сезоны мы производим для high seasons. По сути, у нас осенью запланировано производство для трех слотов. Слот 21 – это линейка Drive production, слот 20 – это наши комедии и 19 – это слот реалити. И за счет того, что у нас появилась эта комедийная линейка – у нас чуть увеличилось количество собственного производства.

Фото: Алексей Васкевич