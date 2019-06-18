📺📈Телерейтинги: заветная «Страна У» и где ее искать

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория 10–16 июня.

Футбол

Самой лучшей по телесмотрению программой на прошлой неделе стал отборочный матч на Евро-2020, в котором Украина обыграла европейских соперников со счетом 1:0. Трансляция матча моментально попала в топ дня, принеся «Украине» 19,1% доли по аудитории 18-54 и 18,2% по 18-54 (50k).

Сериалы

ТЕТ

Со стартом летнего сезона телеканал ТЕТ может смело конкурировать с «2+2» по охвату новой аудитории благодаря новым сезонам развлекательных скетчкомов. Речь об «Однажды под Полтавой», «Стране У» и «Селе на миллион». Уже вторую неделю три эти проекта приносят каналу подавляющую долю в сравнении с другими слотами.

Так, в понедельник, 10 июня, в 20:00 «Однажды под Полтавой» получил 4,3% по аудитории 18-54. В 21:00 «Село на миллион» – 6,7% по той же целевой аудитории. У «Страны У» (22:30) – 5,5%. В среду «Однажды под Полтавой» сравнял свои позиции, взяв 6,2% доли. Напомню, на прошлой неделе три скетчкома на ТЕТ также выходили в эфир, собирая в среднем 6–6,2% доли. Напомню, средние показатели доли по ТЕТ составляют от 4 до 5,2%.

«1+1»

С 10 июня на «1+1» стартовал 12-серийный сериал производства Film.ua «Когда прошлое впереди» (2016). В 20:40 проект стартовал с достаточно низких, как для «1+1», показателей – 6,6% по аудитории 18-54. Вторая серия, стартовавшая в 21:40, получила больше – 9,2% по той же аудитории. К среде показатели удалось повысить – в 20:40 серия получила 9,8%, в четверг – 8,1%.

Телесмотрение сериала «Школа» все снижается. На прошлой неделе многосерийке не удалось взять больше 5% доли по обеим аудиториям.

Также на прошлой неделе заметно понизились показатели турецкого сериала «Великолепный век. Роксолана». Так, в начале этого месяца сериал получал 12–15% доли по аудитории 18-54. На прошлой неделе в пятницу, 14 июня, показатели многосерийки упали до 9%.

«Украина»

Во вторник на «Украине» также стартовала архивная трансляция многосерийки сомнительного производства «Благие намерения» (2017). По данным сайта kino-teatr.ru, премьера сериала состоялась 18 сентября 2017 года на телеканале «Россия-1». Первая серия на «Украине» в 21:00 получила 10,2% по аудитории 18-54. В среду доля телесмотрения снизилась до 9,4%, в четверг – до 8,5%.

«Женский доктор» сохраняет свою долю в дневном прайме. На позапрошлой неделе, как и на прошлой, сериал собирал 10% доли, по 18-54 (50k) – не более 12%.

СТБ

Сериал «Разлучница» на СТБ в понедельник, 10 июня, взял 6,1% по аудитории 18-54. У «Скорой помощи» показатели меньше – 5,1% (четверг, 21:00).

В пятницу с 15:10 до 19:40 канал показал повтор 4-серийки «Снайперша» (2017). Максимальные показатели повтора достигли в 18:00, когда доля сериала составила 7% по аудитории 18-54 и 10% по 18-54 (50k).

В субботу с 19:00 по 23:00 СТБ запустил еще один повтор 4-серийки «Кафе на Садовой». Максимальные показатели доли сериала были в 21:00 – 6,2%.

ICTV

Стабильно высокие показатели уже третью неделю каналу приносит сериал «Пес». Во вторник показатели сериала по аудитории 18-54 составили 13,3%, в больших городах – 15,7%. В среду показатели по обеим аудиториям были 15%. В четверг доля по Украине упала до 14,7%, в больших городах поднялась до 15,5%.

«2+2»

Повтор «Ментовских войн. Харьков» стабильно приносит каналу в среднем 6,5% доли. Пик смотрения на прошлой неделе пришелся на вторник (20:30), когда сериал по аудитории 18-54 получил 7,9%.

Развлекательные проекты

«Новый канал»

На «Новом» после перестановки сетки показатели утреннего и дневного прайма, который теперь наполняют повторы главных проектов канала – «Ревизор», «Тайный агент», его пост-шоу и «Топ-модель по-украински», – достаточно нестабильны. Если во вторник, 11 июня, «Ревизор: магазины» в 8:00 получил 8% доли по аудитории 18-54, то в среду показатели упали до 4,8%.

У «Тайного агента» (10:10) с 7,6% – до 5%. У пост-шоу (11:30) с 7,6% во вторник до 4,2 в среду. У второго выпуска повтора пост-шоу «Тайного агента» (14:40) ситуация была противоположной. К примеру, во вторник его показатели составили 4,6%, а уже в среду – 6%. А по аудитории 18-54 (50k) доля выпуска приблизилась к 10%.

Кому точно не удается взять повтором – «Топ-модели по-украински» (16:20). Вне зависимости от слота выше 5% доли по обеим аудиториям проект пока не получает.

«Интер»

На прошлой неделе самые высокие показатели среди проектов канала получил «Следствие вели с Леонидом Каневским». Во вторник программа про «Сыворотку правды» (23:00) взяла самые высокие среди остальных выпусков показатели – 13,4% по 18-54 (50k). В четверг лучшей программой среди выпусков стала «Любовь зла» – 10,7% по той же аудитории.

«1+1»

На «Плюсах» пятничные выпуски «Лиги смеха» немного прибавили по цифрам. На позапрошлой неделе выпуск от 20:30 получил 9,6%, на прошлой – 11% по аудитории 18-54. В 22:30 наоборот: на позапрошлой неделе – 11%, на прошлой – 10,3%.

У «Вечернего квартала», кажется, кризис. Если на позапрошлой неделе субботний выпуск (21:40) получил 13,6%, на прошлой – 11,6%. В слот 18:30 в субботу вернулся развлекательный проект «Рассмеши комика. Дети», который получил 8% по целевой – большие города.

«Украинские сенсации» сохраняют свои показатели на уровне с позапрошлой неделей – 7,9% по 18-54 (50k).

Фурор на прошлой неделе произвел выпуск «Світського життя», в котором Катя Осадчая поделилась эксклюзивом о тайной женитьбе Дмитрия Комарова и «Мисс Украина – 2016» Александры Кучеренко. Выпуск получил 14,6% по аудитории 18-54 и 15,4% по 18-54 (50k).

Последние слепые прослушивание на детском вокальном конкурсе, которые состоялись в это воскресенье, 16 июня, получили 12,5% по обеим аудиториям.

«Украина»

На прошлой неделе в субботу телеканал выпустил повтор уже закрытого проекта «Шоу братьев Шумахеров». Выпуск в 21:00 получил достаточно низкие показатели – 8,4% по аудитории 18-54(50k).

«Без паники» (вторник, 23:20) – 8,1% по той же аудитории.

ICTV

Если «Вечернему кварталу» с телесмотрением пока не везет, «Дизель шоу» подобное не грозит. На прошлой неделе проект получил 16,7% по аудитории 18-54(50k).

Также высокими показателями на прошлой неделе отметился выпуск «Антизомби» – 12,5% по аудитории 18-54.

Политические ток-шоу

Самые высокие показатели среди политических проектов у «Права на владу».

Выпуск в четверг на «1+1» получил 11,6% по аудитории 18-54 (50k) и 10,1% по 18-54. Спецпроект «Свободы слова» по представлению партий, которые досрочно идут на выборы много пока не приносит. На прошлой неделе выпуски проекта выходили не только в понедельник, но и во вторник в то же время. Первый выпуск получил по целевой (18-54) 4,8%, вторничный – 3,8%.

«Главная тема. Выбор» немного теряет. На позапрошлой неделе проект взял 6,2%, на прошлой – 5,2%.

Что смотрели зрители с 3 по 9 июня – читайте ЗДЕСЬ.