❤Алексей Дурнев: «Я повзрослел, но таким же едким и остался»

Алексей Дурнев – загадка украинского шоу-бизнеса. Его можно или любить, или ненавидеть. Слава к молодому ведущему пришла после выхода проекта «Дурнев +1» на ТЕТ, после чего последовала премьера «Богини шопинга» – и снова успех. На волне популярности Дурнев даже пытался стать народным депутатом, но с политикой у шоумена не сложилось.

Вернулся Алексей лишь в прошлом году и, похоже, с массой новых сил: по городу мелькали билборды с изображением доктора Дурнева, который против медицинской реформы, а вскоре на канале YouTube вышли два ярких проекта – «Дурнев смотрит сторис» и «Дурнев портит все» (для тех, кто не видел, это некое возвращение «Дурнев +1»). И это еще не все. Уже 14 февраля на экраны выходит нашумевшая лента «Продюсер», где в одной из главных ролей появится Леша Дурнев, а 18 февраля на ТЕТ – грандиозное возвращение «Богини шопинга».

Где был Дурнев после 2014 года?

В этот период мы плотно работали с каналом «НЛО». В проекте «Пробуддись» у меня была не только продюсерская функция, я там был и ведущим. Мы выпустили 400 эпизодов этого шоу. И я не раз слышал и продолжаю слышать лестные отзывы о нашей работе. Но, конечно, в то же время у меня не было большого количества предложений от телеканалов, и вся моя деятельность была в тот период напрямую связана с каналом «НЛО».

Сколько сегодня можно заработать на влогах?

Сейчас рынок сильно меняется, ведь еще год назад очень крупные суммы блогерам выплачивали беттинговые конторы, и это было основным источником дохода для многих людей из этой сферы. Но сейчас YouTube изменил правила и начал удалять каналы за размещение рекламных ставок на спорт.

Что, например, и произошло с шоу GazLive на канале Gazgolder, принадлежащем Васе Вакуленко. Это шоу недавно было удалено, несмотря на то, что там были миллионы просмотров. И все из-за наличия рекламы ставок на спорт. Из-за этих перемен цены на рынке сильно снизились.

Насчет заработка, мне сложно назвать точную сумму. Но в среднем, если твои ролики набирают по 300–500 тыс. просмотров, то каждую рекламную интеграцию можно продавать от $3000.

Для создания самого канала молодому блогеру нужно не так уж много: камера, микрофон, если это шоу за столом – то два источника света (софтбокса) и, естественно, голова на плечах. Все зависит от того, какого именно масштаба и формата планируется шоу. Но, в любом случае, я думаю, что на старте в $1000 можно уложиться.

Самое странное предложение работы, которое смог вспомнить Дурнев

Я в жизни занимался многими вещами и время от времени мне поступают какие-то региональные политические заказы. Например, человек пишет: «Я из Закарпатья, у меня есть нерешенный вопрос с начальником пограничной службы. Не могли бы вы поехать и разобраться с этим?» Я, конечно же, никуда не еду и ни с кем не разбираюсь, потому что это, хоть и очень интересно, но очень опасно.

Как Дурнев в далеком 2011 году попал в «Богиню шопинга»

Когда я пришел на съемки пилотного выпуска этого проекта много лет назад, ребята никак не могли найти подходящих комментаторов с хорошим чувством юмора. И после нескольких неудачных попыток найти действительно смешного комментатора им подвернулся я и начал юморить. Как-то так просто все и получилось.

Из самого яркого со съемок, я помню, что у нас был какой-то спецвыпуск и там у меня была задача ходить по торговому центру вместе с участницей. А эта участница вела себя довольно развязно и вульгарно, так что прямо запала мне в память.

Уговаривали ли Дурнева вернуться в «Богиню шопинга» в 2019 году?

Нет, меня совсем никто не уговаривал. Я очень люблю эту программу и прямо кайфую на съемках. Съемочная группа с прошлых сезонов практически не менялась, так что это все мои старые друзья и нам очень комфортно работать вместе.

Что изменилось в Дурневе и в проекте за эти годы тишины?

Архитектура программы несколько изменилась, хотя точки, которые всегда были интересны зрителям, остались. Насчет образа эксперта – я, пожалуй, повзрослел, но таким же едким и остался.

Дурнев описывает украинскую моду одним словом

Одним словом у меня вряд ли получится это описать. Но мне кажется, что за последние 10 лет все очень сильно изменилось. Я не слежу за высокой модой, но мода уличная, молодые небольшие бренды – это то, что сейчас демонстрирует настоящий прорыв. Мне кажется, наша мода сейчас переживает настоящий ренессанс. И это очень классно.

Почему решили выпустить «Дурнев портит все» на YouTube, а не на телеканалах?

По поводу этого проекта я не разговаривал ни с одним телеканалом. Мне гораздо удобнее работать в формате YouTube. И я вообще жалею о том, что, будучи одним из первых в Украине людей, создавших популярный на YouTube проект, я бросил этим заниматься и с 2014 по 2017 год вращался на орбите телевидения. Теперь приходится многое наверстывать.

Для меня ключевая разница здесь состоит в том, что на YouTube – больше свободы. Когда какое-то шоу показывают на телевидении, его посмотрят миллионы зрителей, да, но при этом над ним будут работать сотни человек. Когда ты делаешь что-то в сети, это тоже могут посмотреть миллионы, но при этом сам продукт можно сделать своими силами, не чувствуя никакого давления, и в перспективе – ты сам продолжаешь контролировать свой проект.

А насчет денег – я работаю при поддержке PokerMatch, и сейчас выплаты от спонсоров вполне могут конкурировать с гонорарами от телеканалов.

Во сколько обошелся проект «Дурнев портит все»?

Проект «Дурнев портит все» делали я и мой компаньон Дима Шибаев. Дима отвечает в основном за всю творческую часть. Хотя в этом проекте при съемках у нас было такое количество работы, что мы вдвоем заменяли собой полноценную команду в 10 человек. Так что мы оба исполняли очень много функций. А вот стоимость проекта – это коммерческая тайна.

Как Дурнев попал в кино и с какими сложностями столкнулся, работая над «Продюсером»?

Я вообще довольно закрытый человек, поэтому для меня самым сложным было найти общий язык с моими партнерами по площадке. Открыть для себя всех этих людей, подружиться с ними и научиться поддерживать друг друга – это и было самым увлекательным.

Почему стоит пойти на этот фильм?

Потому что вы до конца не будете понимать, что же на самом деле происходит с героями. Это один из тех фильмов, в которых все выясняется в самом конце.

А что с украинским кино в целом?

Знаете, сейчас принято ругать украинский кинематограф за низкое качество продуктов, шаблонность и склонность к копированию. Но ведь наш кинематограф еще более молод, чем украинский шоу-бизнес и даже мода. Это творческое явление, которое тоже должно пройти путь становления.

Если вы сейчас вспомните украинскую авторскую музыку 1990-х годов, то она была, скажем, на зачаточном этапе. А сейчас у нас есть масштабный пул артистов, которых знают и любят далеко за пределами страны. Для такого скачка шоу-бизнесу потребовалось 27 лет.

Нашему же кинематографу сейчас от силы лет 10. И я очень рад тому, что сейчас с ним происходит и какое количество фильмов снимается. Конечно, есть прогресс, и он виден не только мне. Поверьте, лет через 10–15 наш кинематограф утрет нос всей зарубежной индустрии.

Минутка о планах на будущее

Мы будем пробовать запускать разные форматы на YouTube. Прямо сейчас мы запустили новый проект «Лайк не глядя», где мы попытались возродить традицию рассказывания анекдотов, как бы это странно не звучало.

Мне кажется, у этого направления есть потенциал. Сейчас в разработке еще несколько форматов, так что подписывайтесь на мой канал, и скоро сами все увидите. Насчет кино – пока не ясно, возможно, будет вторая часть «Продюсера». Скоро мы об этом узнаем.

Совет от Леши Дурнева для вдохновения

Мне сложно сказать, что меня вдохновляет. Давайте я лучше вам посоветую мини-сериал. Это проект «The End of the F***ing World», состоящий из восьми серий. Я посмотрел его за один день, на следующий день пересмотрел, а еще через два дня пересмотрел снова. Так что он меня, пожалуй, очень вдохновил.