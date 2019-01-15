ТЕТ готовит молодежный сериал о сложностях взрослой жизни

События сериала завязаны вокруг хостела под названием «Хамелеон», в котором живут и работают главные герои. Одна из них – девушка Зоя, которая приехала в Киев защищать диссертацию. Но вместо этого она оказывается в публичном доме, а вскоре получает обвинения от полиции в его содержании.

В полной растерянности Зое удалось вспомнить единственного знакомого человека в Киеве. Они встречались с Сашей несколько лет назад. Парень владеет хостелом, а значит девушка может скрыться в безопасном месте, хотя бы ненадолго. Зоя давно фантазировала, как они вновь встретятся, ведь расставание, как она считала, было ошибкой. Но бывшая возлюбленная не может узнать хорошо знакомое лицо. Оказывается, Саша попал в аварию и ему пришлось сделать пластическую операцию, а память восстановить не удалось .

Саша, утратив свое прошлое, видит в Зое спасательный круг. Встреча дарит надежду вспомнить, кто он на самом деле. И это его самое заветное желание. «Выйдет ли у Саши вспомнить свою прежнюю жизнь и удастся ли Зое очистить свое имя от всех обвинений – зрители узнают в процессе просмотра», – интригуют на ТЕТ.

К слову, роль Зои исполнила Полина Фролова, а роль Саши – Кирилл Горолюк. Производством сериала занималась «Студия Пилот» по заказу телеканала ТЕТ.

20 серий детективной истории можно будет посмотреть на телеканале ТЕТ уже в феврале по будням в вечернем слоте в 22:00.