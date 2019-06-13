💅 В августе ТЕТ запустит реалити о суперженщинах из Украины

Телеканал сообщил о том, что прямо сейчас проходят съемки знакомого нам проекта «4 свадьбы». «В новом сезоне вы увидите самые разнообразные свадьбы: традиционные и тематические, масштабные и уютные, сельские и городские», – интригует ТЕТ, добавляя, что новые серии «4 свадеб» стоит ждать уже в осеннем сезоне.

Следом – продолжение еще одного родного для ТЕТ проекта «Панянка-селянка», который также сейчас находится на стадии съемок. В новом сезоне меняться жизнями будут девушки не только из разных слоев, но и из разных стран. Украинские селянки отправятся вкушать польскую городскую жизнь, а панянки из Польши испытают себя украинским селом.

Но самое интригующее, пожалуй, вот что. Как сообщил телеканал, уже в августе появится реалити-шоу «СуперЖінка». Съемки проекта уже закончены и сейчас реалити готовят ко встрече со зрителями. Согласно формату, каждую неделю проект будет рассказывать истории 4 женщин, которые будут состязаться за звание лучшей хранительницы домашнего очага. Правда, на этом подробности пока заканчиваются. Все остальное, обещает ТЕТ, мы узнаем вскоре.

Также на ТЕТ запустят шоу о гостеприимстве и состязаниях лучших отельеров страны. И тут может попробовать себя любой желающий – кастинг все еще продолжается. В рамках проекта ТЕТ планирует посетить каждый уголок Украины и найти самую уютную атмосферу, самые вкусные и изысканные блюда и самые чистые и комфортные номера, чтобы показать всей стране.

Чтобы подробней узнать о телесмотрении ТЕТ – читайте наши «Телерейтинги».

Фото: ТЕТ