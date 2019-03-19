💐 Тала Пристаецкая: итоги «Крепостной» и реинкарнация по-корейски

Про «Крепостную» было написано немало. Даже мне удалось в один солнечный день в центре Киева застать разгар съемок костюмированной драмы и узнать, чем вдохновлялись и с какими сложностями столкнулись съемочные группы СТБ и FILM.UA, работая вместе над проектом. Первый сезон сериала однозначно себя оправдал – о чем свидетельствует доля проекта, которая в четверг, 14 марта, составила 23,8% по аудитории 18–54 (50k). Надеюсь, второй сезон, который СТБ поставил в осенний телесезон, не разочарует.

А пока мы томимся в ожиданиях, гадая о дальнейшей судьбе Катерины Вербицкой, креативный продюсер СТБ Тала Пристаецкая погрузилась в подготовку нового сериала «Женатики», который выйдет в эфир в преддверии Нового года.

Чего хочет украинский зритель?

Если говорить про отечественный кинематограф, то украинскому зрителю в принципе не хватает качественного, жанрового продукта по всем направлениям. Об этом свидетельствует успешность сериалов, которые в последнее время выходят на украинском ТВ. Украинскому зрителю не хватало красивой костюмированной драмы – о чем говорит успех «Крепостной» на СТБ. Зрителю не хватает драматической истории про любовь – «Тайная любовь» («Украина»). Поэтому мне сложно сказать, на какой жанр у украинского зрителя сейчас спрос. Мне кажется, у него в принципе сильный спрос на качественный продукт отечественного производства, на прототипы, с которыми зритель сможет себя идентифицировать.

Мне кажется, что должно пройти много времени, прежде чем мы сможем говорить о нехватке определенного жанра. Лично мне очень не хватает антиутопии. Но тут нужно понимать, что это не рождается на пустом месте, и чтобы сформировать спрос на нишевые жанры, нужно удовлетворить запрос более массовый – я говорю о мелодраме, драме. Ведь мы же развиваемся вместе со зрителем, мы наблюдаем за тем, как зритель потерял интерес к продуктам а-ля просто заполнить слот, ему нужен, повторюсь, качественный контент и национальный, и зарубежный.

Как сейчас (после трансформации) выглядит продакшен СТБ, занимающийся съемками сериалов

Мне сложно подробно ответить на этот вопрос. Но, насколько я знаю, Vaverka production остается аффилированной структурой в медиахолдинге, которая производит контент, как для нашего канала, так и для рынка. В целом иерархия в нашем продакшене по сериальному производство только выстраивается, но в любом случае, весь продакшен будет подчиняться Владимиру Локотко, как и все телевизионное производство. Также сейчас много чего отдается на outsource благодаря креативным продюсерам канала, но это уже часть не продакшена, а часть вещания – направление Development, который возглавляет Дима Кицай.

Сколько часов сериального контента вы сняли для СТБ на этот год

Мы сняли 48 часов «Крепостной» и 4 часа «Женатиков» – вот уже 52 часа. Знаю точно, что у Vaverka production в этом году будут большие истории и очень много часов было снято на outsource. Татьяна Гнедаш сейчас тоже активно занята в производстве, плюс – второй сезон «Ничто не случается дважды» Оксаны Байрак и FILM.UA. Еще сейчас очень много чего пишется на будущее.

Почему решили разделить «Крепостную» на два сезона

Изначально сценарий и писался на два сезона по 24 серии. А снимали все одним заходом без перерывов – как, в принципе, делают все. Когда уже продукт был готов, канал стал решать, как будет лучше, – запустить сразу два сезона или разделить их. Пришли к мнению, что «Крепостная» может стать событием и весной, и осенью. Цифры первого сезона это подтверждают.

Ведутся ли разговоры сейчас на канале о третьем сезоне «Крепостной»?

Я бы очень хотела третий сезон, но тут нужно понимать, что производство такого длинного костюмированного сериала – это подвиг для любого канала, поэтому так просто вопросы о продолжении подобных историй не решаются. Ведь, как вы помните, производство «Крепостной» на СТБ заняло двухгодичный цикл. Так что посмотрим.

Предупреждали ли вы актеров заранее, что сериал может иметь продолжение?

Да, конечно. У нас со всеми актерами сохранились хорошие отношения, в том числе на уровне договоров.

Удалось ли вам продать «Крепостную» или ее формат за рубеж?

Хороший вопрос. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем рассказать об этом. Так как «Крепостная» – это совместный продукт СТБ и FILM.UA, и всеми вопросами дистрибуции занимается FILM.UA. Так что уверяю, вскоре все станет известно.

Сейчас вы занимаетесь «Женатиками». Почему канал выбрал именно этот корейский формат?

Корейская история на самом деле в разы больше, чем наша. В оригинале – это большая история про реинкарнацию, путь, который преодолеют две души в разные времена. Она очень завязана на местных верованиях, корейской ментальности.

Этот формат был куплен достаточно давно и достаточно эмоционально, я бы сказала. Потому что в этой истории был эпизод, который очень поразил в свое время Сергея Назарова (заместитель главы правления и программный директор телеканала СТБ, скончался в 2017 году. – Ред.) и он предложил нам подумать про адаптацию. Этот эпизод был следующим: после смены тел мужчина беременеет в теле жены и рассказывает о своих чувствах. И нам тогда показалось, что это очень интересно. Но, после этих разговоров прошло немало времени, и идея снять «Женатиков» отложилась в долгий ящик, так как у нас было много проектов, которые не могли ждать, например, «Крепостная».

Когда уже «Крепостная» вышла на финишную прямую, мы вспомнили о «Женатиках», я пересмотрела оригинал, после мы встретились с программным директором и обсуждали, в каком ключе нашему зрителю будет интересна эта история. Вывод была такой: нам нужна история не про реинкарнацию, а про современность, про человека, который находится в кризисе отношений, и которому сложно справиться со всем происходящим без такой вот волшебной помощи. (Смеется.) Вот, по сути, так и родилась идея создать наших 4-серийных «Женатиков». Дальше мы уже обсудили нюансы с нашим автором Олей Кржечевской и приступили к работе.

Формат о смене тел относительно не новый – в США и в России уже выходили фильмы на эту тему. Не боитесь сравнений?

Мы смотрим на это реалистично. Скорее всего нас будут сравнивать с «Любовь-морковь» Александра Стриженова. Но у них это больше авантюрная комедия, у нас – драмеди, когда драматические моменты будут идти параллельно со смешными. И у нас акцент делается на том, что это все о переживаниях, про возможность посмотреть на себя со стороны.

О главных актерах в «Женатиках»

Слава Довженко – это наш дримкаст. (Смеется.) Мы, когда думали про главного героя, представляли только его. Наши требования были такими, что нам хотелось видеть мужественного, маскулинного типажа, который на экране смотрится как абсолютный мужчина, но при этом смог бы сыграть женщину, которая якобы вселилась в его тело.

Что насчет Веры Кобзарь? Она у нас была в первом пуле предложений, плюс, с ней хотел бы поработать наш режиссер-постановщик проекта Антон Щербаков («Коли ми вдома», «Сдается домик у моря», «Орел и решка»). Так что сомнения были, но после кастинга мы поняли, что она – наш идеальный кандидат. И, соединив Славу и Веру на площадке, мы поняли, что они идеально дополняют друг друга – у них обоих получалось быть, как и суперженственными, так и маскулинными, и при этом не пародируя друг друга, а проживая эти измененные состояния вместе.

О команде, которая работает над «Женатиками»

Съемки еще не закончились. Всего у нас 19 съемочных дней. Что касается команды: в пиковые моменты она насчитывала 60 человек, а так меньше – около 40.

О планах на будущее

В первую очередь я сейчас мечтаю выдохнуть. (Смеется.) Потому что марафон «Крепостной» перешел в марафон «Женатиков», и теперь я хочу марафон «выходные». (Смеется.) Так что после постпродакшена я обязательно возьму себе отпуск. Но кроме этого, конечно, есть несколько историй, которые уже много лет сидят в голове, и мне их очень хочется реализовать – это как небольшие истории про события современности, так и исторические, а не просто костюмированные задумки. Так как есть очень много всего интересного в истории Украины как государства в ХХ столетии и вот лично мне в эту сторону хочется немного глубже копнуть, а там посмотрим. (Смеется.)