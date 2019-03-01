⚡📷 Телеканал СТБ приступил к съемкам новогодней сетки

В последние дни зимы СТБ приступил к съемкам новогодней 4-серийной лирической комедии, которая выйдет в эфир канала в конце года. В сериале рассказывается история, которая происходит под Новый год с одной семьей. Брак двух когда-то любящих людей распадается. Их отношения пытается спасти сын, загадав одно желание. Новогоднее чудо не дремлет – услышав это желание, оно устраивает паре большое испытание, меняя их телами.

«Нам хочется снимать истории про вещи, которые меняют людей и мир к лучшему. В каждом проекте это по-разному происходит. История «Женатиков» о том, как люди смогли правильно воспользоваться удивительным шансом, который дала им жизнь, или новогоднее чудо. Кстати, работа над поиском названия еще продолжается, в скором времени мы его озвучим», – комментирует креативный продюсер проекта Тала Пристаецкая.

Главные роли в сериале сыграют Вера Кобзарь и Вячеслав Довженко.

«Идея не нова, но мне понравились сценарные решения. Я приверженец семейных ценностей, а в сериале заложена очень хорошая мысль – будучи долгое время в браке, люди перестают друг друга слышать, понимать, и с годами жизнь превращается в механический процесс. Из-за таких недоразумений наступает точка невозврата. В этом проекте желание ребенка превращает все не просто в точку возврата, а в невероятную историю, где паре дан шанс узнать друг друга, побывав на месте друг друга. Важно прислушиваться к человеку, с которым ты проводишь жизнь, и заботиться друг о друге вопреки своим амбициям и обидам», – комментирует Вячеслав Довженко.

«Я не рассматриваю этот проект только как комедию. Это хорошая возможность взглянуть и на себя, свои ошибки в семейной жизни и намекнуть зрителю на какие-то их обычные действия, которые мы не замечаем, но которые могут привести к распаду семьи. Если кто-то для себя что-то правильное и нужное отметит и избежит развода, я буду невероятно рада и благодарна, что меня утвердили на эту роль и решили снять такую известную и извечную историю, но в таком интересном прочтении», – говорит Вера Кобзарь.

«У нас был длительный кастинг со сложной задачей. Главной героине нужно оставаться утонченной и женственной, когда она играет себя, и не паясничать, пародируя мужчину, а стать мужчиной, когда они меняются телами. Про Славу мы думали с самого начала, поскольку нам нужен был очень мужественный парень на эту роль. Парень с огромным актерским талантом. Женщине сложно перевоплотиться в мужчину, но мужчине еще труднее играть женщину. Нужно не изображать из себя манерного мужчину, а стать женщиной и прожить это. Вера Кобзарь и Слава Довженко справились с этой задачей лучше всего», – рассказывает Тала.

В главных ролях: Вера Кобзарь, Вячеслав Довженко, Екатерина Варченко, Анастасия Карпенко, Рома Кондратюк, Татьяна Зиновенко и др. Режиссер-постановщик – Антон Щербаков, оператор-постановщик – Дмитрий Плюта, художник-постановщик – Дмитрий Шинкаренко, автор сценария – Ольга Кржчевская, исполнительный продюсер – Наталья Никифорова, креативный продюсер – Тала Пристаецкая.

Почему телеканал решил выбрать именно корейский формат, и почему этот сериал должен понравиться нам, зрителям, – уже вскоре «Телекритика» опубликует интервью с Талой Пристаецкой и поделится с вами самыми интересными моментами в работе над «Женатиками».