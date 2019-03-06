«Крепостная» отдохнет до осени
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«Крепостная» отдохнет до осени

от Telekritika
От Telekritika 16
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Второй сезон сериала «Крепостная» ожидается осенью.

Вчера «Телекритика» писала о том, что сериал «Крепостная» стал топовым в телерейтингах прошлой недели. Сериал выходит четыре дня в неделю, с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним, над проектом работает около 200 человек, а также девять сценаристов и несколько исторических консультантов. История любви и борьба за свободу, блестящие костюмы и талантливые актеры – безусловно, украинский зритель не смог остаться равнодушным и сериал уже успели назвать «украинской "Рабыней Изаурой"».

«Крепостная» отдохнет до осени

Заключительные серии первого сезона «Крепостной» выйдут в эфир в четверг 14 марта в 20:00. Второй сезон появится осенью и в нем также будет 24 серии.

По сюжету, Катерина воспитывалась как барышня благородных кровей, но на самом деле она всего лишь крепостная самого богатого помещика Петра Червинского. Ей предстоит преодолеть множество испытаний на пути к любви и свободе. Кроме линии главной героини, зрители наблюдают за судьбами множества ключевых персонажей сериала.

В главных ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Олеся Жураковская, Юлия Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумская, Наталка Денисенко и др.

С 18 марта в слот пн-чт 20:00 на СТБ зайдет сериал «Зоя», снятый также по сценарию Татьяны Гнедаш.

Фото: пресс-служба СТБ

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