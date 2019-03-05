📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»
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📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 82
Главная ТВ 📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

На топовых телеканалах вовсю запустился новый телевизионный сезон. Вся прошлая неделя была похожа на яростную битву за цифры, где две главные роли достались сериалу «В воскресенье рано зелье копала» на «Плюсах» и премьере «Крепостной» на СТБ.

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в конце февраля и начале марта.

Сериалы

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Фото: «1+1»

Согласно подведенным телеканалом «1+1» итогам, сериал «В воскресенье рано зелье копала» стал лучшим украинским сериалом по телесмотрению в феврале. Общий охват аудитории многосерийки составил 18,9 миллиона зрителей. Если же перевести эту цифру в доли, то в понедельник, 25 февраля, «В воскресенье рано зелье копала» собрал 15% по аудитории 18-54. Во вторник доля проекта возросла и достигла 16,1% по той же аудитории. Аншлаг пришелся на предпоследнюю (27 февраля) и последнюю серию сериала (28 февраля) – они сумели взять 16,7% и 18,9% соответственно. Напомню, сериал стартовал 11 февраля и сразу же показал хорошие результаты – не меньше 14% по аудитории 18-54.

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Фото: СТБ

Пожалуй, главной премьерой прошлой недели стала «Крепостная» на СТБ. Сериала ждали так долго, что первая серия (25 февраля в 20:00) 48-серийной драмы смогла собрать львиную аудиторию телеканала – 10,7% по аудитории 18-54 и 12,4% по аудитории 18-54 (50k). А уже следующая серия, которая шла в сетке сразу после первой в 21:00, повысила вовлеченность аудитории до 12% по 18-54 и 13,2% по 18-54 (50k). Вплоть до четверга сериалу удалось сохранять показатели, не падая ниже среднего по каналу. Самые высокие показатели доли телесмотрения «Крепостной» пришлись на среду, 27 февраля, в 20:00 доля сериала по аудитории 18-54 (50k) составила 14,6%.

Помимо «В воскресенье рано зелье копала» на «Плюсах» продолжают достаточно успешно в предпрайме идти два турецких сериала «Великолепный век. Новая владычица» и «Моя чужая жизнь». Доля первого проекта остается без изменений вот уже третью неделю – сериал пока получает традиционные 8–9% доли по аудитории 18-54. У «Моей чужой жизни» ситуация тоже особо без перемен. Если на позапрошлой неделе сериалу удалось вывести показатели на 10%, то уже во вторник, 26 февраля, в 17:10 доля сериала составила 10,6% по той же аудитории. В целом пока выше турецким «санта-барбарам» подняться пока не удавалось.

«Опер по вызову 4» продолжает свой рейтинговый триумф на телеканале «2+2», стараясь вот уже четвертую неделю удерживать показатели не менее 7% доли по аудитории 18-54. 

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Фото: «Новый канал»

«Новый канал» продолжает экспериментировать с первым сезоном сериала «Домик на счастье». На прошлой неделе комедийный молодежный сериал крутили весь вечерний прайм 1 марта с 17:20 до 20:30. Повторам удалось достичь максимальных показателей в 19:00, когда доля сериала возросла до 14,7% по аудитории 18-54.

На фоне этого, как можно заметить, заметно просел телеканал «Украина». На прошлой неделе канал, который еще в начале зимы бесспорно был лидером эфира,преимущественно за счет сериалов, сегодня не собирает по ним и средней доли канала. Так, из-за того, что в одно и то же время на «1+1» и СТБ выходили две громкие премьеры, сериал «Криминальный журналист» (21:00) так и не поднялся выше 10% доли.

Ток-шоу

«Украина»

Одной из главных премьер позапрошлой и прошлой недели стали «Дивовижні люди» (суббота, 21:00) на телеканале «Украина». Премьера проекта, которая состоялась 23 февраля, собрала 13,1 % по аудитории 18-54 (50k), выпуск второй от 2 марта собрал немногим ниже – 11,6%.

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Афиша проекта «Дивовижні люди»

Но говорить, что один из самых дорогостоящих развлекательных проектов аудитории «не зашел» в этом случаи явно не стоит, так как в эти выходные стало известно, что рейтинг проекта значительно понизили перебои, которые имели место в эфире телеканала «Украина». На канале предположили, что проект могли глушить нарочно. Так что надеемся, что уже с этой недели мы сможем реально оценить его рейтинги. 

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Кадр из премьерного выпуска «Головна тема. Вибір»

Программой, из-за которой, вероятно, могла произойти атака на телеканал, стал новый социально-политический проект «Главная тема. Выбор». Если первый выпуск (22 февраля в 21:00) собрал 8,1% по 18-54 и 7,4 по 18-54 (50k), то выпуск прошлой недели, в котором руководители всех силовых ведомств – глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак – гарантировали гражданам честные выборы, едва достиг 4% по аудитории 18-54 и 4,8 по 18-54 (50k).

СТБ

В весенний сезон СТБ тоже не дремлет. Новые выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» (понедельник, 19:00) собрали 11,1% доли по аудитории 18-54. Уже в воскресенье выпуск «Следствие ведут экстрасенсы» собрало 13,5% по аудитории 18-54 и 10,3% по 18-54 (50k).

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Премьера «Мастер-шеф. Профессионалы»

2 марта в 19:00 на телеканале стартовал новый сезон «Мастер-шеф. Профессионалы». Первый выпуск собрал 10% доли по аудитории 18-54 (50k).

Высокими показателями отметился выпуск «Один за всех» (3 марта, 21:00) – 11,2% по аудитории 18-54. Примечательно, что в ночной прайм в сетке СТБ были замечены такие проекты как «Беременная в 16» и «Давай поговоримо про секс». Правда, высокими рейтингами проекты из прошлого похвалиться не могут, собирая не выше 7% доли по аудитории 18-54. Чего не скажешь про повторы ранних сезонов «Хата на тато», которые в дневном прайме (12:50) собрали 25 февраля 13,3% по аудитории 18-54 и 12% по 18-54 (50k).

«1+1»

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Лидером развлекательных проектов на «Плюсах» уже седьмую неделю остается «Голос країни». Финал слепых прослушиваний (3 марта, 21:00) принес каналу 18,3% по 18-54 (50k). Примечательно, что выпуск от 24 февраля по той же аудитории собрал 20,7%.

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

С хорошими показателями зашла премьера 5 сезона «Лиги смеха», которая стартовала 1 марта в 20:40 на «1+1». Первый выпуск собрал 16,9% по аудитории 18-54 (50k). «Играм приколов» тоже удалось подняться выше показателей позапрошлой недели. Так, 1 марта в 22:50 выпуск юмористического проекта собрал 10,8% против 6,7% на позапрошлой неделе. К сожалению, похвастаться даже такими показателями уже которую неделю не удается «Вечернему кварталу». Субботний выпуск от 2 марта собрал 7,7% по аудитории 18-54 (50k). Напомню, неделей ранее показатели когда-то рейтингового проекта также не превышали 8%. Куда хуже дела обстоят у проекта «Рассмеши комика», выпуск про детей от 2 марта (18:30) собрал 6,8% по аудитории 18-54 (50k). В позапрошлую субботу рейтинг проекта достигал рекордных 4,1% доли.

Достаточно успешно выходят выпуски «Украинских сенсаций» (суббота, 20:30), практически не падая ниже 7% доли. Так, выпуск от 2 марта, в котором поднималась тема армии, языка и денег, собрал 11,2% по аудитории 18-54 и 10,2 по 18-54 (50k).

Также хорошими показателями отличаются «Гроші» (понедельник, 22:50) – 12,4% по аудитории 18-54. И «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) – 15,4% по той же аудитории.

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

А вот чем «Плюсы» могут хвастаться – успех программы «Право на владу» (четверг, 22:30). Выпуск, в котором обсуждали предвыборные махинации и жульничество, собрал рекордные в этом году цифры – 14,3% по аудитории 18-54 и 12,6% по 18-54 (50k). Напомню, на прошлой неделе (21 февраля) показатели политического ток-шоу составляли 7,6% (18-54 (50k).

«Новый канал»

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

На «Новом» без перемен. Новые выпуски «Ревизор: магазины» (понедельник, 19:00) пока не блещут успехом – 6,6% по аудитории 18-54 (50k) (на позапрошлой неделе доля премьеры составила 7,2%). «Тайный агент» (понедельник, 21:00) тоже не взлетает – 5,8% по той же аудитории против 6,5% на позапрошлой неделе. Новый сезон «Аферистов в сетях» (вторник, 21:00) пока остается на одном уровне – на позапрошлой неделе проект собрал 6,3% по 18-54 (50k), на прошлой – те же 6,3%. А вот «Заробітчани» только теряют. На позапрошлой неделе проект собирал 6,7%, на прошлой (17:00) – 5,4%.

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Фото: «Новый канал»

Пока не не слишком успешен и новый проект «Нового» «Подиум», который стартовал на канале 20 февраля. Если премьера прошла с показателями 4% доли по аудитории 18-54 (50k), то второй выпуск от 27 февраля собрал не намного больше – 4,5%.

ICTV

Еще один канал Star Light Media пока не расправил плечи перед весной. Так, доля выпусков «Антизомби» (вторник, 17:20) не стала выше – 5,6% по аудитории 18-54 (50k). Также «не заходят» и «Битва версий» (четверг, 20:30) и скетч-шоу «На троих» (четверг, 22:30), собирая 8,7% и 8,5% соответственно (аудитория 18-54, 50k).

Пятничные выпуски «Дизель Шоу» (21:20) держатся пока стабильно – 10,4% на прошлой неделе против 11,1% 22 февраля (аудитория 18-54, 50k).

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Фото: кадр из последнего выпуска «Свободы слова»

У «Свободы слова» уже третью неделю доля выше 6% не поднимается. Прошлый выпуск от 25 февраля взял 5,9% по аудитории 18-54 (50k) и 4,4% по 18-54.

«Интер»

Самой просматриваемой программой «Интера» уже третью неделю остается «Касается каждого». К примеру, выпуск от понедельника, 25 февраля, в 18:00 взял 12,2% по аудитории 18-54.

ТЕТ

📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Кадр из эфира ТЕТ

После второй недели премьеры «Богини шопинга» можно смело констатировать, что зрители возвращения не оценили. Если премьера 18 февраля стартовала с 3,6% по аудитории 18-54 (50k), то значительно выше этого проекту взять пока что не удавалось. К примеру, выпуск от 25 февраля собрал 4,4% по аудитории 18-54 (50k), а уже в среду, 27 февраля, показатели доли упали до 2,9% по той же аудитории.

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