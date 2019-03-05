📈👁Телерейтинги: когда каждая женщина захотела на минуту стать «Крепостной»

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в конце февраля и начале марта.

Сериалы

Согласно подведенным телеканалом «1+1» итогам, сериал «В воскресенье рано зелье копала» стал лучшим украинским сериалом по телесмотрению в феврале. Общий охват аудитории многосерийки составил 18,9 миллиона зрителей. Если же перевести эту цифру в доли, то в понедельник, 25 февраля, «В воскресенье рано зелье копала» собрал 15% по аудитории 18-54. Во вторник доля проекта возросла и достигла 16,1% по той же аудитории. Аншлаг пришелся на предпоследнюю (27 февраля) и последнюю серию сериала (28 февраля) – они сумели взять 16,7% и 18,9% соответственно. Напомню, сериал стартовал 11 февраля и сразу же показал хорошие результаты – не меньше 14% по аудитории 18-54.

Пожалуй, главной премьерой прошлой недели стала «Крепостная» на СТБ. Сериала ждали так долго, что первая серия (25 февраля в 20:00) 48-серийной драмы смогла собрать львиную аудиторию телеканала – 10,7% по аудитории 18-54 и 12,4% по аудитории 18-54 (50k). А уже следующая серия, которая шла в сетке сразу после первой в 21:00, повысила вовлеченность аудитории до 12% по 18-54 и 13,2% по 18-54 (50k). Вплоть до четверга сериалу удалось сохранять показатели, не падая ниже среднего по каналу. Самые высокие показатели доли телесмотрения «Крепостной» пришлись на среду, 27 февраля, в 20:00 доля сериала по аудитории 18-54 (50k) составила 14,6%.

Помимо «В воскресенье рано зелье копала» на «Плюсах» продолжают достаточно успешно в предпрайме идти два турецких сериала «Великолепный век. Новая владычица» и «Моя чужая жизнь». Доля первого проекта остается без изменений вот уже третью неделю – сериал пока получает традиционные 8–9% доли по аудитории 18-54. У «Моей чужой жизни» ситуация тоже особо без перемен. Если на позапрошлой неделе сериалу удалось вывести показатели на 10%, то уже во вторник, 26 февраля, в 17:10 доля сериала составила 10,6% по той же аудитории. В целом пока выше турецким «санта-барбарам» подняться пока не удавалось.

«Опер по вызову 4» продолжает свой рейтинговый триумф на телеканале «2+2», стараясь вот уже четвертую неделю удерживать показатели не менее 7% доли по аудитории 18-54.

«Новый канал» продолжает экспериментировать с первым сезоном сериала «Домик на счастье». На прошлой неделе комедийный молодежный сериал крутили весь вечерний прайм 1 марта с 17:20 до 20:30. Повторам удалось достичь максимальных показателей в 19:00, когда доля сериала возросла до 14,7% по аудитории 18-54.

На фоне этого, как можно заметить, заметно просел телеканал «Украина». На прошлой неделе канал, который еще в начале зимы бесспорно был лидером эфира,преимущественно за счет сериалов, сегодня не собирает по ним и средней доли канала. Так, из-за того, что в одно и то же время на «1+1» и СТБ выходили две громкие премьеры, сериал «Криминальный журналист» (21:00) так и не поднялся выше 10% доли.

Ток-шоу

«Украина»

Одной из главных премьер позапрошлой и прошлой недели стали «Дивовижні люди» (суббота, 21:00) на телеканале «Украина». Премьера проекта, которая состоялась 23 февраля, собрала 13,1 % по аудитории 18-54 (50k), выпуск второй от 2 марта собрал немногим ниже – 11,6%.

Но говорить, что один из самых дорогостоящих развлекательных проектов аудитории «не зашел» в этом случаи явно не стоит, так как в эти выходные стало известно, что рейтинг проекта значительно понизили перебои, которые имели место в эфире телеканала «Украина». На канале предположили, что проект могли глушить нарочно. Так что надеемся, что уже с этой недели мы сможем реально оценить его рейтинги.

Программой, из-за которой, вероятно, могла произойти атака на телеканал, стал новый социально-политический проект «Главная тема. Выбор». Если первый выпуск (22 февраля в 21:00) собрал 8,1% по 18-54 и 7,4 по 18-54 (50k), то выпуск прошлой недели, в котором руководители всех силовых ведомств – глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак – гарантировали гражданам честные выборы, едва достиг 4% по аудитории 18-54 и 4,8 по 18-54 (50k).

СТБ

В весенний сезон СТБ тоже не дремлет. Новые выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» (понедельник, 19:00) собрали 11,1% доли по аудитории 18-54. Уже в воскресенье выпуск «Следствие ведут экстрасенсы» собрало 13,5% по аудитории 18-54 и 10,3% по 18-54 (50k).

2 марта в 19:00 на телеканале стартовал новый сезон «Мастер-шеф. Профессионалы». Первый выпуск собрал 10% доли по аудитории 18-54 (50k).

Высокими показателями отметился выпуск «Один за всех» (3 марта, 21:00) – 11,2% по аудитории 18-54. Примечательно, что в ночной прайм в сетке СТБ были замечены такие проекты как «Беременная в 16» и «Давай поговоримо про секс». Правда, высокими рейтингами проекты из прошлого похвалиться не могут, собирая не выше 7% доли по аудитории 18-54. Чего не скажешь про повторы ранних сезонов «Хата на тато», которые в дневном прайме (12:50) собрали 25 февраля 13,3% по аудитории 18-54 и 12% по 18-54 (50k).

«1+1»

Лидером развлекательных проектов на «Плюсах» уже седьмую неделю остается «Голос країни». Финал слепых прослушиваний (3 марта, 21:00) принес каналу 18,3% по 18-54 (50k). Примечательно, что выпуск от 24 февраля по той же аудитории собрал 20,7%.

С хорошими показателями зашла премьера 5 сезона «Лиги смеха», которая стартовала 1 марта в 20:40 на «1+1». Первый выпуск собрал 16,9% по аудитории 18-54 (50k). «Играм приколов» тоже удалось подняться выше показателей позапрошлой недели. Так, 1 марта в 22:50 выпуск юмористического проекта собрал 10,8% против 6,7% на позапрошлой неделе. К сожалению, похвастаться даже такими показателями уже которую неделю не удается «Вечернему кварталу». Субботний выпуск от 2 марта собрал 7,7% по аудитории 18-54 (50k). Напомню, неделей ранее показатели когда-то рейтингового проекта также не превышали 8%. Куда хуже дела обстоят у проекта «Рассмеши комика», выпуск про детей от 2 марта (18:30) собрал 6,8% по аудитории 18-54 (50k). В позапрошлую субботу рейтинг проекта достигал рекордных 4,1% доли.

Достаточно успешно выходят выпуски «Украинских сенсаций» (суббота, 20:30), практически не падая ниже 7% доли. Так, выпуск от 2 марта, в котором поднималась тема армии, языка и денег, собрал 11,2% по аудитории 18-54 и 10,2 по 18-54 (50k).

Также хорошими показателями отличаются «Гроші» (понедельник, 22:50) – 12,4% по аудитории 18-54. И «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) – 15,4% по той же аудитории.

А вот чем «Плюсы» могут хвастаться – успех программы «Право на владу» (четверг, 22:30). Выпуск, в котором обсуждали предвыборные махинации и жульничество, собрал рекордные в этом году цифры – 14,3% по аудитории 18-54 и 12,6% по 18-54 (50k). Напомню, на прошлой неделе (21 февраля) показатели политического ток-шоу составляли 7,6% (18-54 (50k).

«Новый канал»

На «Новом» без перемен. Новые выпуски «Ревизор: магазины» (понедельник, 19:00) пока не блещут успехом – 6,6% по аудитории 18-54 (50k) (на позапрошлой неделе доля премьеры составила 7,2%). «Тайный агент» (понедельник, 21:00) тоже не взлетает – 5,8% по той же аудитории против 6,5% на позапрошлой неделе. Новый сезон «Аферистов в сетях» (вторник, 21:00) пока остается на одном уровне – на позапрошлой неделе проект собрал 6,3% по 18-54 (50k), на прошлой – те же 6,3%. А вот «Заробітчани» только теряют. На позапрошлой неделе проект собирал 6,7%, на прошлой (17:00) – 5,4%.

Пока не не слишком успешен и новый проект «Нового» «Подиум», который стартовал на канале 20 февраля. Если премьера прошла с показателями 4% доли по аудитории 18-54 (50k), то второй выпуск от 27 февраля собрал не намного больше – 4,5%.

ICTV

Еще один канал Star Light Media пока не расправил плечи перед весной. Так, доля выпусков «Антизомби» (вторник, 17:20) не стала выше – 5,6% по аудитории 18-54 (50k). Также «не заходят» и «Битва версий» (четверг, 20:30) и скетч-шоу «На троих» (четверг, 22:30), собирая 8,7% и 8,5% соответственно (аудитория 18-54, 50k).

Пятничные выпуски «Дизель Шоу» (21:20) держатся пока стабильно – 10,4% на прошлой неделе против 11,1% 22 февраля (аудитория 18-54, 50k).

У «Свободы слова» уже третью неделю доля выше 6% не поднимается. Прошлый выпуск от 25 февраля взял 5,9% по аудитории 18-54 (50k) и 4,4% по 18-54.

«Интер»

Самой просматриваемой программой «Интера» уже третью неделю остается «Касается каждого». К примеру, выпуск от понедельника, 25 февраля, в 18:00 взял 12,2% по аудитории 18-54.

ТЕТ

После второй недели премьеры «Богини шопинга» можно смело констатировать, что зрители возвращения не оценили. Если премьера 18 февраля стартовала с 3,6% по аудитории 18-54 (50k), то значительно выше этого проекту взять пока что не удавалось. К примеру, выпуск от 25 февраля собрал 4,4% по аудитории 18-54 (50k), а уже в среду, 27 февраля, показатели доли упали до 2,9% по той же аудитории.