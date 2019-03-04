📢 Телеканал Ахметова уверяет, что его сигнал глушили 50 раз

Как сообщает канал, вмешательство произошло вечером 1 и 2 марта после 21:00. В субботу телеканал сообщил, что в пятницу, во время прямого эфира ток-шоу «Главная тема. Выбор» «зафиксировано вмешательство внешнего технического оборудования, с помощью которого пытались искусственно заглушить сигнал канала». Об этом сообщалось также в эфире самой передачи ведущей ток-шоу Еленой Кот со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей, которые заметили отсутствие сигнала.

Гостями программы были генеральный прокурор Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, глава Министерства юстиции Павел Петренко и представитель Центральной избирательной комиссии. Василий Грицак сообщил в ходе программы, что берет ситуацию под собственный контроль: «Сотрудники Службы безопасности уже включились в работу на полную, и мы обязательно задокументируем факт несанкционированного вмешательства в деятельность информационных систем. Я убежден, что нас поддержит Генеральная прокуратура. Мы откроем уголовное производство и вытащим этих чудищ, которым не выгоден эфир этой передачи, на свет», – отметил глава СБУ.

Мы откроем уголовное производство и вытащим этих чудищ, которым не выгоден эфир этой передачи, на свет

В субботу канал глушили примерно в то же время – в эфире шло развлекательное шоу «Удивительные люди». Об этом сообщил продюсер шоу Алексей Гончаренко со ссылкой на зрителей в соцсети:

Ну я еще понимаю вчера глушили политическое шоу на канале Украина, но сегодня взялись за развлекательное шоу о невероятных украинцах « Дивовижнi люди!!Что происходит в стране вообще???😡😡😡 Опубліковано Алексеєм Гончаренком Субота, 2 березня 2019 р.

Директор канала Виктория Корогод называет вмешательство в сигнал «наглым», оно, по ее мнению, требует «большей мобилизации»: «Произошли события, которые очень негативно отражаются на деятельности средств массовой информации, особенно в нашей стране. Особенно сейчас – в период избирательной кампании, избирательного процесса. Поэтому мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам, и особенно в международные институты, чтобы они привлекли внимание ко всем этим инцидентам и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране этого мира».

Пресс-служба отмечает, что эфир телеканала подвергся внешнему вмешательству не впервые. «За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни», – заявили представители канала, не уточняя, какой период времени имеют в виду.

Несмотря на трудности, показатели 2 марта в слоте 21:10–21:20 не просели, небольшое проседание в слоте 21:00–21:10 можно объяснить переходом аудитории с предыдущего проекта. Показатели «Главной темы» в целом не задались:

Напомним, 22 февраля произошел технический сбой в эфире канала «Украина», длящийся 2 минуты. Сбой случился после окончания ток-шоу «Говорит Украина» и перед началом программы «Главная тема. Выбор». Двухминутное шипящее изображение черного экрана с логотипом, которое напоминало наводку на радиочастоте на телеканале «Украина», собрало высокие показатели телесмотрения. На канале «Украина» отказали «Телекритике» в просьбе прокомментировать причины технического сбоя.

Фото: скриншот «Украины»