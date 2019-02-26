📊 В Индустриальном телекомитете считают нормой высокие рейтинги сбоя эфира на «Украине»

В Индустриальном телевизионном комитете, который выступает заказчиком телеисследования Nielsen, не видят проблемы в высоких рейтингах двухминутного технического сбоя в эфире телеканала «Украина», произошедшего в пятницу, 22 февраля, в 21:00. Об этом в ответ на запрос «Телекритики» сообщил исполнительный директор ИТК Игорь Коваль.

В ИТК верят в возможность того, что зрители могли массово не переключаться на другие телеканалы во время двухминутного отсутствия эфира. «С технической стороны процесса подсчета рейтингов у меня вопросов нет. Если зрители не переключали канал эти 2 минуты, то их просмотр должен быть засчитан. С поведенческой оценки видно, что доля упала примерно вдвое. Логично, что кто-то ушел, кто-то ждал. Оценивать терпение – это уже субъективизм. Это прайм-тайм канала «Украина», поэтому это, скорее, к их аналитикам вопрос, они лучше понимают свою аудиторию», – отметил Игорь Коваль.

В пресс-службе телеканала «Украина» наотрез отказались предоставить комментарий «Телекритике» о причине двухминутного технического сбоя и его высоких показателях телесмотрения.

Напомним, сбой в эфире канала «Украина» произошел 22 февраля после окончания ток-шоу «Говорит Украина» и перед началом программы «Главная тема. Выбор». Двухминутное шипящее изображение черного экрана с логотипом, которое напоминало наводку на радиочастоте на телеканале «Украина», собрало рейтинг 2,99% и долю 9,99% по коммерческой аудитории 18-54, 50+. По старшей аудитории (4+, 50+) двухминутное отсутствие эфира собрало еще больше – рейтинг 4,9% и долю 13,39%. Телеканал «Украина» был лидером 22 февраля по вышеупомянутым аудиториям.

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