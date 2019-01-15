9 сериалов СТБ, которые выйдут на экраны в новом телесезоне

Если же вспомнить прошлогодние попытки канала заменить форматные шоу сериальным производством, они, надо признать, были не особо успешны. К примеру, одним из первых детищ трансформации стал сериал «Сдается домик у моря» (производство Vaverka Production), который выходил в эфир в осеннем сезоне, и не собирал даже средней доли по каналу. Такое фиаско СТБ объяснял тем, что, дескать, Рим за один день не строился, другими словами, зрителя нужно приучить любить сериалы и выработать у целевой аудитории вкус на качественный национальный продукт. В качестве панацеи канал подготовил линейку сериалов, которую планирует запускать в эфир с 28 января этого года.

Впрочем, масштабностью работы канала над такой сеткой можно только восхищаться, остается только надеяться, что и по качеству сериалы зрителей не разочаруют.

«За витриной» (16 серий)

Мелодрама «За витриной» – первый проект Artforms production, который выходит в новом телевизионном сезоне на СТБ. Авторы сериала, они же и руководители Artforms production, – Татьяна Гнедаш и ее дочь Саша Ткаченко.

О чем будет сериал? Успешный предприниматель Андрей Ветров владеет сетью модных магазинов не только в столице, но и по всей стране. Молодой красавец на самом деле – жесткий бизнесмен, беспощадный к любому проявлению слабости, а также любимец самых роскошных женщин. Однако ему почему-то не дает покоя маленькая, некрасивая, бедно одетая провинциалка Галя. Незаметная продавщица отчаянно пытается выбиться из нищеты и прокормить двух своих братьев.

В ролях: Елизавета Фалей, Сергей Басок, Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Константин Данилюк, Андрей Фединчик, Анна Лебедева, Ольга Радчук, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов и другие.

Премьера: 28.01.2019, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.

«Загадка для Анны» (15 серий)

О первом детективном сериале производства СТБ в сети говорили в основном в контексте ведущей Даши Трегубовой, которая сыграла в многосерийке главного следователя. Как заявляли на канале ранее, женщина-следователь призвана разрушить стереотипы о том, что это только мужская профессия. Производством сериала занимался собственный продакшен холдинга – Starlightfilms по заказу СТБ. Шоураннером проекта выступил бывший директор ТО на СТБ («Все буде добре» и «Все буде смачно»), а ныне креативный продюсер Starlightfilms Дмитрий Кицай.

О чем будет сериал? Следователь Анна Киреева успешна в профессии, но абсолютно несчастлива в личной жизни. Ее многолетний брак дает трещину, когда она узнает, что не может родить ребенка. Мать мужа подбивает сына на развод, поскольку семье нужен наследник. На фоне семейной драмы Анна расследует причины загадочной аварии, в которой остался в живых только 7-месячный ребенок. Пытаясь выяснить, живы ли родители девочки, Анна не замечает, как сама привязывается к ней.

В ролях: Даша Трегубова, Владимир Филатов, Владимир Захаренков, Инга Нагорная, Любовь Тимошевская, Жан Селезнев и другие.

Премьера: 01.02.2019, сериал будет выходить по пятницам в 20:00.

«Ничто не…» (16 серий)

Производством драмы «Ничто не…» занималась киностудия Оксаны Байрак. К слову, еще в конце 2017 года на СТБ ходили слухи, что в 2018 стоит ожидать большого проекта от Оксаны, но, видимо, что-то пошло не так. В этот раз давать задний ход уже поздно, премьера проекта запланирована на середину февраля.

О чем будет сериал? История разворачивается в начале 90-х в военном пограничном городке, куда на место службы прибывают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в местного обольстителя женщин офицера Огнева. Но вскоре мирная жизнь в городке заканчивается драмой. Спустя 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, дочь Кати, и решает, что их встреча была предопределена судьбой. Но прошлое вернуть невозможно, ведь ничего не случается дважды.

В ролях: Максим Дрозд, Катерина Тышкевич, Антон Батырев, Надежда Мейхер-Грановская, Алла Масленникова, Ирина Ефремова, Валентин Томусяк, Владимир Гладкий и другие.

Премьера: 11.02.2019, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00

«Крепостная» (24 серии)

Пожалуй, без преувеличения самым масштабным и долгожданным проектом этого телевизионного сезона на ТВ станет сериал «Крепостная». Работа над костюмированной драмой заняла больше года, а также привлекла к съемкам свыше 200 человек. Говоря о «Крепостной», даже сами СТБэшники вздыхают, дескать, вернуть зрителей в 19 век оказалось непростой задачей не только для СТБ, но и для FILM.UA, который помогал каналу в съемках. Правда, пока еще не ясно, удалось ли каналу продать сериал за границу, как это планировала шоураннер проекта Тала Пристаецкая.

О чем будет сериал? Главная героиня 18-летняя Катерина – красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Червинского. В борьбе за свою свободу и право быть счастливой ей придется пережить смерти самых близких людей, стать собственностью женщины, которая ее ненавидит и мечтает убить, выжить во время народного восстания, спастись от преследований маньяка в пугающем мире киевских борделей и снова, и снова бежать от того, кто хочет заполучить ее больше всего на свете.

В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.

Премьера: 25.02.2019, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00

«Зоя» (8 серий)

8-серийная драма «Зоя» – еще один проект, подготовленный Artforms production по сценарию Татьяны Гнедаш. Как рассказывала топ-менеджер ранее, на создание «Зои» ее вдохновила лента Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». К слову, продюсированием проекта будет также заниматься Саша Ткаченко.

О чем будет сериал? Зоя – молода, красива и богата. Девушка родилась в очень состоятельной семье, «с золотой ложкой во рту» и никогда не знала отказа. Когда в автокатастрофе гибнет возлюбленный Зои, она твердо решает отомстить за его смерть любыми способами. В результате расследования виновным оказывается молодой человек Олег, который признался, что был за рулем в тот роковой вечер. Зоя клянется жестоко отомстить убийце и методично претворяет план мести в жизнь. Зоя ненавидит Олега, но она не знает, что тот взял на себя чужую вину: за рулем была его беременная невеста.

В ролях: Андрей Фединчик, Клава Дрозд, Елена Стефанская, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко, Павел Москаль, Константин Октябрьский, Руслан Никоненко и другие.

Премьера: в марте, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.

«С волками жить» (8 серий)

И снова Татьяна Гнедаш и Artforms production. На этот раз речь о мелодраме. Примечательно, что в этом проекте Гнедаш исполняет роль не только главного сценариста, как это было в проектах ранее, а и главного автора сериала. В случае с «С волками жить» вдохновением к созданию тоже стало произведение – роман Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». К слову, со сценарием Татьяне Гнедаш помогала литератор и сценарист Ирина Чернова (более известная под псевдонимом Люко Дашвар). Продюсером малосерийки стал Денис Пономаренко («Кольцо с рубином», «По праву любви»).

О чем будет сериал? Ева никогда не знала своих родителей. В 4 года она попадала в шайку отъявленных воров и жуликов. Девочка чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. За ее душу борются силы добра и зла, и, несмотря ни на что, она изо всех пытается вырваться из оков преступного мира. Ева мечтает обрести семейное счастье и найти любовь.

В ролях: Анастасия Рула, Вячеслав Довженко, Дмитрий Гаврилов, Елизавета Циник, Владислав Онищенко, Валентин Томусяк, Светлана Зельбет, Николай Боклан, Лариса Руснак, Федор Ольховский и другие.

Премьера: весна, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.

«Как долго я тебя ждала» (16 серий)

О драме «Как долго я тебя ждала» в сети пока еще нет почти никакой информации. Известно только, что производством многосерийки занимался «Киевтелефильм».

О чем будет сериал? Жанна и Роман с детства любят друг друга, но их мечты о свадьбе рушатся, когда парня обвиняют в убийстве лучшей подруги Жанны Кати. Его подставляет отец Жанны – майор милиции Валерий, которому не нужен нищий зять. Узнав, что Романа хотят убить на зоне, Жанна идет на сделку с местным бизнесменом, братком Славой Карповым. Она соглашается на фиктивный брак с самолюбивым Славой и в обмен на это Рома получает защиту и особые условия содержания в тюрьме. Узнав об этом, парень в отместку женится на другой. Проходят годы. Роман и Жанна учатся жить без любви, и у них почти получается, но судьба вновь их сводит. Только теперь хладнокровный и циничный Роман искренне считает бывшую невесту предательницей, не подозревая, что все эти годы она его ждала.

В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Станислав Щекин, Лев Сомов и другие

Премьера: весна, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00

«Джованни» (30 серий)

Если о проекте выше пока еще информации нет, сериал «Джованни» СТБ, напротив, начал продвигать еще осенью прошлого года. И в этом был смысл, так как «Джованни» и вправду выделяется из всей зимне-весенней сериальной линейки телеканала СТБ. Первая особенность – формат. Как описывал проект автор Дмитрий Хрипун, «Джованни» будет чем-то напоминать легендарный сериал «Друзья». Вторая особенность – хронометраж, который впервые не будет превышать 30 минут за серию. Ну и наконец – это будет первый ситком, снятый полностью на украинском языке. Как обещали мне авторы, сериал будет полон шуток, над которыми коптели бывшие КВНщики из Vaverka Production. Кстати, еще один автор идеи проекта – Дмитрий Танкович.

О чем будет сериал? Пережив развод, обаятельный неудачник Сергей наконец-то находит свою любовь – 26-летнюю Аню. Но как только влюбленные начинают жить вместе, в их тихое счастье врывается экс-жена героя Светлана, которая вышла замуж за итальянца по фамилии Джованни и последние 13 лет жила с новым супругом за границей. Она решает вернуться на родину вместе с детьми – сыном от Сергея и дочкой от брака с итальянцем. Теперь эта троица сделает жизнь главного героя невыносимой.

В ролях: Вячеслав Довженко, Дмитрий Суржиков, Владимир Скорик, Анна Кузина, Вера Кобзарь

Премьера: весна, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00

«2+2=6» (24 серии)

«2+2=6» – еще одна лирическо-драматическая комедия производства Vaverka Production, на съемках которой я побывала еще осенью. Стоит повторить, что в названии проекта ошибки никакой нет, даже наоборот, в этом ребусе кроется весь сюжет комедии.

О чем будет сериал? После 17 лет брака Игорь и Наташа решают развестись. Точнее такой шаг делает Наташа, поскольку уверена, что развод – единственный выход. Игорь же просто соглашается со всем, что предлагает жена, и никогда ей не перечит. На следующий день после развода выясняется, что Наташа ждет ребенка от уже бывшего мужа. Более того, паре предстоит узнать еще одну ошеломляющую новость. Их 16-летняя дочь Кристина беременна от главного хулигана школы, и помимо того, что им придется вспоминать, каково это растить ребенка, они еще станут бабушкой и дедушкой.

В ролях: Александр Кобзарь, Наталья Васько, Дарья Легейда, Данил Мирешкин, Андрей Пономаренко, Богдан Буйлук, Слава Красовская и другие.

Премьера: апрель, сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00

Вот так выглядят первые итоги сериального производства на телеканале СТБ. Оценивая масштаб и время, которое мне придется потратить, просматривая все результаты трансформации, пожалуй, заранее запасусь терпением и попкорном.