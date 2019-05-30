🍩Новым сезонам «Пацанок» и «Хто зверху?» быть!

Делая обзор того, какие проекты являются самыми ожидаемыми в новом, 2019 году, редакция «Телекритики» сошлась на том, что «Хто зверху?» таки бъет буквально все рекорды на Новом. Даже повторам старых сезонов удавалось собрать больше доли, чем, к примеру, новым сезонам «Тайного агента» или обновленному «Ревізору». Поэтому, бесспорно, продолжение проекта должно быть. Вот только с датой и какой-либо информацией по этой теме канал не спешил.

Сегодня на страничке «Нового» появилась загадочная информация, согласно которой экс-ведущая проекта «Хто зверху?» Екатерина Варнава два года назад напророчила Лесе Никитюк место ведущей в продолжении проекта. И пророчество сбылось: Леся Ивановна стала ведущей трех последующих сезонов.

«Два года назад мы с командой проекта вели длительные переговоры о моей новой роли ведущей, – вспоминает Никитюк. – В это время я работала в travel-шоу, меня даже в стране не было. Поэтому встретиться и пообщаться вживую мы не могли. Но, к счастью, все получилось. Меня приняли в семью «Нового канала», мы с командой быстро и легко нашли общий язык. Мне кажется, у нас получилось крутое шоу. Помню, на первых выпусках я страшно переживала. Нужно было быстро войти в работу студийного шоу, перестроиться на новый график. Сразу говорю: все очень волновались, чтобы мы с Притулой не подрались. А то ведь Леся Ивановна ради победы готова на все!»

Таким образом, «Новый» сообщил, что узнать состоится ли драка между Лесей и Сергеем в новом сезоне мы, зрители, сможем уже осенью. Больше никаких подробностей о проекте канал пока не сообщал.

С «Пацанками» все складывается еще загадочней. Выход «Хто зверху-9» уже заявлен, а время старта нового сезона «исправительного реалити» остается пока в тайне. Сегодня «Новый» объявил старт кастинга на четвертый сезон проекта. Из изменений пока очевидно то, что количество участниц сократиться. Вместо прошлогодней чертовой дюжины авторы проекта ищут 10 «пацанок».

«Семечки и пиво уже не приносят былого удовольствия? Косуха не радует глаз? Коллекция стилетов давно не пополняется? От сапки и рядов неполотой свеклы начинает рябить в глазах? Мечты о красивой жизни легко осуществимы! И «Новый канал» поможет девушкам изменить свою жизнь», – пишет пресс-служба канала.

После чего добавляет, что, если вышесказанное касается именно вас, тогда анкету участника можно заполнить ЗДЕСЬ.

Надеюсь, подробности проектов не заставят нас ждать. К слову сегодня, 30 мая, юмор-шоу «Варьяты» исполнилось 9 лет.

Фото: «Новый канал»