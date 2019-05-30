🍰 Первому украиноязычному юмор-шоу «Вар’яти» исполнилось 9 лет

За эти девять лет команда под предводительством Притулы успела объездить не только всю Украину, но и выступить с гастролями в Европе, США и Канаде. В эфире «Нового канала» «Вар’яти-шоу» уже третий год.

Как рассказал Сергей Притула, все началось в мае 2010 года. «В марте 2010-го на большое совещание в Тернополь созвали около полутора десятка человек, которые прокладывали себе путь к успеху в составе трех или четырех локальных юмористических проектов на территории Западной Украины. Было предложено объединиться в одну большую структуру, которая будет стоять на трех китах: 100% украиноязычный контент, отсутствие политического юмора и отсутствие мата на сцене», – пишет Притула на своей Facebook-странице.

Было предложено объединиться в одну большую структуру, которая будет стоять на трех китах: 100% украиноязычный контент, отсутствие политического юмора и отсутствие мата на сцене

Со времени первого выступления на сцене 28 мая 2010 года в Тернополе количество участников сократилось вдвое. Шесть лет «Вар’яти» активно выступали по Украине. А в 2016 году впервые вышли в эфир – на «Новом канале» вышел проект «Вар’яти-шоу».

Кроме руководителя проекта Сергея Притулы в команду «Вар’яти-шоу» входят актеры Валентин Сергийчук (он же Вальон), Владимир Жогло (он же Жошка), Владимир Ковцун (он же Владзьо) и Виталий Тыльный. Как известно, «Вар’яти» могут менять образы по нескольку раз за один выпуск. Сейчас команда готовится к съемкам нового сезона телепроекта, и уже осенью он стартует на «Новом».

«Сотни концертов, сотни тысяч зрителей, сотни тысяч километров на нашем бусике, поездах и самолетах, декалитры кофе, 98 условных флажков на карте мира в городах, где мы выступали, немного палок в колеса, но гораздо больше поддержки и благодарности за работу! Эти 9 лет были прожиты совсем не зря!» – вдохновленно подводит итоги Притула.

Фото: «Новый канал»