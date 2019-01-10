⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Давайте же узнаем, что нас ждет на телеэкранах в новом году.

Ток-шоу

ТЕТ

В этом случае, как говорится, трансформация трансформацией, а форматные шоу по расписанию. Конечно, одной из самых ожидаемых ТВ-премьер в этом году можно смело назвать «Богиню шопинга» на ТЕТ. Так как именно этот проект в далеком 2012 стал неким «просветлением» для молодежи, подарив зрителям ряд острых шуток от Леши Дурнева, толкование слов look, trendsetter, кюлоты и макинтош. Остается надеяться, что долгожданное возвращение не снизит заданный ранее уровень. Премьера проекта запланирована на февраль 2019. На ТЕТ также большие ожидания в связи с новыми сезонами «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька», а также новым скетчкомом «Люди в белом».

СТБ

Этот год станет достаточно насыщенным для одного из ключевых телеканалов холдинга StarLightMedia СТБ. К сожалению, в этом году развлекательный семейный канал экспериментировать не стал, втихую закрыв три ток-шоу, которые стартовали в прошлом: «Вечер с Натальей Гариповой», «Світами за скарбами» и «ЭксперименТЫ». Вместо них в сетке появится один новый проект – «Страва честі», над которым будет работать творческое объединение Андрея Оленича, ранее создавшее три проекта: «Все буде добре» (закрыто в 2018), «Все буде смачно» (закрыто в 2018) и «Топ-модель по-украински». Дата премьеры пока неизвестна.

Конечно же, куда в новом году без старых и любимых проектов. Так, в феврале на СТБ ожидается Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение, в марте канал запускает 9 сезон «Холостяка», а также обновленный «Мастер-шеф. Профессионалы». Кстати, в этом году СТБ решил обновить одно из самых рейтинговых кулинарных шоу на украинском ТВ и сделать не аматорскую битву поваров, как это было всегда, а профессиональную. Состав участников пока еще неизвестен, а вот судить поваров со стажем будут Эктор Хименес-Браво (что очевидно), шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская. Также весной стоит ожидать новые выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» и «Один за всех».

Уже в осеннем сезоне ожидаем реванш в борьбе за рейтинги двух проектов, которые в прошлом году откровенно «просели». Речь о десятом сезоне «Х-фактора» и девятом сезоне «Зважених та щасливих».

«Новый канал»

Звездочкой 2019 года на «Новом канале» станет сериалити «7-я Роза» о жизни семьи ведущей телеканала СТБ Розы Аль-Намри. Принимать участие в проекте будут три сестры, 14-летний брат Розы и ее родители.

В сети уже вовсю сравнивают проект с американским ток-шоу о семье Кардашьян, но в StarLightMedia таким аналогиям не рады, дескать, менталитет у американцев и у нас достаточно разный, поэтому в украинском семейном реалити все априори будет по-другому. Ведь даже сложно представить, что папа Розы решится, к примеру, изменить пол, например, как это было в «Кардашьян». В остальном остается лишь ждать и надеяться. Премьера проекта запланирована на весну этого года.

Второй звездой этого года, как и прошлого, будет Леся Никитюк. На этот раз Лесю пустят разгуливать по украинским селам в новом проекте ведущей «Нового», официального названия у которого, кстати, еще нет. Деталей о реалити пока тоже мало, но поговаривают, что это будет похоже на «Орел и решку», где ранее снималась Никитюк, вот только акцент у проекта будет только на Украине.

Конечно, не стоит забывать и о старом и не менее долгожданном. Так, пока Сергей Притула наслаждается Карпатами, пародируя Зеленского, нам не удается узнать, на когда же запланирован 9 сезон одного из самых рейтинговых проектов 2018 года на «Новом канале» «Хто зверху?». Да и о датах премьер остальных проектов «Новый» немногословен. Из того, что точно известно – «Топ-модель по-украински» точно продлевают на 3 сезон, с поправкой на то, что он будет только женский. Стоит ожидать продолжения «Кто против блондинок», «Эксов» и «Кохання на виживання». А вот чего пока канал не разглашает – будет ли реабилитация обновленных «Пацанок». Ну и по секрету поговаривают, что в этом году на «Новом» состоится премьера нового шоу с Олей Фреймут, которая постит со сьемок проекта в Instagram. Осенью «Ревизор» зайдет на новый сезон с новым ведущим.

«1+1»

На «Плюсах» в этом году без перемен. Главная премьера года – «Голос країни 9», которая стартует на канале уже 20 января. Помимо главного вокального конкурса, зимой ожидается продолжение реалити «Одруження наосліп». Также, как заявлял телеканал ранее, в этом году выйдет продолжение социально-политического реалити «Громада на мільйон». Дата премьеры 2 сезона пока неизвестна.

Телеканал «Украина»

Главное ожидание этого года от «Украины» – продолжение первого мейковера «Місія: краса», который в прошлом году на ура восприняли телезрители канала. Но детали премьеры второго сезона пока неизвестны.

Второй ожидаемой премьерой года станет первая масштабная адаптация формата The Brain на «Украине». Напомним, что ранее формат интеллектуального шоу планировался к выходу на СТБ, но программный отдел канала посчитал такое шоу как The Brain не выгодным в и так непростое (в плане финансов) время. В результате проект перекочевал на «Украину». Нам же остается ждать премьеры, чтобы поделиться с вами хоть какими-то деталями адаптации.

Сериалы

Телеканал «Украина»

Если говорить о сериалах, то однозначно невозможно пройти мимо многосерийки «Сердце матери», которую готовит телеканал «Украина» совместно с продакшеном StarMedia, и в которой одну из главных ролей сыграет дочь ведущей «Украины» Лилии Ребрик – 6-летняя Диана Дикая. Согласитесь, после всех скандалов вокруг сериального производства на «Украине», сериалы без участия российской стороны в эфире телеканала выглядят в разы привлекательней.

Также напомним, что 8 января на «Украине» стартовала 95-серийная мелодрама «Таємниці», снятая по хорватскому формату, где главную роль исполняет украинская актриса Римма Зюбина.

«1+1»

Пожалуй, нового сезона «Слуги народа» так сильно телезрители еще не ждали. И все потому, что Владимир Зеленский и вправду, кажется, серьезно намерен идти в президенты, а с премьерой нового сезона билбордов по стране с аналогичным названием уже реальной партии «Слуга народа» – все выглядит еще запутанней. В сети в шутку поговаривают, что сериал «Слуга народа» – был 4-летней подготовкой зрителей к выборам Зеленского. Но пока это больше похоже на домысли и слухи. Премьера сериала состоится уже в марте.

Также вскоре на «1+1» ожидается премьера нового сериала «Маршруты судьбы», где будут показаны реальные истории украинцев. Главные роли в сериале исполняют украинские актеры Артем МяуСим, Ольга Гришина, Анна Сагайдачная, Виктор Андриенко, Виталина Библив и Яков Кучеревский.

Конечно же, этой весной состоится долгожданное продолжение второго сезона уже культового сериала «Школа». Подробности премьеры узнаем вскоре.

«2+2»

В прошлом году телеканал «2+2» совершил по истине рейтинговый прорыв, показав зрителям качественные сериалы украинского производства. В этом году «2+2» решил на достигнутом не останавливаться и продолжить свой успех, презентовав в сетке весеннего сезона 4 сезон «Опера по вызову», а также новый сериал «Звонарь», дата премьеры которого пока еще неизвестна.

СТБ

Самый настоящий сериальный фурор в этом году ожидаетсяна СТБ, что свидетельствует о том, что трансформация идет на канале полным ходом. Первой премьерой этого года станет 16-серийная мелодрама «За витриной» производства Artforms production. Автор сериала – Татьяна Гнедаш, а продюсер – Саша Ткаченко, что неудивительно. Съемки сериала о непростых взаимоотношениях провинциалка Гали и бизнесмена Андрея стартуют на СТБ 28 января.

Февральской премьерой станет 15-серийный детектив «Загадка для Анны», где главную роль исполнит ведущая Даша Трегубова. Производством многосерийки о загадочной аварии и несчастливой в личной жизни следователе занимается Starlightfilms по заказу СТБ. Шоураннер проекта – Дмитрий Кицай. Премьера – 1 февраля в 20:00.

Следом за «Загадкой для Анны» 11 февраля на СТБ состоится премьера еще одного 16-серийного сериала под названием «Ничто не…» производства студии Оксаны Байрак.

Но главной премьерой весны на СТБ однозначно будет сериал «Крепостная», который СТБ совместно с FILM.UA снимает уже далеко не один год.

Такую задержку на канале объясняют масштабностью проекта. Сюжет в сериале разворачивается в 19 веке, а над проектом работало свыше 200 человек. Долгожданная премьера 24-серийной костюмированной драмы запланирована на 25 февраля.

Как мы писали ранее, в этом году Дмитрий Танкович и Vaverka Production готовят для СТБ еще как минимум два новых сериала – «2+2=6» (24 серии) и «Джованни» (30 серий). Премьера первого состоится в апреле, а вот дата премьеры второго – пока неизвестна, ориентировочно СТБ запустит сериал в эфир весной этого года.

Кстати, поговаривают о продолжении сериала «Сдается домик у моря». Но официальной информации от канала пока еще нет.

ICTV

Отличный дует в прошлом году получился у ICTV и сериального производства. С немалым успехом прошли сериалы «Пес», «Нюхач» и комедийная многосерийка «Папаньки». Из того, что известно на данный момент, – этой осенью выйдет долгожданное продолжение «Нюхача». Вероятней всего продлят и «Папанек», ведь такого успеха, думаю, даже сам канал не ожидал. Напомню, первую серию ситкома посмотрели свыше 2,5 млн украинцев.

Фильмы

Напоследок немного о фильмах, премьеры которых состоятся в этом году и скорее всего переберутся с широких экранов на голубые. Первая премьера – продолжения цикла фильмов Акима Галимова «Скарби Нації. Україна. Повернення своєї історії» – состоится 19 января в 20:15.

Долгожданным открытием станет премьера осенью этого года ленты «Захар Беркут» от режиссера Ахтема Сеитаблаева. Картину украинские политики уже заочно назвали «самым масштабным кинопроектом в Украине за последние 40 лет». Уверена, борьба за трансляцию ленты среди украинских телеканалов будет нешуточная.

Не менее масштабным и долгожданным проектом станет фильм «Черный ворон», съемками которого занимается Тарас Ткаченко, а продюсированием – Александр Ткаченко. Дата премьеры ленты на широких экранах пока еще неизвестна, но думаю, после кинотеатров фильм попадет на экраны «1+1».