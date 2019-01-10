⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года
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⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 134
Главная ТВОбзоры ⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

В то время, когда далеко не у всех еще съеден салат «Оливье» из холодильника, украинские продакшены уже в работе над новым телевизионным сезоном. Как и обещали топ-менеджеры ранее, в телевизионной сетке 2019 года разнообразные сериальные новинки, несколько экспериментальных шоу и лишь пара ярких телевизионных фильмов.

Давайте же узнаем, что нас ждет на телеэкранах в новом году.

Ток-шоу

ТЕТ

В этом случае, как говорится, трансформация трансформацией, а форматные шоу по расписанию. Конечно, одной из самых ожидаемых ТВ-премьер в этом году можно смело назвать «Богиню шопинга» на ТЕТ. Так как именно этот проект в далеком 2012 стал неким «просветлением» для молодежи, подарив зрителям ряд острых шуток от Леши Дурнева, толкование слов look, trendsetter, кюлоты и макинтош. Остается надеяться, что долгожданное возвращение не снизит заданный ранее уровень. Премьера проекта запланирована на февраль 2019. На ТЕТ также большие ожидания в связи с новыми сезонами «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька», а также новым скетчкомом «Люди в белом».

СТБ

Этот год станет достаточно насыщенным для одного из ключевых телеканалов холдинга StarLightMedia СТБ. К сожалению, в этом году развлекательный семейный канал экспериментировать не стал, втихую закрыв три ток-шоу, которые стартовали в прошлом: «Вечер с Натальей Гариповой», «Світами за скарбами» и «ЭксперименТЫ». Вместо них в сетке появится один новый проект – «Страва честі», над которым будет работать творческое объединение Андрея Оленича, ранее создавшее три проекта: «Все буде добре» (закрыто в 2018), «Все буде смачно» (закрыто в 2018) и «Топ-модель по-украински». Дата премьеры пока неизвестна.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Ведущим проекта «Страва честі» станет шеф-повар Юрий Ковриженко. Фото: 0532.ua

Конечно же, куда в новом году без старых и любимых проектов. Так, в феврале на СТБ ожидается Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение, в марте канал запускает 9 сезон «Холостяка», а также обновленный «Мастер-шеф. Профессионалы». Кстати, в этом году СТБ решил обновить одно из самых рейтинговых кулинарных шоу на украинском ТВ и сделать не аматорскую битву поваров, как это было всегда, а профессиональную. Состав участников пока еще неизвестен, а вот судить поваров со стажем будут Эктор Хименес-Браво (что очевидно), шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская. Также весной стоит ожидать новые выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» и «Один за всех».

Уже в осеннем сезоне ожидаем реванш в борьбе за рейтинги двух проектов, которые в прошлом году откровенно «просели». Речь о десятом сезоне «Х-фактора» и девятом сезоне «Зважених та щасливих».

«Новый канал»

Звездочкой 2019 года на «Новом канале» станет сериалити «7-я Роза» о жизни семьи ведущей телеканала СТБ Розы Аль-Намри. Принимать участие в проекте будут три сестры, 14-летний брат Розы и ее родители.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

А вот и пруф – все семейство Аль-Намри. Фото: «Новый канал»

В сети уже вовсю сравнивают проект с американским ток-шоу о семье Кардашьян, но в StarLightMedia таким аналогиям не рады, дескать, менталитет у американцев и у нас достаточно разный, поэтому в украинском семейном реалити все априори будет по-другому. Ведь даже сложно представить, что папа Розы решится, к примеру, изменить пол, например, как это было в «Кардашьян». В остальном остается лишь ждать и надеяться. Премьера проекта запланирована на весну этого года.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Леся Никитюк времен «Орла и решки»

Второй звездой этого года, как и прошлого, будет Леся Никитюк. На этот раз Лесю пустят разгуливать по украинским селам в новом проекте ведущей «Нового», официального названия у которого, кстати, еще нет. Деталей о реалити пока тоже мало, но поговаривают, что это будет похоже на «Орел и решку», где ранее снималась Никитюк, вот только акцент у проекта будет только на Украине.

Конечно, не стоит забывать и о старом и не менее долгожданном. Так, пока Сергей Притула наслаждается Карпатами, пародируя Зеленского, нам не удается узнать, на когда же запланирован 9 сезон одного из самых рейтинговых проектов 2018 года на «Новом канале» «Хто зверху?». Да и о датах премьер остальных проектов «Новый» немногословен. Из того, что точно известно – «Топ-модель по-украински» точно продлевают на 3 сезон, с поправкой на то, что он будет только женский. Стоит ожидать продолжения «Кто против блондинок», «Эксов» и «Кохання на виживання». А вот чего пока канал не разглашает – будет ли реабилитация обновленных «Пацанок». Ну и по секрету поговаривают, что в этом году на «Новом» состоится премьера нового шоу с Олей Фреймут, которая постит со сьемок проекта в Instagram. Осенью «Ревизор» зайдет на новый сезон с новым ведущим.

«1+1» 

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

В этом году тренерами на «Голосе країни» станут Dan Balan и Дима MONATIK. Фото: Анна Федорук

На «Плюсах» в этом году без перемен. Главная премьера года – «Голос країни 9», которая стартует на канале уже 20 января. Помимо главного вокального конкурса, зимой ожидается продолжение реалити «Одруження наосліп». Также, как заявлял телеканал ранее, в этом году выйдет продолжение социально-политического реалити «Громада на мільйон». Дата премьеры 2 сезона пока неизвестна.

Телеканал «Украина»

Главное ожидание этого года от «Украины» – продолжение первого мейковера «Місія: краса», который в прошлом году на ура восприняли телезрители канала. Но детали премьеры второго сезона пока неизвестны.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Кадр из ток-шоу «Місія: краса»

Второй ожидаемой премьерой года станет первая масштабная адаптация формата The Brain на «Украине». Напомним, что ранее формат интеллектуального шоу планировался к выходу на СТБ, но программный отдел канала посчитал такое шоу как The Brain не выгодным в и так непростое (в плане финансов) время. В результате проект перекочевал на «Украину». Нам же остается ждать премьеры, чтобы поделиться с вами хоть какими-то деталями адаптации.

Сериалы

Телеканал «Украина»

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Диана Дикая

Если говорить о сериалах, то однозначно невозможно пройти мимо многосерийки «Сердце матери», которую готовит телеканал «Украина» совместно с продакшеном StarMedia, и в которой одну из главных ролей сыграет дочь ведущей «Украины» Лилии Ребрик – 6-летняя Диана Дикая. Согласитесь, после всех скандалов вокруг сериального производства на «Украине», сериалы без участия российской стороны в эфире телеканала выглядят в разы привлекательней.

Также напомним, что 8 января на «Украине» стартовала 95-серийная мелодрама «Таємниці», снятая по хорватскому формату, где главную роль исполняет украинская актриса Римма Зюбина.

«1+1»

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Владимир Зеленский? Голобородько? Кандидат в президенты? Фото: кадр из анонса 3 сезона сериала «Слуга народа»

Пожалуй, нового сезона «Слуги народа» так сильно телезрители еще не ждали. И все потому, что Владимир Зеленский и вправду, кажется, серьезно намерен идти в президенты, а с премьерой нового сезона билбордов по стране с аналогичным названием уже реальной партии «Слуга народа» – все выглядит еще запутанней. В сети в шутку поговаривают, что сериал «Слуга народа» – был 4-летней подготовкой зрителей к выборам Зеленского. Но пока это больше похоже на домысли и слухи.  Премьера сериала состоится уже в марте.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Анонс сериала «Маршруты судьбы»

Также вскоре на «1+1» ожидается премьера нового сериала «Маршруты судьбы», где будут показаны реальные истории украинцев. Главные роли в сериале исполняют украинские актеры Артем МяуСим, Ольга Гришина, Анна Сагайдачная, Виктор Андриенко, Виталина Библив и Яков Кучеревский.

Конечно же, этой весной состоится долгожданное продолжение второго сезона уже культового сериала «Школа». Подробности премьеры узнаем вскоре.

«2+2» 

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Павел Вишняков, сыгравший того самого «Опера по вызову»

В прошлом году телеканал «2+2» совершил по истине рейтинговый прорыв, показав зрителям качественные сериалы украинского производства. В этом году «2+2» решил на достигнутом не останавливаться и продолжить свой успех, презентовав в сетке весеннего сезона 4 сезон «Опера по вызову», а также новый сериал «Звонарь», дата премьеры которого пока еще неизвестна.

СТБ

Самый настоящий сериальный фурор в этом году ожидаетсяна СТБ, что свидетельствует о том, что трансформация идет на канале полным ходом. Первой премьерой этого года станет 16-серийная мелодрама «За витриной» производства Artforms production. Автор сериала – Татьяна Гнедаш, а продюсер – Саша Ткаченко, что неудивительно. Съемки сериала о непростых взаимоотношениях провинциалка Гали и бизнесмена Андрея стартуют на СТБ 28 января.

Февральской премьерой станет 15-серийный детектив «Загадка для Анны», где главную роль исполнит ведущая Даша Трегубова. Производством многосерийки о загадочной аварии и несчастливой в личной жизни следователе занимается Starlightfilms по заказу СТБ. Шоураннер проекта – Дмитрий Кицай. Премьера – 1 февраля в 20:00.

Следом за «Загадкой для Анны» 11 февраля на СТБ состоится премьера еще одного 16-серийного сериала под названием «Ничто не…» производства студии Оксаны Байрак.

Но главной премьерой весны на СТБ однозначно будет сериал «Крепостная», который СТБ совместно с FILM.UA снимает уже далеко не один год.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

В «Крепостной» мы увидим легендарную российскую актрису Юлию Ауг. Фото: Ната Боровик

Такую задержку на канале объясняют масштабностью проекта. Сюжет в сериале разворачивается в 19 веке, а над проектом работало свыше 200 человек. Долгожданная премьера 24-серийной костюмированной драмы запланирована на 25 февраля.

Как мы писали ранее, в этом году Дмитрий Танкович и Vaverka Production готовят для СТБ еще как минимум два новых сериала – «2+2=6» (24 серии) и «Джованни» (30 серий). Премьера первого состоится в апреле, а вот дата премьеры второго – пока неизвестна, ориентировочно СТБ запустит сериал в эфир весной этого года.

Кстати, поговаривают о продолжении сериала «Сдается домик у моря». Но официальной информации от канала пока еще нет.

ICTV

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Главный «Нюхач» года Кирилл Кяро

Отличный дует в прошлом году получился у ICTV и сериального производства. С немалым успехом прошли сериалы «Пес», «Нюхач» и комедийная многосерийка «Папаньки». Из того, что известно на данный момент, – этой осенью выйдет долгожданное продолжение «Нюхача». Вероятней всего продлят и «Папанек», ведь такого успеха, думаю, даже сам канал не ожидал. Напомню, первую серию ситкома посмотрели свыше 2,5 млн украинцев.

Фильмы

Напоследок немного о фильмах, премьеры которых состоятся в этом году и скорее всего переберутся с широких экранов на голубые. Первая премьера – продолжения цикла фильмов Акима Галимова «Скарби Нації. Україна. Повернення своєї історії» – состоится 19 января в 20:15.

⭐📺Самые ожидаемые телевизионные премьеры 2019 года

Кадр со съемок ленты «Захар Беркут». Фото: «5 канал»

Долгожданным открытием станет премьера осенью этого года ленты «Захар Беркут» от режиссера Ахтема Сеитаблаева. Картину украинские политики уже заочно назвали «самым масштабным кинопроектом в Украине за последние 40 лет». Уверена, борьба за трансляцию ленты среди украинских телеканалов будет нешуточная.

Не менее масштабным и долгожданным проектом станет фильм «Черный ворон», съемками которого занимается Тарас Ткаченко, а продюсированием – Александр Ткаченко. Дата премьеры ленты на широких экранах пока еще неизвестна, но думаю, после кинотеатров фильм попадет на экраны «1+1».

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Журналист, редактор, автор публикаций о ТВ

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